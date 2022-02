Boris Johnson: Spekulationen nehmen zu - wann wird ein Misstrauensvotum „unausweichlich“?

Von: Kathrin Reikowski

Immer mehr Abgeordnete wollen Boris Johnson das Vertrauen absprechen. Der Premier bereitet seine Verteidigung gegen eine mögliche Strafe vor.

Gegen Boris Johnson laufen im Rahmen der Party-Gate-Ermittlungen.

Ihm droht ein Misstrauensvotum, vor allem, wenn im Zuge der Ermittlungen eine Strafe gegen ihn verhängt wird.

Der britische Premier denkt laut britischen Medien nicht darüber nach, von alleine zurückzutreten.

London - Spekulationen über ein baldiges Misstrauensvotum gegen den britischen Premier Boris Johnson* mehren sich am Freitag. In der „Party-Gate“ Affäre sollen bereits 45 Briefe bei dem für ein Misstrauensvotum zuständigen Komitee eingegangen sein. Das soll dem britischen* Premier nahe stehender Amtsträger der Tory-Partei gesagt haben, wie die britische Financial Times berichtet. Wenn 54 konservative Abgeordnete Johnson ihr Vertrauen absprechen, kommt es zum Misstrauensvotum.

Und auch ein anderer Schritt könnte das Misstrauensvotum näherbringen. Verbündete des Premiers gehen laut dpa davon aus, dass ein Misstrauensvotum gegenüber Johnson „unausweichlich“ wäre, wenn gegen Johnson ein Bußgeld verhängt wird. Ob dies der Fall ist, müssen die aktuell gegen den Premier laufenden Ermittlungen wegen Beteiligungen an den Lockdown-Partys ergeben. Dazu seien laut Polizei Befragungsbögen an rund 50 Beteiligte der Partys in der Downing Street geschickt worden. Auch Johnson soll einen der Befragungsbögen erhalten haben.

Boris Johnson: Tritt der britische Premier von sich aus zurück?

Würde Boris Johnson von sich aus zurücktreten, wenn gegen ihn ein Bußgeld verhängt wird? Nein - er würde „bis zum bitteren Ende kämpfen“, zitiert die Financial Times einen seiner Verbündeten. Und auch öffentlich hatte sich der Premier bisher nicht festlegen lassen, was er tun werde, wenn er tatsächlich eine Strafe bekommt.

Boris Johnson und die Party-Gate-Affäre: Bis wann werden die Ermittlungen abgeschlossen?

Insider rechnen damit, dass Scotland Yard nicht vor Anfang März ihre Ermittlungen abschließen wird. Unklar war zunächst, ob die scheidende Londoner Polizeichefin Cressida Dick noch dafür verantwortlich sein wird. Polizei und Regierung versicherten am Freitag, die Ermittlungen seien nicht durch den Personalwechsel beeinträchtigt. Am Freitag war Londons Polizeichefin im Zuge mehrerer Skandale zurückgetreten.

Boris Johnson: Wie bereitet sich der Premier auf eine Befragung vor?

Laut britischer Times hat sich der Premier auch schon auf eine Verteidungsstragie festgelegt. Demnach soll Johnson planen, privat einen Anwalt zu engagieren, der auf Corona-Regeln spezialisiert sei.

Seine Verteidigung soll sich demnach darauf stützen, dass die Downing Street Nummer 10 nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Wohnsitz des Premiers ist. Viele der Corona-Regeln während der Lockdowns besagten damals, man dürfe sein Zuhause nicht ohne triftigen Grund verlassen. (dpa/kat) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA