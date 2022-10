„Operation Autowäsche“: Ex-Präsident Lulas interessante Sicht auf die Dinge

Von: Patrick Reichelt

Heute finden in Brasilien Wahlen statt. Einer der Kandidaten: Luiz Inácio Lula da Silva. In Ermittlungen zur „Operation Autowäsche“ stand er auf der Liste der Beschuldigten.

München - Irgendwann am 7. September sind auch Luis Inacio da Silva diese Bilder zugetragen worden. Aus Manaus, aus der Hauptstadt Brasilia, von der Copacobana in Rio de Janeiro. Mit Menschenmassen, die den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit feierten. Doch sie feierten deutlich hörbar nicht nur ihr Land. Sie feierten da Silvas Rivalen. Sie feierten Jair Bolsonaro, den Mann, den er eigentlich aus dem Präsidentenamt kegeln wollte.

Spätestens an diesem Tag dürfte ihm aufgegangen sein, dass es mit dieser Mission brenzlig werden könnte. Fast schon hilflos verkündete der 76-Jährige, den alle nur Lula nennen, dass er glaubt, dass Brasilien ihm etwas schuldig sei.

Was schon eine interessante Sicht auf die Dinge ist. Ja, es gibt sie auch, die Menschen, die sich daran, dass das Land auch Gutes erlebte, als er von 2003 bis 2011 regierte. Doch viel stärker in Erinnerung ist das Gebilde aus Lügen und Halbwahrheiten, das später zu Tage kam. Im Zuge der Ermittlungen in der Operation Lava Jato („Autowäsche“), die sich um einen gigantischen Korruptionsskandal drehte, in deren Mittelpunkt das halbstaatliche Energieunternehmen Petrobras stand.

Ermittlungen in „Operation Autowäsche“: Lula dreimal verurteilt

Mehrere Jahre lang stocherte das Team um den ambitionierten Staatsanwalt Deltan Dalagnol aus dem südbrasilianischen Curitiba in einem immer unvorstellbareren Sumpf. Alleine bis 2016 kam es zu über 1300 Gerichtsverfahren, alleine 174 Menschen aus Wirtschaft und Politik kamen ins Gefängnis. Die Liste der Beschuldigten wurde später zu einem Who is who der brasilianischen Politik. Darauf stand übrigens auch Senator Renan Calheiros, der später den Corona-Untersuchungsausschuss gegen Präsident Bolsonaro leiten sollte. Und darauf stand: Luis Inacio Lula da Silva.

Klar ist: Es ist komplett unvorstellbar, dass der mächtige Präsident und Arbeiterführer nichts wusste. Von den Geldern die auf höchster Ebene den Besitzer wechselten. Doch die konkrete Beweislage gegen ihn selbst galt als zumindest umstritten. Die Meinung hält sich hartnäckig, dass Dalagnol und Richter Sergio Moro den Coup gegen das Ex-Staatsoberhaupt ein bisschen zu sehr wollten. Doch die Verfahren in mehreren Fällen kamen ins Rollen, Lula wurde gleich dreimal verurteilt. In zweiter Instanz stockte man das Urteil sogar von 9 auf 12 Jahre auf.

Brasilien-Wahl 2022: Wahlplakate in den Straßen von Brasilia © Evaristo Sa/AFP

Brasilien-Wahl 2022: Lula will sich als Heilsbringer inszenieren

Wer weiß, wie die Sache wohl ausgegangen wäre, hätte sich nicht ausgerechnet Richter Sergio Moro zum Justizminister der Regierung Bolsonaro ernennen lassen. Berichte eines Investigativmagazins über angebliche Absprachen taten ein Übriges. Den Ball nahm der Oberste Gerichtshof, dessen Mitglieder mehrheitlich von Lula und seinen Parteifreunden ernannt wurden, gerne auf. Lula wurde auf freien Fuß gesetzt, mit Verweis auf einen Passus im brasilianischen Recht, wonach Inhaftierung erst Ausschöpfung aller Instanzen möglich ist.

Wenig später wurden die Urteile aufgehoben. Aber nicht etwa aufgrund von inhaltlichen Fehlern sondern weil man befand, dass das Gericht in Curitiba für den Fall gar nicht zuständig war. Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass die Entscheidung auch damit zu tun hatte, dass die Ermittler den obersten Richtern selbst zu nahe gekommen waren.

Einerlei – der Weg war frei für Lulas großen Comebackversuch. Im Sommer verkündete der Ex-Präsident seine Kandidatur für die Präsidentenwahl. Seine Idee wurde schnell deutlich, er wollte sich als eine Art Heilsbringer inszenieren, der das Land aus der Herrschaft des rechtsgerichteten Jair Bolsonaro befreien würde. Doch in den letzten Wochen wurde immer deutlicher, dass viele Brasilianer keineswegs befreit werden wollten. Man fühlt sich gut aufgehoben beim knorrigen Amtsinhaber, der für typisch brasilianische Werte steht. Und man wollte es schon gar nicht von Luis Inacio Lula da Silva, in dem viele keineswegs den Justizirrtum sondern den Mann sehen, der das Land systematisch beraubte.

Spätestens am 7. September wird das auch da Silva klar geworden sein.