Bürgerschaftswahl in Bremen: BiW hat große Chancen auf ein zweistelliges Ergebnis

Bürgerschaftswahl in Bremen

Einer Umfrage zufolge hat die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut (BiW) gute Chancen auf ein zweistelliges Ergebnis bei der Bremer Bürgerschaftswahl.

Bremen - Ein ZDF-Politbarometer vom Donnerstagabend sah die BiW bei zehn Prozent und damit einen Prozentpunkt höher als eine Woche zuvor. Die Bremische Bürgerschaft wird am Sonntag (14.5.) gewählt.

Die Bürger in Wut erhielten solchen Zulauf, weil die AfD wegen internen Streits nicht an der Wahl teilnehmen dürfe, analysierte das Meinungsforschungsinstitut Forsa am Freitag. BiW-Gründer Jan Timke schloss nicht aus, dass die Gruppierung viertstärkste Kraft vor FDP und Linken werden könnte. Nach derzeitigem Umfragen-Stand könnte die BIW vor der FDP landen, aber hinter der Linkspartei. SPD, CDU und Grüne liegen vorn.

Der frühere Bundespolizist Timke gehört der Bremischen Bürgerschaft seit 2008 an dank einer Besonderheit des Wahlrechts im kleinsten Bundesland: Es reichte, dass die BiW nur in Bremerhaven mehr als fünf Prozent der Stimmen erzielte. Die 2004 gegründeten Bürger in Wut vertreten der Bundeszentrale für politische Bildung mit Hauptsitz in Bonn zufolge rechtspopulistische und wirtschaftsliberale Positionen. (dpa)