Brände in Griechenland: Papst ruft zu mehr Einsatz für den Planeten auf

Papst Franziskus © robertharding/Imago

Angesichts der anhaltenden Brände in Griechenland und in anderen Mittelmeerländern hat Papst Franziskus sich besorgt gezeigt.

Rom in Italien - Am Freitag hatte sich die Lage in Griechenland leicht verbessert. Die Brände breiteten sich nicht weiter aus. Auf den Inseln Rhodos, Korfu und Euböa sowie in der Region Thessalien war aber weiter die Feuerwehr im Einsatz. Nahe der Hafenstadt Volos hatte ein Brand auf eine Kaserne übergegriffen und Explosionen in einem Munitionslager ausgelöst.

Bislang sind bei den Bränden in Griechenland vier Menschen ums Leben gekommen, knapp 50.000 Hektar Wald und Vegetation gingen nach Schätzungen des Athener Observatoriums in Flammen auf. Zehntausende Einwohner und Touristen mussten evakuiert werden.

Am Freitag sanken die Temperaturen den zweiten Tag in Folge. Der Wetterdienst sagte Höchstwerte von 37 Grad Celsius voraus. Es wurde erneut mit starkem Wind gerechnet.



Griechenland hatte zuvor unter einer ungewöhnlich langen, extremen Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 46 Grad gelitten. kol/ans