Boris Palmer kritisiert Deutsche-Bahn-Werbung - und sorgt damit für Empörung bei den Grünen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wusste vermutlich, was er mit seiner Kritik an der Werbekampagne der Deutschen Bahn auslöst. Jetzt muss er mit den Reaktionen leben.

Tübingen - Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat mit Kritik an einer Werbekampagne der Bahn für Empörung auch in den eigenen Reihen gesorgt. Die Bahn wirbt auf ihrer Internetseite mit Bildern von Reisenden mit unterschiedlichen Hautfarben, unter anderem mit dem dunkelhäutigen TV-Koch Nelson Müller und der türkisch-stämmigen Moderatorin Nazan Eckes. „Ich finde es nicht nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die „Deutsche Bahn“ die Personen auf dieser Eingangsseite ausgewählt hat“, schrieb Palmer am Dienstag auf Facebook. „Welche Gesellschaft soll das abbilden?“

Boris Palmer: Parteifreunde von den Grünen kritisieren in auf sozialen Plattformen

Daniel Lede Abal, der Tübinger Landtagsabgeordnete der Grünen, wies Palmers Post als „einfach völlig daneben“ zurück. „Das ist das Deutschland, das dem Tübinger OB offenbar fremd geblieben ist“, erklärte er. „Wenn er als Oberbürgermeister mit so einer Stadtgesellschaft nicht zurechtkommt, sollte er sich jetzt überlegen, ob er Oberbürgermeister bleiben kann.“ Der nordrhein-westfälische Grünen-Politiker Ali Bas forderte auf Twitter.

In der Gesellschaftsvision von Boris Palmer möchte ich nicht leben. Es wird Zeit den Hut zu nehmen, Herr #Palmer! https://t.co/BWKn9bCckr — Ali Baş (@alibas76) 23. April 2019

Im Februar wollte sich Boris Palmer noch mit seinen Parteikollegen versöhnen, das dürfte jetzt schwieriger werden. Auch beim Thema Enteignung polarisierte Palmer mit seinen Aussagen.