Wegen Bestechung: Spezialgericht verurteilt slowakischen Notenbank-Chef Kazimir

Wegen Bestechung verurteilt: Peter Kazimir. © IMAGO / Eibner Europa

Der slowakische Nationalbank-Gouverneur und Ex-Finanzminister Peter Kazimir ist von einem für Korruption zuständigen Spezialgericht schuldig gesprochen worden.

Bratislava – Das bestätigte Gerichtssprecherin Katarina Kudjakova auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Als Gouverneur der Nationalbank der Slowakei vertritt Kazimir das Euro-Land auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main.

Das Spezialgericht in Pezinok nahe Bratislava befand den Ex-Politiker der Bestechung schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 000 Euro mit der Möglichkeit, stattdessen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren anzutreten. Das Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig, da sowohl Kazimir als auch die Staatsanwaltschaft noch Berufung einlegen könnten, erklärte die Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die Vorwürfe gegen den in Košice Kazimir reichen bis in seine Zeit als sozialdemokratischer Finanzminister (2012-2019) zurück. Nach Medienberichten soll er damals Bestechungsgeld einer privaten IT-Firma an den damaligen Chef der staatlichen Finanzverwaltung, Frantisek Imrecze, überbracht haben. Dafür soll dieser damals höchste Beamte der Finanzbehörde einen staatlichen Auftrag für ein Computersystem an die Firma vergeben haben. Imrecze wurde am 29. Januar 2021 festgenommen, später aber freigelassen, weil er im Gegenzug als Kronzeuge in mehreren Korruptions-Strafverfahren aussagte. Er ist auch der Haupt-Belastungszeuge gegen Kazimir. (dpa)