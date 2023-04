Haarsträubender Bericht: Boris Johnson wollte die Queen wohl trotz Covid-Infektion besuchen

Von: Moritz Serif

Queen Elizabeth II. begrüßte Boris Johnson, den damals neu gewählten Chef der Konservativen Partei und designierten Premierminister, bei dessen Ankunft am Buckingham-Palast. © Victoria Jones/dpa

Boris Johnsons Corona-Politik hat so einige Schlagzeilen provoziert. Die aktuellste könnte nicht nur Royals-Fans empören.

London - Dieser Besuch hätte gefährlich werden können: Das neue Buch „Johnson at 10: The Inside Story“ der Autoren Anthony Seldon und Raymond Newell bestätigt, dass der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson Queen Elizabeth II. am 18. März 2020 treffen wollte - obwohl er bereits Covid-Symptome hatte. Zu Beginn der Pandemie wollte Johnson sein wöchentliches Treffen mit der Monarchin nicht absagen, trotz seiner offensichtlichen Krankheit und der damals gültigen Gesetze.

Johnson wollte mit Corona zur Queen - Premier wenig später selbst ins Krankenhaus eingeliefert

Die Palastbeamten waren demnach sehr besorgt über das Risiko, die schon damals mehr als 90 Jahre alte Königin dem Virus auszusetzen. Schließlich konnte Johnson doch noch überzeugt werden, das Treffen per Telefon abzuhalten. Die Königin soll sich noch gewundert haben, dass sie den Premierminister wegen seines starken Hustens nicht verstehen konnte.

Der Mirror hatte ursprünglich berichtet, dass Johnson das königliche Treffen trotz seiner Krankheit gesucht hatte. Beamte der Downing Street hatten die Geschichte damals aber als „völlig unwahr“ bezeichnet. Johnson war schließlich am 27. März 2020 positiv auf das Coronavirus getestet und musste anschließend sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch im weiteren Verlauf der Pandemie machte Johnson Schlagzeilen mit Quarantäne-Verweigerung, wie auch Merkur.de berichtete.

Queen Elizabeth II. starb am 8. September 2022

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Monarchin verstarb in Anwesenheit ihrer Familie und unter ärztlicher Aufsicht auf Schloss Balmoral. Bis zu ihrem Tod erfüllte die unerschütterliche Königin ihre Pflichten tapfer, teils von ihrem schottischen Landsitz aus. Queen Elizabeth II. war am 21. April 1926 in London als Elizabeth Alexandra Mary geboren worden.

Sie war das erste Kind von Prinz Albert, der damals der Nummer Zwei der britischen Thronfolge war, und Elizabeth Bowes-Lyon. Nach der Abdankung von Alberts Bruder Edward VIII. im Jahr 1936 wurde Prinz Albert zu König Georg VI. gekrönt und Elizabeth wurde zur Thronfolgerin. Zusammen mit ihrer Schwester Margaret wuchs die junge Prinzessin in London und Windsor auf. Schon früh bereitete sich Elizabeth auf ihre zukünftige Rolle als Königin vor.

Queen Elizabeth II. traf 1934 zum ersten Mal auf ihren Philip

Im Jahr 1934 traf die damals achtjährige Elizabeth zum ersten Mal Prinz Philip von Griechenland und Dänemark, der fünf Jahre älter war als sie. Die beiden hielten Kontakt und trafen sich mehrmals, bis schließlich am 09. Juli 1947 ihre Verlobung bekannt gegeben wurde. Am 20. November desselben Jahres fand die Hochzeit von Elizabeth und Philip in der Londoner Westminster Abbey statt. Das Ehepaar bekam vier Kinder: den Thronfolger Charles, Anne, Andrew und Edward. (mse)