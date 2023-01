ARD-Journalist lobt Pistorius in Text – wenige Tage später ist er sein Sprecher

„Sicheres Gespür für Themen“

Von Franziska Schwarz schließen

Michael Stempfle, vormals für die ARD tätig, ist neuer Sprecher des Verteidigungsministeriums. Twitter erhitzte sich dabei kurz über einen relativ jungen Pistorius-Artikel von Stempfle.

München - Unter dem tagesschau.de-Artikel „Ein Vollblutpolitiker, der anpackt“ befindet sich ein Hinweis zur Person des Autors – um Transparenz zu schaffen. Das ist in den Medien generell selten nötig, in diesem Fall war es das aber schon: Der Autor Michael Stempfle ist inzwischen Sprecher des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius.

In dem Text vom 17. Januar lobte Stempfle, Journalist bei den Öffentlich-Rechtlichen, den SPD-Politiker: „Vermutlich steckt noch immer der Oberbürgermeister aus Osnabrück in ihm: Ein Politiker-Typus also, der anpackt - mit einem sicheren Gespür für Themen und für pragmatische Lösungen.“

Pistorius‘ neuer Pressesprecher lockt Twitter-Hater aus dem Loch

Auf Twitter sorgte das für Aufruhr. Die Verdächtigung: Stempfle hat sich womöglich ins Amt geschmeichelt. Eine Auswahl an bösen Tweets: Stempfle habe sich mit dem Text schon mal für seine neue Aufgabe „warmgemacht“, es ginge hier um „linken Dauer-PR-Bullshit“ oder gar „Stiefel lecken“. Es gab aber auch ruhige Stimmen. So schrieb ein Nutzer: „Im Laufe der letzten Woche erschienen in quasi allen wichtigen Medien des Landes (sehr) positive Artikel über Pistorius. Daraus abzuleiten, dass er deswegen als Sprecher angefragt wurde, ist absurd..“

Der Privatsender RTL hat beim SWR nachgefragt, ob Stempfle beim Schreiben schon von seinem neuen Vertrag wusste. „Hierüber gab es zuvor keine Information“, antwortete der Sender. Man werde einen Hinweis ergänzen, „der erklärt, dass er zu diesem Zeitpunkt noch Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio war“.

Pistorius‘ Ministerium teilte die Personalie am Montag (23. Januar) mit. Stempfle löst damit den früheren ARD-Journalisten Christian Thiels ab, der sowohl für Ministerin Christine Lambrecht (SPD) als auch ihre Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Sprecher tätig war. (frs)