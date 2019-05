Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen: Prognosen, Ergebnisse und Reaktionen - Live-Ticker

Die Bürgerschaftswahl in Bremen kann 2019 große Veränderungen für die Hansestadt bringen. Im Live-Ticker erhalten Sie alle Prognosen und Reaktionen.

Die Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen findet parallel zur Europawahl statt.

Die rot-grüne Regierung wird voraussichtlich keine Mehrheit mehr bekommen.

Hier finden Sie alle Infos, Ergebnisse und Reaktionen des Wahlabends in Bremen.

Bremen - Am Sonntag geht Carsten Sieling (SPD) als Präsident des Senats und Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen zur Wahl. Je nachdem wie die Bürger von Bremen und Bremerhaven am 26. Mai abstimmen, sollte er aber um sein Amt fürchten. Es müssen 84 (seit einer Gesetzesänderung 2018, davor 83) neue Abgeordnete gewählt werden. 69 kommen dabei aus der Hansestadt selbst. 15 Vertreter werden aus Bremerhaven in die Bürgerschaft geschickt.

Eine Besonderheit bei der Bremenwahl ist die Fünf-Prozent-Hürde. Da in zwei Städten - und damit auch in zwei Wahlbereichen - gewählt wird, können Parteien, die in Bremen beispielsweise weniger als fünf Prozent der Stimmen erreichen, in Bremerhaven darüber liegen. Somit wären sie trotzdem in der Bürgerschaft vertreten. So hatte es bei der vergangenen Bürgerschaftswahl in Bremen auch die rechtspopulistische Partei Bürger in Wut (BIW) in die Bürgerschaft geschafft.

Umfragen zur Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen

Bei der Bremen-Wahl 2015 konnten Carsten Sieling und seine SPD noch komfortable 32,8 Prozent der Stimmen einfahren. Danach sieht es dieses Jahr nicht aus. Wenn es nach den letzten Zahlen (Stand 23. Mai) der Forschungsgruppe Wahlen geht, würden die Sozialdemokraten gegen die CDU verlieren. So kommt die SPD nur noch auf 24,5 und die CDU auf 26 Prozent der Stimmen. Die Grünen liegen bei 18 Prozent. Die Linke (12), die FDP (5) und die AfD (7) wären ebenfalls in der Bürgerschaft vertreten. Die BIW würde mit drei Prozent wieder herausfallen.

Bei der Direktwahl zum Bürgermeister sieht die Situation ganz anders aus. Da liegt der amtierende SPD-Mann Sieling mit 43 Prozent vorne. Hinter ihm folgt, mit etwas mehr als 10 Punkten Unterschied, der Kandidat der CDU, Carsten Meyer-Heder, mit 31 Prozent.

Ergebnisse der Bürgerschaftswahl 2019 in Bremen können dauern

Weil am Sonntag auch zeitgleich die Europawahl stattfindet, verzögert sich die Auszählung der Stimmen in Bremen. Vorrang bei der Auszählung haben die Stimmzettel für die Europawahl. Dennoch werden erste Prognosen am Sonntagabend gegen 18 Uhr abgegeben. Bis dann endgültig feststeht, wer in die Bürgerschaft einzieht, kann es sich bis in den nächsten Tag - im Fall der Stadtverordnetenversammlung Bremerhaven sogar mehrere Tage - hinziehen.