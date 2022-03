Boris Johnson vergleicht Putin mit „Drogendealer“

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson verglich Russlands Präsident Wladimir Putin zuletzt mit einem „Drogendealer“. (Symbolbild) © Pippa Fowles/dpa

Boris Johnson kann durchaus ein bisweilen loses Mundwerk unterstellt werden. In Bezug auf Russlands Präsident Putin stellt er das jetzt erneut unter Beweis.

London – Boris Johnson ist immer für eine Überraschung gut, für seine PR-Berater macht das die Arbeit beizeiten kompliziert. Kurz vor seiner ohnehin umstrittenen Reise nach Saudi-Arabien* zieht der Premierminister einen gewagten Vergleich – zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und einem Drogendealer. Nur wenig später bricht er nach Saudi-Arabien auf, um über Öl zu verhandeln.

Warum Johnson Putin mit einem Drogendealer vergleicht, berichten unsere Kollegen.*

Wegen seiner Reise nach Saudi-Arabien steht der Premier, dessen Rücktritt immer noch die Hälfte der Wähler will*, in der Kritik. Boris Johnson* selbst verteidigt sein Vorhaben entschieden. Die Opposition um Oppositionsführer Keir Starmer legt indes eigene Vorschläge vor, um die Verbraucher beim Energiepreis zu entlasten. Was genau es mit Johnsons Drogendealer-Vergleich auf sich hat, wie die Opposition mit steigenden Energiepreisen umgehen will und was der Premier zu seiner Reise zu sagen hat, zeigen unsere Kollegen in einem Bericht.*