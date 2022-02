Flucht aus Downing Street? Reihen um Johnson lichten sich - sogar persönlicher Sekretär wirft hin

Teilen

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson: Es wird zunehmend einsam um ihn. © Tayfun Salci/Zuma Wire/Imago

Binnen weniger Stunden haben sich mehrere enge, hochrangige Mitarbeiter von Johnson aus der Downing Street verabschiedet. Die „Partygate“-Affäre bekommt neuen Schwung.

London - Um den britischen Premier Boris Johnson wird es zunehmend einsamer: In der „Partygate“-Affäre hat das Personalkarussell in der Downing Street Fahrt aufgenommen. Binnen weniger Stunden nahmen am Donnerstagabend (3. Februar) vier hochrangige Mitarbeiter ihren Hut. Die Rücktritte lassen die endlose Geschichte rund um einen Regierungssitz im Chaos nicht abreißen. Entscheidend ist jedoch, wie viele Abgeordnete der konservativen Tory-Partei Johnson bereits ihr Misstrauen ausgesprochen haben - und wie viele es noch tun werden.

Downing Street teilte am Donnerstagabend mit, dass sowohl Stabschef Dan Rosenfield als auch Johnsons privater Sekretär Martin Reynolds ihre Kündigung eingereicht hätten und diese akzeptiert worden sei. Beide arbeiten noch weiter, bis es Nachfolger für sie gibt. Reynolds war in der „Partygate“-Affäre stark unter Beschuss geraten, da er vor einer der Lockdown-Partys in der Downing Street eine Mail an rund 100 Mitarbeiter mit der Aufforderung „Bringt euren eigenen Alkohol mit“ herumgeschickt haben soll.

„Partygate-Affäre“: Mehrere Mitarbeiter von Johnson gehen

Vorher hatten bereits Kommunikationschef Jack Doyle und die hochrangige Beraterin Munira Mirza gekündigt, wie der Spectator und die Daily Mail enthüllten. Besonders der Abgang von Mirza gilt als herber Schlag für Johnson. Und es scheint noch weiterzugehen: Die Beraterin Elena Narozanski - zuständig für Frauenpolitik, Kulturpolitik und Extremismus - habe gekündigt, berichtete der gut vernetzte konservative Blog Conservative Home am Freitag.

Abgang in Downing Street: Johnson verliert hochrangige Berater - Gingen sie freiwillig?

Dem Portal Politico zufolge soll der überraschende Abgang von Mirza, die 14 Jahre für Johnson gearbeitet hat und bislang als eine seiner treuesten Unterstützerinnen galt, das Karussell in Gang gesetzt haben. Unklar ist bislang, wie freiwillig die weiteren Rücktritte waren. In seiner Reaktion auf die offizielle Untersuchung hatte Johnson eine weitreichende Reform des britischen Amtssitzes angekündigt. So sollten etwa Zuständigkeiten klarer zugewiesen und ein neuer Koordinierungsposten geschaffen werden. Über personelle Konsequenzen wurde dabei zunächst nichts bekannt.

Während der Corona-Lockdowns haben in der Downing Street Berichten zufolge immer wieder Partys stattgefunden, bei denen Corona-Regeln gebrochen wurden* und bei denen Johnson teilweise auch selbst dabei gewesen sein soll. Ein Untersuchungsbericht wirft den Verantwortlichen Führungsversagen und Regelbrüche vor, außerdem ermittelt die Polizei. Einige Abgeordnete seiner eigenen Partei haben Johnson bereits schriftlich ihre Unterstützung entzogen. Der BBC zufolge sollen bereits 17 Briefe bei dem zuständigen Komitee eingegangen sein, bei 54 käme es zu einem Misstrauensvotum. (dpa/cibo)