„Hässliche Entwicklung“: Pistorius klagt über Wandel des Bundeswehr-Etats

Verkleinerung im Ministerium?

Von Christoph Gschoßmann schließen

Boris Pistorius wird in seiner Amtszeit als neuer Verteidigungsminister während des Ukraine-Kriegs sofort ins kalte Wasser geworfen. Er spricht über den Bundeswehr-Etat.

München – Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist direkt zu Beginn seiner Amtszeit voll gefordert - wegen des Ukraine-Krieges richten sich die Blicke auch nach Deutschland. Dort erhofft sich das von Russland angegriffene Land dringend benötigte Hilfe in Form von Waffen.

Ukraine-Krieg: Pistorius äußert sich zu Ausgaben und Lieferungen an Kiew

Pistorius hat im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz betont, dass er keine Berührungsängste mit der Rüstungsindustrie habe, aber das ihm zur Verfügung stehende Geld „lieber anders“ ausgeben würde. „Ich bin ein Kind des Kalten Krieges und war erleichtert, als er 1990 vorbei war“, sagte er dem Magazin Spiegel in einem Interview. Nie habe er sich vorstellen können, dass er einmal Milliarden für Waffen ausgeben müsse. „Aber die Welt erfordert das nun mal. Das ist eine hässliche Entwicklung“, so der Minister.

Im Interview sprach er zudem über seine ersten Amtshandlungen. Er sei an seinem „ersten Arbeitstag nach Ramstein geflogen und habe erwartet, dass ich vielen Vertretern von Nationen gegenübersitze, die von mir ein Okay für die Lieferung von vielen Leoparden in die Ukraine haben wollen“. Doch es kam anders: Bis auf Polen habe es gar keine Zusagen gegeben. „Das hat mich überrascht, denn ich hatte nach der öffentlichen Berichterstattung anderes erwartet“, räumte er ein.

Statt der erhofften 31 Leopard-Kampfpanzer könne Deutschland zusammen mit Portugal nur 17 Stück liefern, was den Minister offenbar wunderte. Dass Deutschland das künftige ukrainische Panzerbatallion mit weiteren Fahrzeugen aus Bundeswehrbeständen bestückt, wollte er nicht ausschließen. Weitere Lieferungen von Patriot-Flugabwehrsystemen schloss er dagegen doch aus, da es in Deutschland nur noch eines der Systeme gebe.

Pistorius spricht über mögliche Verkleinerung des Verteidigungsministeriums

Der SPD-Minister erwägt eigenen Angaben zufolge wohl eine Verkleinerung des Ministeriums. „3000 Leute an zwei Standorten in Bonn und Berlin sind tatsächlich sehr viele“, sagte er. Er wolle Abläufe beschleunigen und sich auf das Wesentliche konzentrieren, was allerdings nicht den sofortigen Abbau von Stellen bedeute. Ebenso will er im Beschaffungsamt der Bundeswehr in Konstanz Reformen in die Wege leiten. Dort gelte es umzubauen, denn es gebe „Abläufe, Strukturen, die Geschwindigkeit und die Methoden, die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine einfach nicht mehr in die Zeit passen.“

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland

Der neue Minster blickte auch auf seine Aufgaben voraus, was die Organisation des Ministeriums angeht. „Wir werden uns auch die Strukturen des Ministeriums ansehen müssen“, unterstrich er. Außerdem müsse es wieder „eindeutige Verantwortlichkeiten mit klaren Abgrenzungen geben und keine Parallelstrukturen.“ Er kündigte auch die Rückkehr zu einem Planungsstab an. Ex-Bundesverteidigungsminister Thomas de Mazière (CDU) hatte diesen abgeschafft. (cgsc)