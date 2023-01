Früherer iranischer Botschafter kritisiert Außenministerium in Teheran: «Hat schwach agiert»

Teilen

Die jüngsten Proteste im Iran haben die Beziehung weiter verschlechtert. © IMAGO/Morteza Nikoubazl

Die Schuld der Verschlechterung der Beziehung zwischen dem Iran und Iran sieht der frühere iranische Botschafter in Deutschland, Ali Madschedi, zum Teil beim Außenministerium in Teheran.

Teheran - «Ich denke, das Außenministerium hat ohnehin schwach agiert in den Beziehungen mit Europa», sagte der pensionierte iranische Diplomat in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitung «Etemad». «In der Konfrontation mit einer Gemeinschaft wie Europa, die sich durch eine besondere Solidarität auszeichnet, sollten wir schnelle und übereilte Schritte vermeiden», sagte Madschedi weiter.

Angesichts der jüngsten Protestwelle im Iran und des gewaltsamen staatlichen Vorgehens gegen die Demonstrationen haben sich die Beziehungen zwischen dem Iran und Europa verschlechtert. Die EU verhängte diesbezüglich Sanktionen gegen Teheran. Strafmaßnahmen gibt es zudem gegen Unternehmen und Offiziere wegen iranischer Militärhilfe für Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015, das den Iran am Bau einer Atombombe hindern soll, liegen auf Eis. Die iranische Führung steht wegen ihrer Außenpolitik auch zunehmend bei einflussreichen Politikern im Land in der Kritik. (dpa)