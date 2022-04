Grünen-Ausschluss für Palmer vorerst vom Tisch – aber ändert er sich auch? Erster Dissens in Rekord-Tempo

Von: Fabian Hartmann

Boris Palmer konnte ein Parteiausschluss bei den Grünen abwenden. Bis Ende 2023 ruht seine Mitgliedschaft allerdings. Finden Palmer und die Partei nun wieder zusammen?

München – Die Grünen und Boris Palmer – es ist eine komplizierte Beziehung. Tübingens Oberbürgermeister ist bekannt dafür, provokant zu formulieren, keiner verbalen Rauferei aus dem Weg zu gehen – und dabei mitunter auch übers Ziel hinaus zu schießen.

Mal echauffiert sich Palmer über vermeintliche Rüpel-Radler in Tübingen, dann wieder geht er die Bahn wegen eines vermeintlich politisch-korrekten Werbeplakats an. Oder er warnt davor, dass Deutschland nicht allen Flüchtlingen helfen könne. Bei den Grünen kommen Palmers Äußerungen nicht immer gut an.



Die Partei versucht bereits seit einiger Zeit, ihr prominentes Mitglied auszuschließen. Doch dazu kommt es vorerst nicht. Der baden-württembergische Grünen-Landesvorstand und Palmer haben am Wochenende einem Vergleichsvorschlag des Schiedsgerichts zugestimmt. Palmer darf in der Partei bleiben. Aber seine Mitgliedschaft ruht bis Ende 2023. Wenn man so will, eine Denkpause für beide Seiten. Palmer und sein Anwalt Rezzo Schlauch haben dem Kompromiss sofort zugestimmt, der Landesvorstand nach kurzem Zögern.

Grüne einigen sich mit Palmer - und treten ein bisschen nach: „Er hat die Grenzen überschritten“

Unterlässt er in Zukunft Provokationen? Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer © Tom Weller/dpa

Für die Partei endet damit eine monatelange Hängepartie. Der Kompromiss ist für beide Seiten gesichtswahrend. Hätte die Partei Palmer ausgeschlossen, hätte sie einen in Baden-Württemberg populären Politiker verloren. Wäre sie vor Gericht gescheitert, hätte sich der Landesvorstand blamiert. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Palmer, dass er „weiterhin Mitglied der Grünen“ sei – in Taten und Überzeugung sei er es ohnehin. Es erscheine ihm „sinnvoll“, den Streit jetzt zu beenden.

„Mit der Einigung auf das Vergleichsangebot hat Boris Palmer anerkannt, dass er gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen hat“, erklärten wiederum die beiden Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller am Sonntag. Damit sei klar gestellt: „Boris Palmer hat die Grenzen dessen überschritten, was wir als Partei aushalten müssen.“

Gleichzeitig zeige der Vergleich einen Weg auf, künftig wieder „in geordneten innerparteilichen Verfahren zusammenzuarbeiten“. Beide Seiten wollen demnach im kommenden Jahr Gespräche darüber führen, wie Palmer „zukünftig kontroverse innerparteiliche Meinungen äußern könnte unter Beachtung der Grundsätze und Ordnung der Partei“.

Boris Palmer und die Grünen: „Maul halten“ ist nicht seine Stärke

Ob Palmer sich aber in Zukunft zügeln kann? Sein Temperament spricht nicht unbedingt dafür. In der Comedy-Sendung „Chez Krömer“ sagte Palmer bereits Ende 2021, dass „Maul halten“ nicht sein Ding sei. Allerdings besteht ein Unterschied zwischen einer pointierten Meinungsäußerung und dem Überschreiten von Grenzen.

Aus Sicht der Grünen war es ein Facebook-Post von Palmer im Mai 2021, der das Fass zum Überlaufen brachte. Darin benutzt er das Wort „Negerschwanz“ – angeblich als satirische Anspielung. Dass Palmer der Höchststrafe, dem Parteiausschluss, nochmal entgangen ist, sorgt für Murren bei Teilen der Grünen. „Als Verband sind wir weiterhin der Meinung, dass Boris Palmer aufgrund seiner rassistischen Äußerungen keinen Platz in der grünen Partei hat“, sagten die Landessprecherinnen der Grünen Jugend, Sarah Heim und Aya Krkoutli.

Zoff mit Boris Palmer: Landesvorstand der Grünen sieht sich bestätigt – Anwalt widerspricht

Allerdings legt das Parteienrecht hohe Hürden für einen Ausschluss. Die SPD etwa hat es erst im dritten Parteiordnungsverfahren geschafft, sich von ihrem umstrittenen Mitglied und früheren Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin zu trennen. Palmer und seiner Partei blieb ein solches Gewürge erspart. Allerdings hat die Debatte darüber, wer sich nun durchgesetzt hat, bereits begonnen.

Palmers Anwalt Rezzo Schlauch kritisiert die Sichtweise der baden-württembergischen Parteispitze. Ein Vergleich heiße, dass beide Seiten sich bewegen mussten. Palmer sei „nicht bestraft“, so Schlauch. Ob der Wirbel dem Grünen-Rebell schadet? Am 23. Oktober könnte bereits eine Vorentscheidung über Palmers weitere politische Karriere fallen. Dann wählen die Tübinger einen neuen Oberbürgermeister. Palmer tritt wieder an – als Parteiloser.