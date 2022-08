TV-Debatte zur Brasilien-Wahl eskaliert: Bolsonaro attackiert Journalistin – „Du bist eine Schande!“

Teilen

Brasilien erlebt vor der Präsidentschafts-Wahl eine hitzige TV-Debatte. Vor allem zwischen Bolsonaro und Lula herrschte dicke Luft – ersterer attackiert auch eine Journalistin.

München/São Paulo - Am 2. Oktober wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Damit steht das Land vor einer Richtungswahl. Am Sonntag fand die erste Fernsehdebatte mit sechs der zwölf Kandidaten und Kandidatinnen statt. Darunter die ungleichen Favoritren, der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der zwischenzeitlich inhaftierte Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva.

In der dreistündigen Debatte mangelte es nicht an heftigen Auseinandersetzungen. Bolsonaro und Lula bezichtigten sich gegenseitig der Lüge. Der amtierende Präsident sorgte auch mit sexistischen Aussagen gegenüber einer Journalistin für Ärger.

Wahlen in Brasilien - Hitzige Debatte zwischen Bolsonaro und Lula

Bolsonaro nannte Lula gleich in seinem Eröffnungsstatement einen „Dieb“. Er warf dem linksgerichteten Ex-Präsidenten vor: „Seine Regierung war die korrupteste in Brasiliens Geschichte.“ Der Politiker der Arbeiterpartei (PT) wies die Anschuldigung des Amtsinhabers zurück. Er hob hervor, dass während seiner Regierungszeit in den Jahren 2003 bis 2010 viele Sozialreformen angestoßen worden seien. Bolsonaro sei nun aber dabei, das Land zu „zerstören“, sagte Lula.

Lula widmete sich im ersten Teil der Debatte lange dem Schutz der Umwelt - insbesondere des Amazonas-Regenwaldes. Nach Angaben der brasilianischen Weltraumbehörde INPE erreichte die Zerstörung des Regenwaldes im ersten Halbjahr einen Rekordwert.

Ex-Präsident und Kandidat Luiz Inacio Lula da Silva, Kandidatin Simone Tebet und der amtierende Präsident Jair Bolsonaro bei der TV-Debatte. © Andre Penner/picture alliance/dpa

Lula hatte zwischen April 2018 und November 2019 nach einer Verurteilung wegen Korruptionsvorwürfen in Haft gesessen. Im Jahr 2021 erhielt er aber sämtliche politischen Rechte zurück. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hatte die Urteile gegen ihn wegen fehlender Zuständigkeit des Gerichts annulliert. Lula betonte mehrfach, dass seine Unschuld bewiesen worden sei.

TV-Debatte zur Wahl in Brasilien - Bolsonaro attackiert Journalistin verbal

Bolsonaro sorgte in der Debatte für einen Eklat, als er auf eine Frage von Journalistin Vera Magalhaes mit massiven Vorwürfen gegen sie reagierte. Magalhaes hatte in ihrer Frage gesagt, dass Bolsonaro Falschinformationen über Impfungen gegen Covid-19 verbreitete. Im Dezember letzten Jahres war ein Ermittlungsverfahren gegen Bolsonaro eingeleitet worden. Der brasilianische Präsident stellte damals in einem Video fälschlicherweise einen Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und Aids her.

Bolsonaro sagte darauf an sie gerichtet, „Vera, du schläfst mit den Gedanken an mich ein, du hast eine Art Schwärmerei.“ Er warf ihr „falsche Anschuldigungen“ vor und sagte: „Du bist eine Schande für den brasilianischen Journalismus.“ Den späteren Vorwurf der Frauenfeindlichkeit durch eine andere Kandidatin wischte Bolsonaro beiseite.

Präsidentschaftswahlen in Brasilien: Umfragen sehen Lula vorne

Neben Bolsonaro und Lula nahmen unter anderem auch Ex-Finanzminister Ciro Gomes von der Mitte-links-Partei PDT und die Senatorin Simone Tebet von der Mitte-Partei MDB an der TV-Debatte teil. Umfragen sehen den 76-jährigen Lula vor der ersten Wahlrunde am 2. Oktober derzeit klar vor Bolsonaro.

Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Datafolha kann der Ex-Präsident mit 47 Prozent der Stimmen rechnen. Der 67-jährige Amtsinhaber hingegen nur mit 32 Prozent. Erringt keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen, findet am 30. Oktober eine Stichwahl statt. Lula gilt bereits seit Längerem als große Hoffnung der Bolsonaro-Gegner in Brasilien. (vk/AFP)