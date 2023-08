Palmer hält Vortrag bei Orban-nahem Institut – „Anbiederung bei der äußersten Rechten“

Von: Nail Akkoyun

Boris Palmer plant einen Vortrag in Budapest. Die Einladung kam von einem Institut, das eng mit der rechtspopulistischen Orban-Regierung verbunden ist.

Tübingen/Budapest – Boris Palmer zieht mal wieder Kritik auf sich. Der Grund: Tübingens Bürgermeister plant, am 5. September nach Budapest zu reisen und im dortigen Mathias-Corvinus-Collegium (MCC) einen Vortrag zu halten. Die Bildungseinrichtung und Denkfabrik ist eng mit der rechtspopulistischen Regierung von Viktor Orban verbunden. Das MCC importiert unter anderem Ideen ultrarechter Publizistinnen und Publizisten aus den USA, deren Schriften es in ungarischer Übersetzung veröffentlicht. Zugleich arbeitet es an der internationalen Vernetzung rechts-konservativer und ultrarechter Bewegungen.

Auf Anfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA erklärte die Stadt Tübingen, dass sowohl das MCC als auch das Deutsch-Ungarische Institut Palmer zur Teilnahme eingeladen hätten. Zweck des Besuchs sei auch „die offizielle Bestätigung der Partnerschaft des Tübinger Stadtteils Unterjesingen mit der Gemeinde Iklad“. Über Palmers Rede, die den Titel „Über die grüne Grenze“ tragen soll, wollte man vorab nichts bekannt geben.

„Nach Einschätzung der Stadtverwaltung, die sich dabei mit der Eberhard Karls Universität Tübingen ausgetauscht hat, gibt es keine Gründe, eine Einladung des Deutsch-Ungarischen Instituts abzulehnen“, erklärte die Stadt fr.de gegenüber weiter. Eine Stellungnahme zu Viktor Orban wolle man nicht abgeben. „Es gibt keine Kontakte der Stadt oder des Oberbürgermeisters zum ungarischen Premier.“

Kritik an Palmers MCC-Besuch: „Sucht womöglich neuen parteipolitischen Anschluss“

Dennoch lösten die Pläne Palmers schon jetzt heftige Reaktionen aus. Nicolas Fink, Fraktionsvize und europapolitischer Sprecher der Landtags-SPD, warf Palmer „Anbiederung bei der äußersten Rechten und Versuche der Spaltung“ vor. Dies sei das Letzte, was Europa in diesen Tagen brauche, sagte Fink. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: „Da Boris Palmer seit einigen Monaten parteilos ist, sucht er womöglich neuen parteipolitischen Anschluss. Die ungarische Fidesz von Viktor Orban könnte durchaus das Rennen machen.“ Die Grünen, bei denen Palmer bis zum 1. Mai 2023 Mitglied war, wollten sich nicht äußern.

Regierungschef Orban fährt eine aggressive Asylpolitik, die Metallzäune an den Grenzen, die Nichtanerkennung von Asylgründen und widerrechtliche Rückschiebungen vor allem nach Serbien einschließt. Der Europäische Gerichtshof hat Ungarn deshalb mehrfach verurteilt.

Palmer will in Budapest „Meinungsfreiheit nutzen und den Diskurs wagen“

Die Stadt Tübingen argumentierte derweil, man wisse, „dass das Institut Orban-nah ist“. Allerdings sehe man im MCC eine „wichtige Schnittstelle zwischen deutscher und ungarischer Wirtschaft“. Darüber hinaus biete die Veranstaltung die Möglichkeit, „die Meinungsfreiheit zu nutzen und den Diskurs zu wagen“.

Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister in Tübingen. Mit diversen Äußerungen, wie etwa zur Geflüchtetenpolitik, sorgte er immer wieder für Kontroversen und sah sich Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Im Mai dieses Jahr war er nach zahlreichen Forderungen aus der Partei der Grünen ausgetreten. Bundesweite Anerkennung fanden wiederum sein Management während der Corona-Pandemie sowie seine kommunale Umweltpolitik. (nak/dpa)