Boris Johnson will Textnachrichten veröffentlichen – Premier Sunak zittert

Von: Katja Saake

Der britische Ex-Premier Boris Johnson will die WhatsApp-Nachrichten der Regierung während der Corona-Pandemie veröffentlichen - sehr zum Missfallen von Rishi Sunak.

London – Im Streit um WhatsApp-Nachrichten aus der Zeit der Corona-Pandemie geht der britische Ex-Premierminister Boris Johnson jetzt noch einen Schritt weiter. In einem Schreiben an das Untersuchungskomitee, das das Regierungshandeln während der Corona-Zeit aufarbeiten soll, kündigt Johnson an, die Textnachrichten direkt dem Komitee auszuhändigen. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, teilt Johnson in dem Schreiben an den Untersuchungsausschuss außerdem mit, zusätzlich noch weitere WhatsApp-Nachrichten veröffentlichen zu wollen.

Boris Johnson und Rishi Sunak, damals Regierungschef und Finanzminister, im Jahr 2020. © Jonathan Brady/dpa

Boris Johnson will WhatsApp-Nachrichten aus Corona-Zeit veröffentlichen

Premierminister Rishi Sunak und seinen Ministern, die schon im Kabinett von Boris Johnson tätig waren, dürfte dies gar nicht gefallen. Die britische Regierung hatte sich bis zuletzt geweigert, die Korrespondenz Johnsons mit seinen Regierungsmitarbeitern während der Corona-Pandemie unzensiert auszuhändigen. Die Regierung von Rishi Sunak berief sich dabei auf die Privatsphäre der Beteiligten. Eine vom Untersuchungsausschuss angesetzte Frist ließ die zuständige Regierungsbehörde Cabinet Office, die in ihrer Funktion mit dem deutschen Kanzleramt vergleichbar ist, am Donnerstag (1. Juni) trotz Androhung strafrechtlicher Konsequenzen verstreichen.

Die Behörde kündigte sogar an, vor Gericht zu ziehen, um prüfen zu lassen, ob das Untersuchungsgremium das Recht habe, die Herausgabe von „zweifellos irrelevanten“ Nachrichten und Dokumenten zu erzwingen. Boris Johnson hatte den Druck auf die Regierung Sunaks immer weiter erhöht und sie am Mittwoch (31. Mai) bloßgestellt, indem er mitteilte, dass er die vom Untersuchungsausschuss angeforderten WhatsApp-Nachrichten, Notizbücher und Kalendereinträge an das Cabinet Office übergeben habe. Dieses hatte zuvor behauptet, nicht im Besitz der Daten zu sein.

Auch die britische Zeitung The Guardian hatte jedoch berichtet, dass Johnson seine persönlichen Unterlagen vor einiger Zeit dem Cabinet Office zur Prüfung überlassen habe, die Behörde diese jedoch als nicht relevant für die Kommission befunden habe. Wegen der Weigerung der Regierungsbehörde, die Korrespondenz weiterzugeben, hat Johnson nun offenbar den direkten Weg gewählt und sich an das Untersuchungskomitee gewandt.

Premierminister Rishi Sunak fürchtet offenbar WhatsApp-Inhalte

Premierminister Rishi Sunak und einige seiner Minister, die schon im Kabinett von Boris Johnson tätig waren, fürchten offenbar durch die Veröffentlichung der Textnachrichten aus der Zeit der Corona-Pandemie in ein schlechtes Licht zu geraten. Textnachrichten zwischen Boris Johnson und seinem damaligen Finanzminister Sunak, sowie anderen Ministern während dieser Zeit könnten ihrem öffentlichen Ansehen schaden. Doch die Regierung von Premierminister Rishi Sunak wird wegen ihrer Blockadehaltung gegenüber dem Corona-Untersuchungsausschuss schon jetzt heftig kritisiert.

Die Chefin der oppositionellen Labour-Partei, Angela Rayner, sprach von einem „verzweifelten Versuch, Beweise zurückzuhalten“. Und auch der Anwalt der Hinterbliebenen-Organisation „Covid-19 Bereaved Families for Justice“, Elkan Abrahamson, warf der Regierung „völlige Missachtung“ der Untersuchung vor, wie die BBC berichtete.

Weitere WhatsApp-Nachrichten aus Pandemie-Zeit

Boris Johnson, dem Ambitionen auf eine Rückkehr an die Regierungsspitze nachgesagt werden, setzt die aktuelle Regierung weiter unter Druck. Im Schreiben an den Untersuchungsausschuss teilte er mit, weitere WhatsApp-Nachrichten aus der Zeit bereitstellen zu wollen, wenn die Regierung ihm den Zugang auf sein altes Handy gewähren würde. 2021 hatte Johnson sein Mobiltelefon abstellen müssen, nachdem bekannt geworden war, dass er eine alte Nummer verwendete, die 15 Jahre lang öffentlich im Internet einzusehen gewesen war.

Der Umgang mit Regierungskommunikationsmitteln in Großbritannien hat bereits für Verwunderung gesorgt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in London selbst wichtige Absprachen innerhalb der Regierung per WhatsApp erledigt werden. Inhalte aus mehr als 100 000 WhatsApp-Nachrichten des früheren britischen Gesundheitsministers Matt Hancock waren erst im März an die Öffentlichkeit gelangt und hatten ihn in Erklärungsnot gebracht. (kasa/dpa)