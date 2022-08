Borrell: Wiederherstellung des Atomabkommens mit Iran womöglich bald abgeschlossen

Seit Wochen wird im Iran gemeinsam mit der USA und anderen über das Abkommen verhandelt © IMAGO/Martin Bertrand

Zuversicht bei EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell: Verhandlungen über eine Wiederherstellung des Atomabkommens mit dem Iran könnte bald erfolgreich abgeschlossen werden

Prag - Er habe sowohl vom Iran als auch von den USA Reaktionen auf seinen Kompromissvorschlag für einen Abkommenstext erhalten, sagte Borrell am Mittwoch am Rand eines EU-Außenministertreffens in Prag. Diese habe er als angemessen empfunden. Für ihn sei klar, dass es eine gemeinsame Basis gebe und das Abkommen die Interessen aller Seiten berücksichtigen könne, betonte Borrell. «Ich hoffe, dass wir diesen Schwung in den nächsten Tagen nicht verlieren werden und das Abkommen abschließen können.»

In einem diplomatischen Kraftakt versuchen Vertreter aus den USA, dem Iran sowie anderen Ländern seit Wochen, zu einer Einigung zu kommen. Damit sollen US-Sanktionen wieder aufgehoben und Teherans Atomprogramm erneut eingeschränkt werden. Das waren die ursprünglichen Ziele eines Paktes von 2015, der die Islamische Republik am Bau von Atomwaffen hindern sollte. Die USA hatten das Abkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump verlassen. (dpa)