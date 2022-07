Johnson geht: Schon am Morgen standen drei Nachfolger parat – Labour will Pläne torpedieren

Nochmal zurück in Downing Street 10: Boris Johnson wird wohl spätestens Anfang September als Premier abtreten. © IMAGO/i-Images

Großbritannien sucht ein neues Regierungsoberhaupt. Doch der Weg wird lang und steinig: Mindestens elf Tory-Leute bewerben sich. Und die Opposition will alles durchkreuzen.

Boris Johnson geht, Nachfolger(in) gesucht: In Großbritannien läuft die Suche nach dem nächsten Premier an.

geht, gesucht: In Großbritannien läuft die Suche nach dem nächsten Premier an. Labour will Pläne der Torys durchkreuzen: Die Opposition will noch am Mittwoch ein Misstrauensvotum starten.

London – Im Rennen um die Nachfolge für den scheidenden britischen Premierminister Boris Johnson wird es ernst: Das offizielle Auswahlverfahren hat begonnen. Kandidaten für das Amt des Tory-Parteichefs – und damit auch des Premiers – müssen bis Dienstagabend ihre Bewerbungen einreichen. Eine Frau und zwei Männer erreichten schon kurz nach Start der Frist das Quorum.

Am 5. September soll dann eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für den notorisch skandalumwitterten Johnson gekürt sein. Allerdings will die Opposition die Pläne Torys noch durchkreuzen: Ein Misstrauensvotum ist in Planung, wie ebenfalls am Dienstag (11. Juli) über die BBC an die Öffentlichkeit durchdrang.

Boris Johnson: Elf Tory-Politiker wollen ihm nachfolgen – drei hatten früh das Quorum erreicht

Bis Anfang der Woche hatten indes elf Frauen und Männer ihre Kandidatur für die Johnson-Nachfolge angekündigt. Von ihnen erreichten bis Dienstagfrüh bereits drei die notwendige Schwelle: Ex-Finanzminister Rishi Sunak, Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Tom Tugendhat. Auch Außenministerin Liz Truss und Finanzminister Nadhim Zahawi werden gute Chancen auf den Sprung ins offizielle Rennen zugesprochen.

Dabei gab es kurz vor knapp eine zusätzliche Hürde zu überwinden: Das zuständige Parteigremium der britischen Konservativen hatte das notwendige Quorum am Montagabend noch nach oben geschraubt. Statt wie bisher 8 sind nun 20 Unterstützer aus der Tory-Fraktion notwendig.

Weitere Kandidaten sind Ex-Gesundheitsminister Jeremy Hunt, Chefjustiziarin Suella Braverman, Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid, Verkehrsminister Grant Shapps sowie die Abgeordneten Kemi Badenoch und Rehman Chisthi. Mit Spannung wurde erwartet, ob auch Innenministerin Priti Patel ihren Hut in den Ring werfen wird.

Großbritannien: Johnson vor neuem Misstrauensvotum? Labour will Tory-Pläne torpedieren

Labour will Johnson nun aber schnell aus dem Amt jagen: Nicht nur vor dem 5. September, sondern am Mittwoch (13. Juli). Dann könnte nach Plänen der Opposition ein Misstrauensvotum abgehalten werden, wie die BBC unter Berufung auf Parteikreise berichtete. Dass Labour damit Erfolg hat, scheint aber unwahrscheinlich. Dafür müsste eine größere Zahl konservativer Abgeordneter gegen Johnson stimmen. Würde im Anschluss kein Übergangspremier gefunden, könnte es bald zu Neuwahlen kommen. Das wäre kaum im Sinne der Torys.

Naheliegender ist, dass der parteiinterne Plan für die Johnson-Nachfolge umgesetzt wird: Am Mittwoch soll die erste Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion stattfinden. Wer dann die Hürde von 30 Unterstützern verfehlt, fliegt raus. Am Donnerstag ist eine weitere Runde geplant. Sollten dann noch mehr als zwei Kandidaten im Rennen sein, soll das Prozedere am kommenden Montag fortgesetzt werden. Die beiden letzten Kandidaten sollen sich über den Sommer einem Auswahlprozess der Parteimitglieder stellen. (dpa/fn)