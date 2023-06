Blinken: USA und China einig, „dass wir unsere Beziehungen stabilisieren müssen“

Antony Blinken

Die USA und China wollen laut US-Außenminister Antony Blinken ihre Beziehungen „stabilisieren“.

Peking in China - Nach Jahren zunehmender Spannungen wollen die USA und China US-Außenminister Antony Blinken zufolge ihre Beziehungen „stabilisieren“. Beide Länder seien sich einig, „dass wir unsere Beziehungen stabilisieren müssen“, sagte Blinken am Montag bei einem Besuch in Peking. Dabei wurde er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen, der von „Fortschritten“ durch den Besuch sprach.

US-Außenminister Blinken sagte, „direkte Kontakte und anhaltende Kommunikation auf höchsten Ebenen“ seien der beste Weg, „um mit Differenzen verantwortungsvoll umzugehen und sicherzustellen, dass der Wettbewerb nicht in Konflikten mündet“. Dasselbe habe er von seinen chinesischen Gesprächspartnern gehört.



„Wir sind uns beide einig, dass wir unsere Beziehung stabilisieren müssen“, sagte Blinken. Er mache sich jedoch „keine Illusionen über die Herausforderungen“. Es gebe viele Themen, bei denen beide Länder unterschiedlicher Meinung seien.



Dem US-Außenminister zufolge erneuerte China sein Versprechen, keine Waffen an Russland zum Einsatz in der Ukraine zu schicken. Die USA und andere Länder hätten von China Zusicherungen erhalten, dass es Russland keine „tödliche Hilfe“ für seinen Einsatz in der Ukraine leiste und leisten werde. Washington habe jedoch Sorge, chinesische Firmen könnten möglicherweise Technologie bereitstellen, „mit der Russland seine Aggression in der Ukraine vorantreiben kann“, sagte Blinken.



Chinas Staatschef Xi sagte nach seinem Treffen mit Blinken, beide Seiten hätten in den Gesprächen „Fortschritte gemacht und bei bestimmten Themen Einigungen erzielt“. Er betonte, er hoffe, der Besuch des US-Außenministers werde „einen positiven Beitrag zur Stabilisierung“ der Beziehungen leisten.



Beide Seiten seien sich in den Gesprächen einig gewesen, „die Vereinbarungen fortzusetzen“, die er im November mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G20-Gipfels auf Bali getroffen habe, sagte Xi. Damals hatten Xi und Biden erklärt, die Spannungen zwischen den USA und China abbauen zu wollen.



Neben Xi traf Blinken am Montag auch den höchsten Außenpolitiker Chinas, Wang Yi. Dabei schloss Wang laut Staatsmedien jegliche Kompromisse in der Taiwan-Frage aus und forderte die USA auf, Chinas „Souveränität und territoriale Integrität“ zu achten.



Die USA müssten sich in ihrem Verhältnis zu China „zwischen Dialog und Konfrontation, zwischen Zusammenarbeit oder Konflikt“ entscheiden, sagte Wang demnach. Die „Abwärts-Spirale“ der bilateralen Beziehungen müsse gestoppt und das Verhältnis wieder auf einen „gesunden und stabilen Weg“ gebracht werden. Beide Seiten müssten zusammenarbeiten, um einen „korrekten Weg zu finden, wie China und die USA miteinander auskommen können“.



Blinken war der ranghöchste US-Regierungsvertreter seit fünf Jahren, der nach China reiste. Die Beziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt hatten sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Dabei ging es vor allem um Handels- und Menschenrechtsfragen sowie den Umgang mit dem selbstverwalteten und demokratischen Taiwan, das von Peking als abtrünniges Gebiet betrachtet wird.



Blinkens China-Reise war ursprünglich bereits für Anfang Februar geplant. Damals sagte er jedoch kurzfristig ab, nachdem der tagelange Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über die USA und dessen Abschuss durch US-Kampfflugzeuge zu einem diplomatischen Eklat zwischen Washington und Peking geführt hatte.



