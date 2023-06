„Dafür muss man nicht schwul sein“ - Bodo Ramelow berichtet von homophoben Anfeindungen

Von: Bona Hyun

Teilen

Trotz homophober Anfeindungen unterstützt Bodo Ramelow den „Pride Month“. Auf Twitter setzt er ein Zeichen für Solidarität und Weltoffenheit.

Berlin – Angesichts des „Pride Month“ im Juni zeigt sich der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow solidarisch mit der LGBTQIA+-Gemeinschaft. Um ein Zeichen für Weltoffenheit und Solidarität zu setzen, ändert Ramelow sein Profilbild auf Twitter. Darauf ist er mit einer Regenbogenflagge zu sehen. Sie dient als Flagge der LGBTQIA+-Gemeinschaft und soll Vielfalt, Stolz und Selbstbehauptung symbolisieren. Daraufhin sah Ramelow sich mit homophoben Anfeindungen konfrontiert.

Seit Sonntag werde er „mit Hass überschüttet“, berichtete Ramelow. „Accounts, die mit #Stolzomat gekennzeichnet sind, versuchen mich einzuschüchtern“, twitterte der Linken-Politiker. Ramelow wollte sich davon aber nicht beirren lassen und setzte sich weiter für den „Pride Month“ ein. „Gerade deshalb erkläre ich mich mit der Pride solidarisch. Dafür muss ich nicht schwul sein, nur weltoffen und solidarisch!“ Der Pride Month ist eine jährliche Feier im Juni und ist Lesben, Homosexuelle, Bisexuellen und Transgender-Menschen gewidmet ist. In diesem Monat feiert die LGBTQI+-Community auf verschiedenste Arten.

Warum feiert man den Pride-Month im Juni?

Dass der Pride Month jedes Jahr im Juni gefeiert wird, hängt mit der Entstehungsgeschichte zusammen. Seinen Ursprung hat der Pride Month 1969 in der Schwulenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in New York. Dort kam es vermehrt zu Unruhen. Bei einer Polizeirazzia in der New Yorker Schwulenbar „Stonewall Inn“ wehrten sich erstmals eine große Gruppe Homosexueller gegen Verhaftungen. Diese Nacht wurde von der LGBTQIA+ Gemeinschaft als Wendepunkt im Kampf für Gleichberechtigung gesehen.

In vielen Städten werden zum Pride Month Regenbogenflaggen gehisst, die ein Zeichen für Toleranz und Freiheit ist und zum Symbol der LGBTQ-Community geworden ist. Daneben gibt es Partys, Paraden, Protestaktionen und Kundgebungen. Höhepunkt ist der „Christopher Street Day“.