Boris Johnson tritt erneut in Londoner Wahlkreis zur Parlamentswahl an

Boris Johnson tritt zur Parlamentswahl an: Seine Chancen für eine Wiederwahl stehen jedoch schlecht © Tayfun Salci / IMAGO

Auch bei der kommenden britischen Parlamentswahl wird der ehemalige Premierminister Boris Johnson im Wahlkreis Uxbridge and South Ruislip im Nordwesten Londons kandidieren.

London - Die Ortsgruppe seiner Konservativen Partei stimmte am Donnerstagabend für den 58-Jährigen. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der frühere Regierungschef in einem als sicher geltenden Wahlkreis antreten wolle, zumal Johnson Medienberichten zufolge ein neues Haus in der Grafschaft Oxfordshire gekauft haben soll.

Bei der vorigen Parlamentswahl 2019 hatte Johnson den Wahlkreis mit einem Vorsprung von 7000 Stimmen gewonnen. Angesichts der deutlichen Führung der Labour-Partei in Umfragen gilt seine Wiederwahl aber als gefährdet. Johnson selbst bestätigte dem Portal «Politico», dass er erneut in Uxbridge and South Ruislip antreten werde.

Die nächste Parlamentswahl muss spätestens im Januar 2025 stattfinden. Bisher gilt ein Termin im Herbst 2024 als wahrscheinlich. Die konservative Kolumnistin Katy Balls spekulierte in der Zeitung «Times», dass Premierminister Rishi Sunak angesichts seiner jüngst gestiegenen Popularitätswerte die Wahl bereits für Frühling 2024 ansetzen könnte. (dpa)