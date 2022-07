Turbulente Johnson-Nachfolge: Acht Kandidaten nehmen erste Hürde

Von: Florian Naumann

Nachfolge gesucht: Acht Politiker der Konservative Partei in Großbritannien wollen Boris Johnson als Premierminister ablösen. © Alberto Pezzali/dpa

Großbritannien sucht ein neues Regierungsoberhaupt. Acht Tory-Politiker haben die erste Hürde für die im Rennen um die Johnson-Nachfolge genommen.

Boris Johnson geht, Nachfolger(in) gesucht: In Großbritannien läuft die Suche nach dem nächsten Premier an.

geht, gesucht: In Großbritannien läuft die Suche nach dem nächsten Premier an. Labour will Pläne der Torys durchkreuzen: Die Opposition will noch am Mittwoch ein Misstrauensvotum starten.

Update vom 12. Juli, 20.00 Uhr: Acht Politiker der konservativen Partei Großbritanniens haben die erste Hürde im Rennen um die Nachfolge des scheidenden Premierministers Boris Johnson genommen. Das teilte der Vorsitzende des Parteigremiums, Graham Brady, am Dienstagabend mit.

Im ersten Schritt musste jeder Kandidat mindestens 20 Stimmen von Unterstützern aus den Reihen der Tory-Fraktion hinter sich bringen. Das eigentliche Auswahlverfahren für den Parteivorsitz und damit auch den Posten des Regierungschefs beginnt an diesem Mittwoch.

Folgende acht Kandidaten konnten je 20 Unterstützer vorweisen:

Rishi Sunak (42, Ex-Finanzminister)

Penny Mordaunt (49, Handelsministerin)

Liz Truss (46, Außenministerin)

Nadhim Zahawi (55, Finanzminister)

Tom Tugendhat (49, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)

Suella Braverman (42, Generalstaatsanwältin für England und Wales)

Jeremy Hunt (55, Ex-Außenminister)

Kemi Badenoch (42, Ex-Frauenministerin)

Johnson: Tories suchen neuen Premierminister – zwei weitere Kandidaten aus dem Rennen

Der ehemalige Gesundheitsminister Sajid Navid und Rehman Chishti, Staatssekretär für Auswärtiges und Entwicklung, sind damit nicht mehr im Rennen. Als Favoriten auf die Johnson-Nachfolge gelten der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak, Außenministerin Liz Truss und Handelsministerin Penny Mordaunt.

Noch am Abend stand Berichten zufolge in der Fraktion eine Vorstellungsrunde auf dem Programm. Am Mittwoch brauchen die Kandidatinnen und Kandidaten dann mindestens 30 Unterstützer aus der Fraktion, um eine Runde weiterzukommen. Am Donnerstag soll eine weitere Abstimmung abgehalten werden. Sollten mehr als zwei Kandidaten übrig bleiben, sind weitere Runden in der kommenden Woche geplant. Zwischen den beiden letzten Kandidaten sollen die Parteimitglieder in einer Stichwahl über den Sommer entscheiden.

Johnson-Nachfolger gesucht: Favoriten-Trio um Ex-Finanzminister Sunak

Update vom 12. Juli, 16.20 Uhr: Die Auswahlrunde für die Nachfolge von Boris Johnson läuft: Im Laufe des Tages sollten die Bewerber ihre Kandidatur offiziell anmelden, am Mittwoch und Donnerstag sowie falls nötig am Montag sollen Wahlrunden stattfinden, so dass sich am Ende nur noch zwei Kandidaten gegenüber stehen.

Einen ersten Abgang aus dem Reigen der Anwärter gibt es bereits zu vermelden: Verkehrsminister Grant Shapps zog seine Kandidatur zurück und stellte sich hinter den ebenfalls kandidierenden Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Dieser vertrat eine durchaus bemerkenswerte Linie bei der Ankündigung seiner Kandidatur - er blieb auf Tuchfühlung mit Johnson. Der Noch-Premier sei „eine der herausragendsten Persönlichkeiten“, die er jemals getroffen habe, sagte Sunak der BBC zufolge. Er werde sich nicht an einer „Geschichtsneuschreibung“ beteiligen, „die Boris dämonisieren will“.

