Trotz Druck seiner Minister: Johnson lehnt Rücktritt vehement ab - und entlässt wohl alten Weggefährten

Von: Bedrettin Bölükbasi, Felix Durach

Teilen

Boris Johnson: Sind seine Tage im Amt gezählt? © House Of Commons/PA via AP/dpa

Zwei Minister der britischen Regierung sind wegen des jüngsten Skandals bei den Tories zurückgetreten und haben Premierminister Johnson scharf kritisiert.

Update vom 6. Juli, 22.45 Uhr: Der zunehmend unter Druck stehende britische Premierminister Boris Johnson hat Berichten zufolge seinen alten Weggefährten Michael Gove aus dem Kabinett entlassen. Gove galt als eines der größten Schwergewichte im britischen Kabinett. Er hatte an der Seite Johnsons bereits im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 für den EU-Austritt geworben. Das Verhältnis zwischen den beiden war jedoch stets auch von Konkurrenz geprägt. Berichten zufolge hatte sich Gove zuletzt gegen Johnson gestellt und den skandalumwitterten Premier am Mittwochmorgen zum Rücktritt aufgerufen.

Gove hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung inne. Zuletzt war der konservative Politiker als Minister für Bau- und Wohnung für Johnsons Plan zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Großbritannien zuständig. Johnson wurde am Mittwoch mit einer ganzen Reihe von Rücktrittsforderungen aus seiner Fraktion und dem Kabinett konfrontiert. Er kündigte jedoch an, sein Amt nicht freiwillig abgeben zu wollen.

Johnson will sein Amt trotz Druck nicht verlassen - Premierminister warnt vor „Chaos“

Update vom 6. Juli, 21.30 Uhr: Übereinstimmende Berichte von Korrespondenten der britischen Zeitungen The Guardian und The Times unter Berufung auf Quellen aus dem britischen Kabinett und der Regierung bestätigen, dass der britische Premierminister Boris Johnson einen Rücktritt vehement ablehnt. Dies begründet Johnson offenbar mit der Zukunft der Konservativen. Der Premierminister befürchte „Chaos“ und eine „fast sichere Niederlage“ der Konservativen in der nächsten Wahl, berichtete Daily Mail-Korrespondent Jason Groves. Zudem erwarte man heute mindestens einen weiteren Rücktritt aus der Regierung.

The Times-Korrespondent Steven Swinford schrieb auf Twitter, Johnson behaupte, sein Rücktritt würde einen monatelangen „freien Fall“ für die Regierung zur Folge haben. Weiterhin habe er den Ministern gesagt, ein Rücktritt würde das Risiko einer Koalition zwischen der Labour Party und der SNP erhöhen, was die Konservativen für Jahrzehnte außer Kraft setzen würde. „Boris Johnson behauptet, dass er für das Wohl des Landes bleibt und dass es nicht um seine eigenen Interessen geht“, so Swinford in seinem Beitrag auf Twitter. Auch er stellte für heute Nacht weitere Rücktritte in Aussicht.

Johnson verliert immer mehr Unterstützung - dennoch wehrt er sich gegen Rücktritts-Idee

Update vom 6. Juli, 20.40 Uhr: Der britische Premier Boris Johnson verliert immer mehr an Rückhalt in der eigenen Regierung. Wie Medien am Mittwoch berichteten, wollte eine Delegation aus mehreren Kabinettsmitgliedern dem konservativen Premierminister noch am Abend im Regierungssitz 10 Downing Street den Rücktritt nahelegen. Darunter soll unter anderem der erst am Dienstag auf seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi sein. Sein Vorgänger Rishi Sunak hatte nur Stunden vorher das Amt aus Protest gegen Johnsons Führungsstil niedergelegt.

Auch Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng setze sich inzwischen für einen Rücktritt des Premiers ein, berichtete der Sky-News-Reporter Sam Coates. Berichten zufolge soll sich auch Bau- und Wohnungsminister Michael Gove von Johnson abgewendet haben. Zuvor waren rund drei Dutzend Abgeordnete von ihren Regierungs- und Parteiämtern zurückgetreten. Johnson hatte einen Rücktritt noch am Nachmittag bei einer Befragung in einem Parlamentsausschuss vehement abgelehnt. „Ich werde nicht zurücktreten“, sagte Johnson empört. Er wolle nicht über seine Person, sondern über seine politische Agenda sprechen. An seine Kritiker gerichtet sagte er, sie unterschätzten die Ambitionen von ihm und seinen Mitstreitern.

Johnson-Rücktritt? Britischer Premierminister will trotz Druck weiter Regierunschef bleiben

Update vom 6. Juli, 16.00 Uhr: Trotz des schwindenden Rückhalts in den eigenen Reihen lehnt der britische Regierungschef Boris Johnson einen Rücktritt weiterhin ab. Nach einer Rücktrittswelle innerhalb seiner von Skandalen erschütterten Regierung schloss der Premierminister einen Amtsverzicht aus. „Die Aufgabe eines Premierministers unter schwierigen Umständen, wenn ihm ein kolossales Mandat anvertraut wurde, ist es, weiterzumachen, und das werde ich tun“, sagte Johnson im Parlament.

Während der wöchentlichen Fragerunde im Unterhaus wurde der Regierungschef nicht nur von Abgeordneten der Opposition scharf kritisiert. Auch zwei konservative Parlamentarier forderten Johnson zum Rücktritt auf. Oppositionsführer Keir Starmer warf dem Premierminister vor, er liefere ein „erbärmliches Schauspiel“ ab. Der Fraktionschef der Schottischen Nationalpartei (SNP), Ian Blackford, forderte eine vorgezogene Parlamentswahl.

Nach Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid folgten weitere Rücktritte. Mehr als ein dutzend Regierungsmitglieder legten ihre Posten nieder, unter ihnen Finanz-Staatssekretär John Glenn, Familien-Staatssekretär Will Quince, Schul-Staatssekretär Robin Walker und die dem Verkehrs-Staatssekretär zuarbeitende Abgeordnete Laura Trott. Laut dem britischen Sender BBC sind bislang 24 Minister und Staatssekretäre zurückgetreten.

Johnson unter Druck: Britische Zeitungen sehen „Game over“ für Premierminister

Update 6. Juli, 7.42 Uhr: Nach dem Rücktritt zweier wichtiger Minister sehen britische Zeitungen den konservativen Premierminister Boris Johnson vor dem Aus. Der Regierungschef stehe nach knapp drei Jahren Amtszeit am Abgrund, titelten am Mittwoch gleich mehrere Blätter. Johnsons Zukunft hänge an seidenem Faden, schrieb die Zeitung „Telegraph“.

Die konservative „Times“ forderte in ihrem Leitartikel den Premierminister auf, zum Wohle des Landes zurückzutreten - „Game over“, das Spiel sei aus. „Jeder Tag, den er im Amt bleibt, verstärkt das Chaos“, so die „Times“. Johnson habe keine Autorität mehr. Die konservative Regierung steckt derzeit in einer schweren Krise.

Johnson weiter unter Druck: Zwei Minister reichen Rücktritt ein - „Sie haben mein Vertrauen verloren“

Ursprungsmeldung:

London - Im Zuge des Skandals um sexuelle Belästigung durch ein führendes Tory-Fraktionsmitglied sind in Großbritannien zwei Minister zurückgetreten. Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid kündigten am Dienstagabend ihren Rückzug an und kritisierten Premierminister Boris Johnson scharf.

Ihm sei „klar, dass sich die Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird, und Sie haben deshalb mein Vertrauen verloren“, benannte Gesundheitsminister Javid die Gründe für seine Entscheidungen in seinem Rücktrittsschreiben an Johnson. Auch Finanzminister Sunak sparte in seinem Statement nicht an Kritik an Johnson. Die Öffentlichkeit erwarte „zu Recht, dass die Regierung ordentlich, kompetent und seriös geführt wird“, so Sunak. „Ich glaube, dass diese Standards es wert sind, für sie zu kämpfen, und deshalb trete ich zurück.“

Premierminister Johnson war spätestens seit der sogenannten „Partygate“-Affäre auch in der eigenen Partei nicht mehr unumstritten. Während des Corona-Lockdowns sollen sich gleich mehrere alkoholgeschwängerte Feiern in der Downing Street Nr. 10 - Johnsons Amtssitz – abgespielt haben. Als Reaktion auf die Eskapaden kam es zu einem Misstrauensvotum gegen den 58-Jährigen, das Johnson knapp überstand.

Regierungskrise in Großbritannien: Premierminister nach Sexskandal in der Partei in der Kritik

In den vergangenen Tagen war der Premierminister jedoch durch einen neuen Sexskandal in seiner Partei noch mehr unter Druck geraten: Der stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführer der Tory-Partei, Chris Pincher, war Ende vergangener Woche zurückgetreten, nachdem er zwei Männer sexuell belästigt hatte. Dabei wurde bekannt, dass es bereits in der Vergangenheit Vorwürfe gegen Pincher gegeben hatte. Abgeordneter wollte er aber bleiben.

Die Schlinge zieht sich für Boris Johnson weiter zu: Nach dem Rücktritt zweier wichtiger Minister wird auch über seine Nachfolge öffentlich spekuliert.(fd/dpa)