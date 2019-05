Wann steht das Ergebnis der Kommunalwahl in Brandenburg 2019 fest? Wie lauten die aktuellen Wahl-Trends? Wir halten Sie am Wahltag auf dem Laufenden.

Hier erhalten Sie ab dem Wahlabend alle wichtigen Ergebnisse der Kommunalwahl 2019 in Brandenburg.

Diese findet am 26. Mai 2019 parallel zur Europawahl statt.

Gewählt werden neue Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte und Ortschaftsräte für die nächsten fünf Jahre.

Die Wahl gilt als Gradmesser für die Landtagswahl in Brandenburg am 1. September 2019.

Update vom 26. Mai, 18.22 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen: In zehn Bundesländern wurde heute auf kommunaler Ebene gewählt, wurden die Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage oder Bürgermeister neu bestimmt: In Bremen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und im Saarland – in Sachsen, Thüringen und Brandenburg gelten die Kommunalwahlen als wichtiger Stimmungstest vor den Landtagswahlen im Spätsommer und Herbst. Worum es in den einzelnen Bundesländern bei den kommunalen Wahlen geht, zeigt dieser Überblick.

Kommunalwahl in Brandenburg 2019: Wann gibt es ein Ergebnis?

Potsdam - Am Sonntag, den 26. Mai 2019, findet in Brandenburg Kommunalwahlen statt. Wir klären im Vorfeld die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Brandenburg und liefern am Wahltag aktuelle Neuigkeiten und die Ergebnisse - sobald diese vorliegen.

Kommunalwahl in Brandenburg 2019: Wer darf seine Stimme abgeben?

In Brandenburg sind Deutsche sowie Bürger der Europäischen Union, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, am 26. Mai wahlberechtigt. Allerdings müssen sie im Land Brandenburg ihren ständigen Wohnsitz haben. Rund 2,1 Millionen Brandenburger dürfen teilnehmen und somit das Ergebnis der Kommunalwahl in Brandenburg mitgestalten, wie der Landeswahlleiter mitteilt. Rund 27.000 Wahlhelfer sind dann im Einsatz.

Seit 2014 werden die landesweiten Kommunalwahlen in Brandenburg parallel zur Europawahl durchgeführt. Die Wahllokale sind in den 3.821 Wahlbezirken zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Alternativ ist eine Briefwahl möglich. Dafür müssen Wähler einen Antrag auf Briefwahlunterlagen bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung stellen, in der sie wohnen.

Kommunalwahl in Brandenburg 2019: Was wird gewählt?

Alle fünf Jahre finden im Land Brandenburg Kommunalwahlen statt. 2019 werden dabei 14 Kreistage, vier Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte sowie 413 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte gewählt. Insgesamt bestimmt das Kommunalwahl-Ergebnis in Brandenburg über 6.079 Vertreter in den Gremien.

Hinzu kommen 271 ehrenamtliche und zwei hauptamtliche Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden und Städte sowie in 1.649 Ortsteilen die Wahl von 367 Ortsvorstehern oder 1.282 Ortsbeiräten.

Kommunalwahl in Brandenburg 2019: Was ist besonders an der Wahl?

In sieben brandenburgischen Gemeinden sind die Bürgermeisterwahlen abgesagt worden. Der Grund: Es fehlt an Bewerbern. Dort müssen am Ende die Gemeindevertretungen den ehrenamtlichen Bürgermeister bestimmen.

Zudem berichtet Landeswahlleiter Bruno Küpper gegenüber RTL noch von zwei besonderen Bewerbern: Der 18-jährige Tobias Präkel ist der jüngste Kandidat bei der Kommunalwahl in Brandenburg. Er kandidiert für den Kreistag Oder-Spree. Die im Jahr 1933 geborene Helga Siegmund tritt als älteste Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung in Brandenburg/Havel an.

Zudem zeigt sich laut Bruno Küpper bereits jetzt, dass mit einer deutlich höheren Zahl von Briefwählern zu rechnen ist. "In vielen Landkreisen und kreisfreien Städten ist die Zahl der Briefwahlanträge teils erheblich gestiegen", sagt er gegenüber RTL. In der Landeshauptstadt Potsdam zum Beispiel seien bis zum 8. Mai rund 16.000 Anträge eingegangen - 2014 seien es zum gleichen Zeitpunkt nur rund 9.000 gewesen.

Kommunalwahl in Brandenburg 2019: Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Wann am 26. Mai mit einem ersten Ergebnis aus Brandenburg zu rechnen ist, kann derzeit nur spekuliert werden. 2014 haben sich 46,3 Prozent der Wahlberechtigten an der Kommunalwahl beteiligt. Für 2019 ist geplant, dass die eingereichten Stimmzettel unverzüglich dem Wahlvorsteher übergeben werden, sobald die Wahllokale um 18 Uhr schließen.

Danach werden die Ergebnisse ermittelt und festgestellt. Ist das geschehen, werden die vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahl in Brandenburg aus den einzelnen Wahlbezirken in Form einer sogenannten Schnellmeldung an den Wahlleiter oder den Kreiswahlleiter weitergegeben. Diese fassen die vorläufigen Ergebnisse zusammen und übermitteln sie an die zuständigen Stellen, von denen dann vorläufige Wahlergebnisse im Internet bekanntgegeben werden.

Als Erstes werde die Europawahl ausgezählt, erklärt Landeswahlleiter Bruno Küpper gegenüber RTL. Mit einem vorläufigen Ergebnis rechne er nicht vor 23 Uhr. Das vorläufige Ergebnis für die Kommunalwahl in Brandenburg werde voraussichtlich erst weit nach Mitternacht vorliegen.

Kommunalwahl in Brandenburg 2019: Mit welchem Ergebnis ist zu rechnen?

Die Kommunalwahl in Brandenburg gilt auch als Gradmesser für die anstehende Landtagswahl am 1. September 2019. In einer Wahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap vom 9. April 2019 liegt die SPD mit 22 Prozent knapp vor der CDU mit 20 Prozent. Die AfD käme mit 19 Prozent auf den dritten Platz, dicht gefolgt von den Linken mit 16 Prozent. Die Grünen würden es auf 12 Prozent bringen und die FDP auf 5.

Welche Wahlen finden neben der Kommunalwahl in Brandenburg statt?

Quer durch Deutschland findet am 26. Mai ein wahrer Wahlmarathon statt. Neben der bereits erwähnten Europawahl wird nämlich auch in Bremen die Bürgerschaft neu gewählt - also der Landtag des kleinen Bundeslandes. Es ist eine der Wahlen, die bundespolitisch brisant werden kann. Neben der Brandenburger Wahl finden dann noch acht weitere Kommunalwahlen statt. Ganz in der Nähe wird in Sachsen und auch in Thüringen und in Sachsen-Anhalt gewählt.

Zu den Wahlen in Norddeutschland gehören die Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Bezirkswahlen in Hamburg.

Weiter im Südwesten gehen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland an die Wahlurne.

