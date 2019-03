Schockierend: Brasiliens Präsident stellt obszönes Karnevalsvideo ins Netz

Schockierend obszöner Inhalt: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat ein Video mit schockierenden Szenen vom Straßenkarneval im Internet veröffentlicht.

São Paulo - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat ein Video mit obszönen Szenen vom Straßenkarneval im Internet veröffentlicht - und damit eine Kritik am Zustand der Gesellschaft verbunden. „Ich fühle mich nicht wohl, dies zu zeigen. Doch wir müssen der Bevölkerung die Wahrheit zeigen, damit sie Bescheid weiß und immer ihre Prioritäten setzen kann“, schrieb der seit Januar regierende rechtspopulistische Staats- und Regierungschef dazu am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter.

Obszönes Szenen beim Karneval: „Kommentieren Sie und ziehen Sie Ihre Schlüsse

Auf der Aufnahme, die als sensibler Inhalt gekennzeichnet ist, ist ein Mann zu sehen, der auf einer Bühne in São Paulo dem Publikum sein Gesäß entgegenstreckt und sich mit der Hand an den After fasst. Anschließend bückt er sich, während ein anderer Mann ihm auf die Haare uriniert. „Kommentieren Sie und ziehen Sie Ihre Schlüsse“, endet Bolsonaro seinen Tweet.

Der Regierungschef und seine Frau Michelle waren während der Karnevalsumzüge in verschiedenen Städten des Landes Zielscheibe von Kritik und Spott. Der Grund dafür sind unter anderem Kommentare des Ex-Militärs gegen Homosexuelle und Politiker aus dem linken Spektrum, aber auch seine offene Sympathie für einige Diktatoren. Auch die große Präsenz von Militärs in seiner Regierung und Verwaltung sorgt für Unmut.

dpa