Johnson-Nachfolge: Rennen wird aufgeheizter – Liberale Kandidatin heftig attackiert

Von: Momir Takac

Noch fünf Kandidaten sind übrig: Einer wird Boris Johnson als Premier beerben. Der immer aufgeheizter werdende Wahlkampf geht in die entscheidende Phase.

London - Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson bahnt sich ein zunehmend schmutziger Kampf zwischen zwei der drei verbliebenen Frauen an. Nachdem die konservative Fraktion am Donnerstag (14. Juli) Generalstaatsanwältin Suella Braverman in der zweiten Abstimmung ausgebremst hatte, sind noch fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen.

Johnson-Nachfolge: Noch fünf Kandidaten im Rennen - Wahlkampf wird härter

Neben Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei der Abstimmung erneut am besten abschnitt, und Außenseiter Tom Tugendhat, kämpfen noch Außenministerin Liz Truss, Ex-Staatssekretärin Kimi Badenoch und Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt um das Vertrauen der Tory-Abgeordneten. Die Kandidaten überbieten sich mit Wahlversprechen.

In der kommenden Woche sind die nächsten Abstimmungen geplant, am Mittwoch sollen die beiden letzten Bewerber feststehen. Am 5. September soll die Nachfolge von Johnson endgültig geklärt sein. Bis dahin dürfte der Wahlkampf in London an Schärfe zunehmen. Einen ersten Vorgeschmack hatte es bereits unmittelbar vor der zweiten Abstimmung gegeben.

Johnson-Nachfolge: Früherer Tory-Chef zweifelt an Eignung Mordaunts

Der frühere Brexit-Minister und Unterstützer von Truss, David Frost, hatte seiner einstigen Stellvertreterin Mordaunt die Fähigkeit zum Regieren abgesprochen. „Ich hatte das Gefühl, dass sie die Details nicht beherrschte, die bei den Verhandlungen im letzten Jahr notwendig waren“, betonte Frost gegenüber dem Sender Talk TV. Es blieb nicht die einzige Attacke gegen Mordaunt, die als Favoritin der Parteibasis gilt.

Gilt als Mitfavoritin im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson: Penny Mordaunt © IMAGO/Pete Maclaine / Parsons Media

Sir George Iain Duncan Smith, früherer Chef der Konservativen, zweifelte an der Eignung Mordaunts als Premierministerin. „Wir können nicht einfach jemanden wählen, weil er für kurze Zeit vielleicht besser aussieht als andere“, sagte Truss-Unterstützer Smith dem Radiosender LBC. „Was wir tatsächlich wählen, ist in gewisser Weise kein Beliebtheitswettbewerb.“

Johnson-Nachfolge: Penny Mordaunt reagiert gelassen auf Kritik

Julian Knight, der ebenfalls hinter Truss steht, sagte BBC 5 live: „Wir brauchen keinen zufälligen Premierminister.“ Mordaunt wies die Kritik zurück und gab sich gelassen. „Die Leute versuchen offensichtlich, mich davon abzuhalten, ins Finale zu kommen, weil sie nicht gegen mich antreten wollen“, sagte die Vertreterin des liberalen Flügels Sky News.

Angesichts des guten Abschneidens bei den Tory-Abstimmungen sei es verständlich, „wie sie versuchen, mich aufzuhalten.“ Mordaunt hatte die zweite Runde mit Sunak erneut dominiert. Die beiden gelten als Favoriten im Rennen um die Nachfolge von Johnson, dessen Karriere von Skandalen und Chaos geprägt ist. (mt)