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterstrich am Montag ebenfalls die Bedeutung eines verbesserten Austauschs zwischen China und den USA. Steinmeier empfing den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang im Schloss Bellevue in Berlin. Dabei habe der Bundespräsident „die besondere Bedeutung“ der Beziehungen zwischen den USA und China „für die weltweite Sicherheit und Zusammenarbeit“ betont, schrieb eine Präsidialamtssprecherin im Kurzbotschaftendienst Twitter. Steinmeier warb demnach „für die Stärkung der Kommunikationskanäle zwischen beiden Ländern“. mhe/yb

Scholz verteidigt Kurs zur Verringerung wirtschaftlicher Abhängigkeit von China

Vor den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Kurs einer Verringerung wirtschaftlicher Abhängigkeiten gegenüber der Volksrepublik verteidigt. Es gehe nicht um Abkoppelung, sondern um Risikoverringerung, damit Deutschlands Lieferketten widerstandsfähiger würden, sagte Scholz am Montag in Berlin. Chinas Ministerpräsident Li Qiang betonte zum Auftakt seines Besuchs in Berlin, die Volksrepublik sei zur Zusammenarbeit mit Deutschland bereit.



Li wurde am Montagvormittag zunächst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Ein erstes Treffen mit Scholz sollte es bei einem Abendessen am Montag geben, bevor beide Seiten am Dienstag ihre 7. deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen unter dem Titel „Gemeinsam nachhaltig handeln“ abhalten.



China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner. Die in den vergangenen Jahren gewachsenen Spannungen der Volksrepublik mit den USA und der Taiwan-Konflikt sind aber Unsicherheitsfaktoren für das Verhältnis.



Scholz verwies in einer Rede auf dem „Tag der Industrie“ des Wirtschaftsverbands BDI auf die Beschlüsse der Gruppe sieben großer Industriestaaten (G7) im Mai. Diese habe klar ihre Erwartung formuliert, „dass China den Status quo im Ost- und im Südchinesischen Meer nicht gewaltsam ändert und sich an die internationalen Regeln hält“. Zugleich sei die Notwendigkeit betont worden, mit China in globalen Fragen zusammenzuarbeiten.



„Die G7 hat kein Interesse, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern“, betonte Scholz. „Und zugleich schauen wir genau hin, um gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeiten künftig zu vermeiden.“



Die Bundesregierung hatte am Mittwoch ihre Nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt. Peking wird darin vorgeworfen, regionale Stabilität und internationale Sicherheit „zunehmend unter Druck“ zu setzen und Menschenrechte zu missachten.



„Die Zusammenarbeit bleibt wichtig, hat sich aber in den vergangenen Jahren verändert“, erklärte das Bundespräsidialamt nach Steinmeiers Treffen mit Li. China sei für Deutschland und Europa „ein Partner, aber auch zunehmend Konkurrent und Rivale auf der politischen Bühne“.



Li gilt als einer der engsten Vertrauten von Chinas Präsidenten Xi Jinping. Es ist sein erster Auslandsbesuch seit seinem Amtsantritt im März. Nach dem Treffen mit Steinmeier erklärte er laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, China schätze Deutschlands Rolle. Peking sei bereit, mit Berlin dabei zusammenzuarbeiten, Frieden, Entwicklung und Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und eine konstruktive Rolle bei der Förderung von Stabilität und Wohlstand in der Welt zu spielen.



Nach langer Kontroverse wurde am Montag der Einstieg der chinesischen Staatsreederei Cosco bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen endgültig besiegelt. Der Deal sichert Cosco eine 24,99-prozentige Beteiligung an dem Terminal Tollerort. Angesichts verbreiteter politischer Bedenken auch in der Koalition wurde Cosco nur die Minderheitsbeteiligung gestattet.



Für Belastungen im beiderseitigen Verhältnis könnte die laufende Prüfung Deutschlands sorgen, ob es ein Verbot bestimmter Netzwerkkomponenten der chinesischen Ausrüster Huawei und ZTE in öffentlichen 5G-Mobilfunknetzen geben wird. Es gebe „Anhaltspunkte“, dass ihre Verwendung „die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik voraussichtlich beeinträchtigen könnte“, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums laut „Handelsblatt“. Das Ministerium betonte dann aber am Montag, es gebe „keine Neuigkeiten“ zu dem laufenden Verfahren.



Steinmeier forderte China bei dem Treffen mit Li laut einer Sprecherin auf, im Ukraine-Krieg „sein weltpolitisches Gewicht und seinen Einfluss auf Russland“ zu nutzen. Ziel müsse es sein, „auf einen gerechten Frieden hinzuwirken“.



Die Bundesregierung äußerte sich am Montag noch nicht zum erwarteten Inhalt der Beschlüsse bei den Regierungskonsultationen. Es gebe Bereiche, in denen Kooperation möglich sei, und andere, in denen dies schwieriger sei, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner. mt/cha