Boris Johnson kämpft mit Regenschirm: „Kann die Regierung ihm einen neuen kaufen?“

Premier bringt Prinz Charles zum Lachen

Von Anna-Katharina Ahnefeld schließen

Der britische Premier und sein Regenschirm haben offenbar ein kompliziertes Verhältnis. Eine Szene sorgt nun für Lacher im Netz.

Surrey – Und manchmal ist die größte Herausforderung im Alltag eines Politikers plötzlich ein Regenschirm. So geschehen beim britischen Premierminister Boris Johnson. Bei der Einweihungsfeier eines Denkmals in Surrey für Polizistinnen und Polizisten, die im Dienst gestorben sind, verlor der Politiker die Kontrolle über den Gegenstand. Die Situation wurde auf Video aufgezeichnet und in den sozialen Medien verbreitet – und sorgt dort für Lacher. Johnson selbst ist berüchtigt für sein teilweise hemdsärmliges Gebaren.

Es war eigentlich ein ernster Anlass, zu dem am Mittwoch geladen wurde. Auf den Aufnahmen zu sehen ist Premier Johnson, der neben Prinz Charles platziert ist. Um sich vor Regen zu schützen, haben beide Männer einen Schirm in der Hand. Während der Royal diesen scheinbar entspannt in der Hand hält, gerät der Chef der Conservative Party in die Bredouille. Bei dem Versuch, den Schirm weiterzureichen, schloss sich dieser zunächst offenbar spontan – und wurde kurz darauf von einer Windböe erfasst und nach oben geklappt.

Boris Johnson kämpft mit seinem Regenschirm – „Kann die Regierung ihm einen neuen kaufen?“

Nach kurzem Kampf mit dem widerspenstigen Regenschirm, obsiegte schließlich Johnson. Doch die Szene ist eingefangen und wurde unter anderem von Sky News verbreitet. Auch Prinz Charles entging der kleine Zwischenfall nicht. Zu sehen und hören ist, wie beide Männer lachen. Für Lacher sorgt der Video-Clip auch auf Twitter.

„Ich weiß, dass alle über Boris gespalten sind. Ich selbst mag ihn. Aber man muss sagen er ist gute Unterhaltung“, kommentiert eine Person. „Dies ist einer der Gründe, warum Boris trotz der Ereignisse der letzten Jahre immer noch beliebt ist. Ich werde nicht glauben, wenn du mir sagst, dass du nicht gelacht hast, als du das gesehen hast!“, liest sich ein weiterer Kommentar. Und jemand anderes will, dass Johnson einen neuen Regenschirm bekommt. Der Regierungschef hatte bereits am Tag bei einem Statement zum härteren Vorgehen gegen Kriminalität Probleme damit gehabt. „Kann die Regierung ihm einen neuen kaufen?“, fordert der Twitter-User. (aka)













Rubriklistenbild: © Pa