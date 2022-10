Brand in Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge: Faeser „zutiefst erschüttert“

Nancy Faeser © IMAGO/Jürgen Heinrich

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin, zeigte sich betroffen über den Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern.

Berlin in Deutschland - Sollte sich der Verdacht der Brandstiftung bestätigen, werde „mit aller Härte des Rechtsstaats“ gegen die Täter vorgegangen. Faeser kündigte an, sie wolle noch am Donnerstagabend an den Ort des Brands in der Nähe von Wismar fahren.

Das Feuer war am Mittwochabend in dem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel „Schäfereck“ in Groß Strömkendorf ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Feuers waren dort 14 Bewohner überwiegend ukrainischer Herkunft und drei Mitarbeiter anwesend. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei geht von Brandstiftung und einem politischen Hintergrund aus, der Staatsschutz ermittelt.



Faeser betonte, wie schlimm es für aus der Ukraine vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtete Menschen sein müsse, wenn sie nun „in Deutschland an Leib und Leben“ bedroht würden. „Deswegen geht es jetzt auch darum, die Umstände möglichst schnell aufzuklären.“ Sie telefonierte demnach bereits mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und dem Landesinnenminister Christian Pegel (beide SPD). mt/cfm

Polizei sieht politischen Hintergrund für Brandstiftung an Flüchtlingsunterkunft



Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund für die Brandstiftung an einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Nähe von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern aus. Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Rostock, Michael Peters, erklärte am Donnerstag, er habe deshalb die Ermittlungen dem polizeilichen Staatsschutz übergeben. „Jeder Angriff auf Flüchtlinge oder deren Unterkünfte ist auch eine Attacke auf unsere Grundwerte“, erklärte Peters. „Ein solcher Angriff ist erschütternd und nicht hinnehmbar gleichermaßen.“



Die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete den Einsatz eines Brandgutachters an. Das Feuer war Mittwochabend in dem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel „Schäfereck“ in Groß Strömkendorf, einer Gemeinde in der Nähe der Ostseeinsel Poel nordöstlich von Wismar, ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brands waren dort 14 Bewohner überwiegend ukrainischer Herkunft und drei Mitarbeiter anwesend. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, soll nun ebenfalls ein Sachverständiger klären. ran/cfm