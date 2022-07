Scharfe Kritik an Premier Johnson – zwei britische Minister treten zurück

Von: Felix Durach

Druck für Boris Johnson. Zwei Minister aus seinem Kabinett haben ihren Rücktritt eingereicht und den Premier scharf kritisiert. © Leon Neal/dpa

Zwei Minister der britischen Regierung sind wegen des jüngsten Skandals bei den Tories zurückgetreten und haben Premierminister Johnson scharf kritisiert.

London - Im Zuge des Skandals um sexuelle Belästigung durch ein führendes Tory-Fraktionsmitglied sind in Großbritannien zwei Minister zurückgetreten. Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid kündigten am Dienstagabend ihren Rückzug an und kritisierten Premierminister Boris Johnson scharf.

Johnson weiter unter Druck: Zwei Minister reichen Rücktritt ein - „Sie haben mein Vertrauen verloren“

Ihm sei „klar, dass sich die Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird, und Sie haben deshalb mein Vertrauen verloren“, benannte Gesundheitsminister Javid die Gründe für seine Entscheidungen in seinem Rücktrittsschreiben an Johnson. Auch Finanzminister Sunak sparte in seinem Statement nicht an Kritik an Johnson. Die Öffentlichkeit erwarte „zu Recht, dass die Regierung ordentlich, kompetent und seriös geführt wird“, so Sunak. „Ich glaube, dass diese Standards es wert sind, für sie zu kämpfen, und deshalb trete ich zurück.“

Premierminister Johnson war spätestens seit der sogenannten „Partygate“-Affäre auch in der eigenen Partei nicht mehr unumstritten. Während des Corona-Lockdowns sollen sich gleich mehrere alkoholgeschwängerte Feiern in der Downing Street Nr. 10 - Johnsons Amtssitz – abgespielt haben. Als Reaktion auf die Eskapaden kam es zu einem Misstrauensvotum gegen den 58-Jährigen, das Johnson knapp überstand.

Regierungskrise in Großbritannien: Premierminister nach Sexskandal in der Partei in der Kritik

In den vergangenen Tagen war der Premierminister jedoch durch einen neuen Sexskandal in seiner Partei noch mehr unter Druck geraten: Der stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführer der Tory-Partei, Chris Pincher, war Ende vergangener Woche zurückgetreten, nachdem er zwei Männer sexuell belästigt hatte. Dabei wurde bekannt, dass es bereits in der Vergangenheit Vorwürfe gegen Pincher gegeben hatte. Abgeordneter wollte er aber bleiben. (fd/dpa)