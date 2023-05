Palmer verlässt nach Skandal-Aussagen die Grünen: Details aus Austrittserklärung werden publik

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der Grünen-Politiker Palmer hat mit seinen Aussagen auf einer Veranstaltung wieder einmal für Diskussionen gesorgt. Jetzt tritt der Oberbürgermeister von Tübingen aus seiner Partei aus.

Update vom 2. Mai, 5.25 Uhr: Der Tübinger Bundestagsabgeordnete Chris Kühn hat den Parteiaustritt von Boris Palmer als konsequenten Schritt bezeichnet. Palmer habe sich besonders seit 2015 inhaltlich und programmatisch weit von der Partei entfernt, sagte Kühn der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Insoweit war das ein konsequenter Schritt nach einer Entfremdung, die sich über viele Jahre abgezeichnet hat“, kommentierte er den Parteiaustritt Palmers.

Kühn, der einige Jahre im Tübinger Kreisvorstand der Grünen saß und Landeschef der Grünen war, galt als parteiinterner Gegner Palmers. Zu den Vorgängen in Frankfurt hatte Kühn am Samstag getwittert, dass er sich als Tübinger wieder einmal für den Oberbürgermeister seiner Heimatstadt schäme. Nach Palmers Parteiaustritt sagte er am Montagabend, dass er Palmer nun seit 21 Jahren kenne und großen Respekt vor dessen Schritt habe. Kühn, derzeit Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesumweltministerium, sprach von einer Zäsur für die Tübinger Grünen. „Ich glaube, er hat erkannt, dass er wirklich einen großen Fehler begangen hat“, sagte Kühn. „Dass die Partei nun Klarheit hat, ist auch gut.“

Zieht Konsequenzen und tritt bei den Grünen aus: Boris Palmer. (Archivbild 2022) © Bernd Weißbrod/dpa

In seiner Austrittserklärung, die der dpa vorliegt, schreibt Palmer dem Landesvorstand, dass er vermeiden wolle, „dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe“. Er sei sehr dankbar für alles, was er durch die Partei in dieser langen Zeit an Unterstützung und Verantwortung erhalten habe. „Für die Zukunft wünsche ich euch jeden nur denkbaren Erfolg für unsere ökologischen Gründungsanliegen und den Klimaschutz in Baden-Württemberg.“

Boris Palmer zieht Konsequenzen – und verlässt die Grünen

Update vom 1. Mai, 19.40 Uhr: Boris Palmer hat den Austritt aus seiner Partei Bündnis 90/Die Grünen erklärt. Das entsprechende Schreiben, in dem er auch eine Auszeit angekündigt hatte, liegt dem SWR vor. „Hiermit erkläre ich gegenüber dem Landesvorstand Baden-Württemberg meinen Austritt aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe“, zitierte die dpa.

„Wenn ich mich zu Unrecht angegriffen fühle und spontan reagiere, wehre ich mich in einer Weise, die alles nur schlimmer macht“, schrieb er darin. „Die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen“, so Palmer weiter. Niemals würde er den Holocaust an den Juden relativieren, betonte er. Dies tue ihm unsagbar leid. Schließlich habe der Nationalsozialismus auch in seiner Familie Spuren hinterlassen.

Erstmeldung vom 1. Mai: Frankfurt – Am Freitag (28. April) hatte sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main geliefert. Dabei nutzte er mehrmals das sogenannte N-Wort, das in Deutschland früher als rassistische Äußerung gegen schwarze Menschen genutzt wurde. Palmer setzte noch einen drauf: Die lautstarke Kritik der Gruppe an seiner Wortwahl verglich er mit einem „Judenstern“.

Jetzt kündigte der Grünen-Politiker eine Auszeit an. Er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern, der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft die wiederkehrenden Stürme der Empörung nicht mehr zumuten, berichtete der SWR unter Berufung auf eine Erklärung von Palmer. In seiner Auszeit werde er professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Palmer nimmt sich Auszeit und entschuldigt sich bei Wählerschaft

Ferner kündigte Palmer in seiner Erklärung an, mit dieser Hilfe den Versuch zu machen, seinen Anteil an diesen zunehmend zerstörerischen Verstrickungen aufzuarbeiten. Der Grünen-Politiker entschuldigte sich bei den Menschen, die er enttäuscht habe, in erster Linie bei seinen Wählerinnen und Wählern. Eine SWR-Anfrage darüber, wie die Auszeit konkret aussehen soll, ließ Palmer unbeantwortet.

Die Wortwahl von Palmer hatte den Oberbürgermeister von Tübingen in den Mittelpunkt heftiger Kritik gerückt. Besonders der Judenstern-Vergleich entwickelte sich zu einer heiklen Sache. Palmer wurde eine Verharmlosung des Holocausts vorgworfen. „Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Denkt mal drüber nach“, hatte der Grünen-Politiker beim verbalen Schlagabtausch vor dem Gebäude der Goethe-Universität gesagt. (bb mit Agenturen)