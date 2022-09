Brasilien-Wahl: Bolsonaros Präsidentschaft wackelt

Von: Bettina Menzel

Die brasilianischen Präsidentschaftskandidaten (von links nach rechts im Uhrzeigersinn): Präsident und Kandidat für die Wiederwahl Jair Bolsonaro (PL), der ehemalige Präsident (2003-2010) und Kandidat der linken Arbeiterpartei (PT) Luiz Inacio Lula da Silva, Ciro Gomes (PDT) und Simone Tebet (MDB). © Miguel SCHINCARIOL / AFP

Für Jair Bolsonaro könnte es bei den Wahlen in Brasilien knapp werden – der rechte Amtsinhaber schürt bereits vorsorglich Zweifel am Wahlsystem.

Brasilia – Am kommenden Sonntag finden in Brasilien Wahlen statt. 156 Millionen Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und einen Präsidenten zu wählen. Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro (PL) mit einer Niederlage gegen seinen linksgerichteten Herausforderer Luiz Inacio Lula da Silva (PT) rechnen muss.

Bolsonaro schürt wohl auch deshalb vorsorglich Zweifel am Wahlsystem in Brasilien und droht sogar dem Gerichtshof des Landes. Die Stimmung im Land ist aufgeheizt. Mindestens zwei Lula-Anhänger bezahlten ihre Unterstützung für den Gegenkandidaten bereits mit dem Tod.

Brasilien Wahlen: Herausforderer Luiz Inacio Lula da Silva liegt mit zweistelligem Abstand vorn

Kaum eine Wahl in der jüngeren Geschichte Brasiliens polarisierte die Bevölkerung so sehr - und es steht viel auf dem Spiel. Es gibt zwar mehrere Kandidaten, Umfragen zufolge wird die Entscheidung aber zwischen zwei prominenten Namen fallen: Dem rechten amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro und dem linksgerichteten Luiz Inacio Lula da Silva, der das Land bereits von 2003 bis 2010 regierte. Im Jahr 2018 war der Ex-Präsident wegen Korruption zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und inhaftiert worden. Allerdings hob der Oberste Gerichtshof das Urteil auf, der Gründer der Arbeiterpartei PT kam nach 580 Tagen frei. Laut Lula nannte das Verfahren „politisch motiviert“. Ziel sei gewesen, seine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2018 zu verhindern - die damals Bolsonaro gewann.

Brasilien ist sowohl angesichts der Verurteilung als auch ob der Freilassung gespaltener Meinung. Aktuellen Umfragen zufolge könnte es mit Lula als Bolsonaros Gegenkandidaten in der Wahl zum Präsidenten einen knappen Ausgang geben. Das Meinungsforschungsinstitut Datafolha ermittelte am Donnerstag auf 45 bis 47 Prozent Zustimmung für den Ex-Präsidenten Lula und 33 Prozent für den rechten Amtsinhaber Bolsonaro.

Zwar sind Wahlumfragen in der Regel Momentaufnahmen, doch sie können durchaus eine Tendenz im Wahlkampf sichtbar machen. Datalfolha veröffentlichte auch eine weitere Erhebung, die das politische Klima im Land eindrücklich beleuchtet. Demnach haben rund 70 Prozent der Menschen in Brasilien Angst, wegen ihrer politischen Einstellung angegriffen zu werden. Das kommt nicht von ungefähr: In den vergangenen Monaten wurden mindestens zwei Lula-Anhänger von mutmaßlichen Bolsonaro-Fans getötet.

Vergiftetes Klima bei Brasilien Wahlen: Bolsonaro fährt „Trump-ähnliche“ Geschütze auf

Menschen gehen an einer leeren Plakatwand in der Favela Rocinha in Rio de Janeiro vorbei. Die Parlamentswahlen in Brasilien sind für den 02. Oktober 2022 angesetzt (Bild vom 27. September). © Brasilien, Rio De Janeiro: Silvia Izquierdo/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wie einst der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist Bolsonaro angesichts einer drohenden Niederlage bei der Präsidentschaftswahl dazu übergegangen, das Wahlsystem anzuzweifeln – ohne jedoch konkrete Beweise zu liefern. Seit 1996 verwendet Brasilien elektronische Wahlgeräte, die jährlich Sicherheitstests durchlaufen und nicht mit dem Internet verbunden sind. Bereits 2018 hatte der rechte Amtsinhaber behauptet, die damalige Präsidentschaftswahl in der ersten Runde gewonnen zu haben – und nicht erst in der Stichwahl. Bolsonaro gilt als glühender Verehrer von Trump, weshalb Kritiker ihn auch als „Tropen-Trump“ bezeichnen. Die jüngsten Behauptungen des noch amtierenden brasilianischen Staatschefs riefen das Oberste Gericht auf den Plan, das Vorermittlungen gegen Bolsonaro einleitete.

Brasilien Wahlen: Bolsonaro droht Oberstem Gerichtshof und seinen politischen Gegnern

Rund eine Woche vor der Präsidentschaftswahl drohte der rechte Politiker dem Obersten Gerichtshof in Brasilien bei einer Wahlkampfveranstaltung unverhohlen. „Ihr wisst, dass eure Freiheit jeden Tag mehr und mehr von einer anderen Staatsgewalt bedroht ist, die nicht die Exekutive ist“, sagte Bolsonaro am Freitag in Anspielung auf die Ermittlungen des Obersten Gerichtshofs, wie die brasilianische Zeitung Folha de S. Paulo berichtete. „Und wir wissen, dass wir diesem Missbrauch ein Ende setzen müssen.“ Politische Gegner seien Feinde, die „aus dem öffentlichen Leben ausgerottet“ werden müssen, sagte der Amtsinhaber zudem etwa im September.

Ähnliches war aus Parteikreisen zu hören: Francisco Cavalcante, ein Abgeordneter von Bolsonaros Partei Partido Liberal sagte kürzlich: „Wenn wir nicht an den Urnen gewinnen, dann gewinnen wir mit Kugeln.“ Neben der Wahl zum Präsidenten können Brasilianerinnen und Brasilianer am 2. Oktober außerdem ihre Stimme für neue Gouverneure, Senatoren und Abgeordnete im Parlament abgeben. Dabei gibt es auch viele bizarre Kandidaten, Namen und Wahlsprüche. Ein kleinwüchsiger Kandidat tritt etwa mit dem Slogan „Ich bin das kleinste eurer Probleme“ an. Andere Politiker wählten die Spitznamen „Wolverine“, „Mario Boss“ oder „Bill Clinton do Amapá“ – laut brasilianischem Wahlrecht dürfen sich Kandidaten Spitznamen geben. (bm)