Bis Dienstagmittag waren damit zehn Tory-Politikerinnen und Politiker im Rennen:

Rishi Sunak (42, Ex-Finanzminister)

Penny Mordaunt (49, Handelsministerin)

Liz Truss (46, Außenministerin)

Tom Tugendhat (49, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)

Nadhim Zahawi (55, Finanzminister)

Kemi Badenoch (42, Ex-Frauenministerin)

Jeremy Hunt (55, Ex-Außenminister)

Sajid Navid (52, Ex-Gesundheitsminister)

Suella Braverman (42, Generalstaatsanwältin für England und Wales)

Rehman Chishti (43, Staatssekretär für Auswärtiges und Entwicklung)

Bei den englischen Buchmachern lagen am Dienstag Ex-Finanzminister Sunak und die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt gleichauf vorn, gefolgt von Außenministerin Liz Truss. Laut einem Bericht des Mirror hatte bis 16 Uhr deutscher Zeit neben Sunak, Mordaunt und Truss auch Tom Tugendhat die notwendige Zahl von 20 Unterstützern aus der Tory-Fraktion erreicht. Badenoch fehlten nur noch zwei Stimmen, Chishti hatte hingegen überhaupt erst eine Unterstützer-Unterschrift erhalten. Bis 19 Uhr deutscher Zeit haben die Kandidaten Zeit, das Quorum zu erreichen.

Johnson geht: Drei Nachfolge-Anwärter für Premier früh parat – Labour will Pläne torpedieren

Nochmal zurück in Downing Street 10: Boris Johnson wird wohl spätestens Anfang September als Premier abtreten. © IMAGO/i-Images

Vorbericht vom 12. Juli: London – Im Rennen um die Nachfolge für den scheidenden britischen Premierminister Boris Johnson wird es ernst: Das offizielle Auswahlverfahren hat begonnen. Kandidaten für das Amt des Tory-Parteichefs – und damit auch des Premiers – müssen bis Dienstagabend ihre Bewerbungen einreichen. Eine Frau und zwei Männer erreichten schon kurz nach Start der Frist das Quorum.

Am 5. September soll dann eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für den notorisch skandalumwitterten Johnson gekürt sein. Allerdings will die Opposition die Pläne Torys noch durchkreuzen: Ein Misstrauensvotum ist in Planung, wie ebenfalls am Dienstag (11. Juli) über die BBC an die Öffentlichkeit durchdrang.

Boris Johnson: Elf Tory-Politiker wollen ihm nachfolgen – drei hatten früh das Quorum erreicht

Bis Anfang der Woche hatten indes elf Frauen und Männer ihre Kandidatur für die Johnson-Nachfolge angekündigt. Von ihnen erreichten bis Dienstagfrüh bereits drei die notwendige Schwelle: Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat. Auch Außenministerin Liz Truss und Finanzminister Nadhim Zahawi werden gute Chancen auf den Sprung ins offizielle Rennen zugesprochen.

Dabei gab es kurz vor knapp eine zusätzliche Hürde zu überwinden: Das zuständige Parteigremium der britischen Konservativen hatte das notwendige Quorum am Montagabend noch nach oben geschraubt. Statt wie bisher 8 sind nun 20 Unterstützer aus der Tory-Fraktion notwendig.

Weitere Kandidaten sind Ex-Gesundheitsminister Jeremy Hunt, Chefjustiziarin Suella Braverman, Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid, Verkehrsminister Grant Shapps sowie die Abgeordneten Kemi Badenoch und Rehman Chisthi. Mit Spannung wurde erwartet, ob auch Innenministerin Priti Patel ihren Hut in den Ring werfen wird.

Großbritannien: Johnson vor neuem Misstrauensvotum? Labour will Tory-Pläne torpedieren

Labour will Johnson nun aber schnell aus dem Amt jagen: Nicht nur vor dem 5. September, sondern am Mittwoch (13. Juli). Dann könnte nach Plänen der Opposition ein Misstrauensvotum abgehalten werden, wie die BBC unter Berufung auf Parteikreise berichtete. Dass Labour damit Erfolg hat, scheint aber unwahrscheinlich. Dafür müsste eine größere Zahl konservativer Abgeordneter gegen Johnson stimmen. Würde im Anschluss kein Übergangspremier gefunden, könnte es bald zu Neuwahlen kommen. Das wäre kaum im Sinne der Torys.

Naheliegender ist, dass der parteiinterne Plan für die Johnson-Nachfolge umgesetzt wird: Am Mittwoch soll die erste Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion stattfinden. Wer dann die Hürde von 30 Unterstützern verfehlt, fliegt raus. Am Donnerstag ist eine weitere Runde geplant. Sollten dann noch mehr als zwei Kandidaten im Rennen sein, soll das Prozedere am kommenden Montag fortgesetzt werden. Die beiden letzten Kandidaten sollen sich über den Sommer einem Auswahlprozess der Parteimitglieder stellen. (dpa/fn)