Nato-Versprechen nur eine „Luftnummer“ - CSU attackiert Pistorius

Von: Patrick Mayer

Deutschland will Litauen eine ganze Bundeswehr-Brigade an der Nato-Ostflanke bereitstellen. An den Plänen von Boris Pistorius kommt Kritik auf.

München/Berlin/Rukla - Der Plan ist ambitioniert: Deutschland will 4000 zusätzliche Bundeswehr-Soldaten an die Nato-Ostflanke in Litauen schicken, während der Ukraine-Krieg weiter tobt. Das teilte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Mitte der Woche bei seinem Besuch in der litauischen Hauptstadt Vilnius sowie bei deutschen Truppen in Rukla mit.

Bundeswehr-Brigade für Litauen? Pläne von Boris Pistorius stoßen auf Kritik

Voraussetzung sei die Schaffung notwendiger Infrastruktur zur Unterbringung der Soldatinnen und Soldaten sowie für Übungsmöglichkeiten seitens der Litauer, erklärte der 63-jährige Niedersachse. Doch: Sind die Pläne wie vorgetragen auch umsetzbar?

Die Kritik an der geplanten Stationierung einer ganzen deutschen Brigade im Baltikum stößt auf Kritik, und laut einem Bericht angeblich auch auf Verunsicherung in Pistorius‘ Berliner Ministerium selbst.

„Solche unabgestimmten Vorstöße verunsichern nicht nur unsere Soldaten und unsere Nato-Partner, sondern auch das Bundesverteidigungsministerium, das von den Plänen des eigenen Ministers völlig überrascht wurde“, sagte etwa der verteidigungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Florian Hahn (CSU), der Augsburger Allgemeinen. Pistorius müsse nun ein tragfähiges Konzept nachliefern, „wenn sein Vorschlag keine Luftnummer werden soll“, meinte der CSU-Politiker und kritisierte, dass die Finanzierung einer solch großen Truppenverlegung ins Baltikum angeblich völlig unklar sei.

Tausende deutsche Soldaten für Nato-Partner Litauen? CSU äußert Kritik an Pistorius-Plan

„Pistorius hat den Litauern einen ungedeckten Scheck ausgestellt“, sagte er weiter und stellte infrage, ob Litauen in der Lage sei, eine Infrastruktur mit Wohnungen, Kindergärten, Schulen, Freizeitanlagen und Einkaufsmöglichkeiten zu errichten. „Das wird Litauen allein nicht leisten können“, behauptete der Münchner. Zuvor hatte der Bundeswehrverband erklärt, dass es zur Stationierung einer kompletten Brigade mit Kampfpanzern und weiterem schwerem Gerät noch viele offene Fragen gebe. „Zwischen Ankündigung und Realisierung liegen jetzt eine Menge Hausaufgaben für Litauen selbst, aber insbesondere für unser Verteidigungsministerium“, sagte der Verbandsvorsitzende, André Wüstner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Wie ferner der Business Insider berichtet, sorgten Aussagen von Pistorius‘ Staatssekretär Nils Hilmer in besagtem Verteidigungsministerium für Unruhe. Er hatte demnach bei einer Veranstaltung vor Mitarbeitern erklärt, dass für eine gute Fehlerkultur wichtig sei, „dass nicht immer gleich alles nach außen dringe, so seine Einleitung. Es brauche einen besseren Umgang mit vertraulichen Dokumenten und Dienstgeheimnissen“. Just jenes Ministerium, das in den vergangenen Jahren wiederholt als ineffizient und zu bürokratisch beschrieben wurde, muss nun die ehrgeizigen verteidigungspolitischen Pläne von Pistorius und der Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen sowie FDP umsetzen.

Bundeswehr an der Nato-Ostflanke: Deutsche Truppen leiten litauische Battlegroup

Die Bundeswehr leitet derzeit die Nato-Battlegroup Lithuania der enhanced Forward Presence (eFP) an der Ostflanke des Bündnisses. Die multinationale Battlegroup besteht aus 1600 Soldatinnen und Soldaten, davon kommen etwa 900 aus Deutschland. Die deutschen Streitkräfte stellen am Standort Rukla unweit der Grenze zu Belarus laut ZDF acht Leopard-2-Kampfpanzer sowie mehrere Panzerhaubitzen 2000. Hinzukommen nach Informationen von IPPEN.MEDIA Schützenpanzer vom Typ CV 90 der Niederländer und der Norweger sowie Schützenpanzer vom Typ Patria der Kroaten.

Zusätzlich baut die Bundesrepublik aktuell eine in Norddeutschland stationierte schnelle Eingreif-Brigade mit bis zu 4500 Soldaten für Litauen auf, die im Konfliktfall über die Ostsee verlegt würde. In Summe wären dies zwischen 9000 und 10.000 Soldaten, die Deutschland für die Verteidigung des baltischen Bündnispartners zurückhalten würde, um damit seinen Nato-Verpflichtungen gerecht zu werden. (pm)