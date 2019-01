Schwarz-Grün in Hessen unter Druck: Jede Stimme zählt - Grüner wird während Sitzung Vater

In Hessen wird es am Freitag für Schwarz-Grün ernst: Die Koalition will Volker Bouffier wieder zum Ministerpräsidenten küren - braucht dafür aber jede ihrer Stimmen.

Am 28. Oktober wurde in Hessen ein neuer Landtag gewählt.

Die derzeitige schwarz-grüne Regierung kann wohl weiterregieren - die CDU erlitt allerdings schwere Verluste.

Die AfD zog erstmals in den hessischen Landtag ein.

Am 19. Dezember einigten sich CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag.

Am Freitag tritt nun erstmals der neue Landtag zusammen. Schwarz-Grün braucht die Stimmen aller ihrer Abgeordneter, um Volker Bouffier zum Ministerpräsidenten zu wählen.





13.04 Uhr:

Der hessische Grünen-Abgeordnete Daniel May ist während der konstituierenden Landtagssitzung am Freitag Vater einer Tochter geworden. Dies teilte Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) während der Sitzung in Wiesbaden mit. "Es gibt Momente im Leben, die sind sogar noch wichtiger als die Wahl der Vizepräsidenten des Landtags", sagte er. Mutter und Kind seien wohlauf.

Die schwarz-grüne Koalition in Hessen, die am Freitag noch Volker Bouffier (CDU) als Ministerpräsident wiederwählen wollte, hat eine knappe Mehrheit von nur einer Stimme. Ein Fehlen Mays bei der Sitzung hätte somit unter Umständen zu einer Niederlage Bouffiers bei der Wahl führen können.

Neuer hessischer Landtag: Rhein zum Landtagspräsidenten gewählt - AfD-Politiker hält Eröffnungsrede

12.09 Uhr:

Der CDU-Politiker Boris Rhein (CDU) ist am Freitag einstimmig zum neuen Präsidenten des hessischen Landtags gewählt worden. Der 47-Jährige wurde von den Abgeordneten aller sechs im Landtag vertretenen Parteien per Handzeichen gewählt. Rhein war zuvor Wissenschaftsminister. Er tritt die Nachfolge seines Parteikollegen Norbert Kartmann an, der rund 16 Jahre lang Landtagspräsident war.

In einer ersten Rede sprach Rhein, von "echter Freude, diesem Haus vorstehen zu dürfen". Das Parlament sei "Herzkammer" und "Maschinenraum" der Demokratie. Rhein dankte seinem Vorgänger Kartmann, der sein Amt mit "viel Herzblut" geführt habe. Er sagte den Abgeordneten zu, sein Amt "unparteiisch, kollegial, kompromissfähig und kommunikativ" ausüben zu wollen. Dabei wolle er aber "nicht unpolitisch und schon gar nicht meinungslos" agieren.

Zur Eröffnung der konstituierenden Sitzung sagte der 73-jährige Alterspräsident Rolf Kahnt (AfD), die Zusammensetzung des neuen Landtags, in dem seine Partei erstmals vertreten ist, sei "Spiegelbild gesellschaftlicher Wirklichkeit und nichts Ungewöhnliches". "Immer mehr Menschen" erachteten "eine Korrektur eines feststellbaren Wertewandels für dringlich". Applaus erhielt der er nur von seiner eigenen AfD-Fraktion. Im Bundestag hatten die Parteien mit einer Regel-Änderung eine Eröffnungsrede eines Alterpräsidenten aus den Reihen der AfD verhindert.

Hessischer Landtag: Schwarz-Grün will Bouffier wählen - alle Koalitionsabgeordneten sind vor Ort

11.30 Uhr: Rund drei Monate nach der hessischen Landtagswahl ist das neu gewählte Parlament am Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Gute Neuigkeiten dabei für die designierten Koalitionsspitzen Volker Bouffier (CDU) und Tarek Al-Wazir (Grüne): Die Parlamentarier der Regierungsfraktionen waren am Freitag nach Angaben der Sprecher komplett im Landtag erschienen. CDU und Grüne brauchen alle Stimmen ihrer Mandatsträger, um Bouffier zum Ministerpräsidenten zu wählen.

Hessens Ministerpräsident Bouffier stellt sich im Landtag zur Wiederwahl

+ Volker Bouffier (CDU, re.) und Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßen sich vor Beginn der konstituierenden Sitzung des Hessischen Landtags. © dpa / Boris Roessler

Wiesbaden - Knapp drei Monate nach der Landtagswahl in Hessen stellt sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in der konstituierenden Sitzung des Parlaments am Freitag (11.00 Uhr) zur Wiederwahl. Gewählt wird außerdem das Landtagspräsidium. Der bisherige Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) wurde von seiner Fraktion als Landtagspräsident vorgeschlagen.

Daneben werden auch die Minister ernannt und vereidigt. Die CDU stellt sechs, die Grünen vier Minister. Hinzu kommt eine parteilose Ministerin im neu gegründeten Ministerium für digitale Strategie und Entwicklung. Bei der Landtagswahl am 28. Oktober erreichte die bereits seit fünf Jahren regierende schwarz-grüne Koalition eine knappe Mehrheit. Der Vorsprung im Landtag beträgt eine Stimme.

