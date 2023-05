Bremen-Wahl 2023: Wer regiert nach der Bürgerschaftswahl am Sonntag?

Der SPD-Spitzenkandidat und amtierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Freitag (12. Mai 2023) am Marktplatz in Bremen. © IMAGO/Eckhard Stengel

Die Bremer und Bremerinnen wählen an diesem Sonntag ein neues Landesparlament. Die SPD könnte stärkste Kraft im kleinsten Bundesland werden. Welche Koalitionen sind denkbar?

Bremen - Mit ersten Prognosen ist bei der Bürgerschaftswahl Bremen zwar erst ab 18 Uhr zu rechnen, doch jüngsten Umfragen zufolge könnte die SPD unter Spitzenkandidat und amtierendem Bürgermeister Andreas Bovenschulte vorne liegen. Eine Fortsetzung der bisherigen Regierung aus SPD, Grünen und Linken ist denkbar, aber nicht die einzige Option für Bremen.

Wer regiert in Bremen? Umfragen sehen SPD vor Wahl 2023 vorne - CDU-Spitzenkandidat bleibt zuversichtlich

Wer regiert also bald in Bremen? In jüngsten Umfragen vor der Wahl lag die SPD mit 29 bis 30 Prozent vor der CDU, die auf 26 bis 28 Prozent kam. Demnach könnten die Sozialdemokraten den Platz als stärkste Kraft im traditionell roten Bundesland in diesem Jahr zurückerobern. Bei den vergangenen Wahlen hatte die SPD ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren, doch durch die Koalition mit Grünen und Linken war es 2019 dennoch gelungen, einen roten Regierungschef zu stellen. Der amtierende Bürgermeister Bovenschulte hatte zuletzt mehrfach betont, dass die Koalition gute Arbeit geleistet hatte, festlegen wollte er sich auf eine Fortsetzung der Regierung vor der Wahl aber nicht. Entsprechend bleibt dies nur eine von mehreren Optionen.

Denkbar ist auch eine Große Koalition aus CDU und Sozialdemokraten, sofern die SPD tatsächlich die stärkste Kraft im kleinsten Bundesland wird. Dann könnten die Sozialdemokraten erneut den Regierungschef stellen. Andernfalls würde sich die SPD wohl eher für eine Fortsetzung des bestehenden Regierungsbündnisses entscheiden. „Ich glaube, wir haben eine gute Chance, anders als 2019 wieder stärkste politische Kraft zu werden und einen klaren Regierungsauftrag zu bekommen“, sagte der Bremer Bürgermeister Bovenschulte am Sonntag.

CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff blieb trotz Vorsprungs der SPD in Umfragen weiterhin optimistisch. Nach seiner Stimmabgabe am Sonntag äußerte sich der CDU-Politiker zuversichtlich, dass seine Partei am Ende die Nase vorn hat. „Ich bin guten Mutes, dass wir heute Abend ganz weit vorne sind, dass wir am Ende als Wahlsieger hervortreten“, sagte er am Vormittag. „Am Ende ist das Wahlziel, auch stärkste Partei zu werden.“ Es gehe um einen Neuanfang für Bremen.

Koalition bei Bremen-Wahl 2023: Zweier-Bündnis aus Grünen und SPD bekommt wohl keine Mehrheit

Auch ein Zweier-Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten wäre vorstellbar. Allerdings hatte die ökologische Partei zuletzt deutlich an Stimmen im Vergleich zur vergangenen Bremen-Wahl eingebüßt. Meinungsforscher sahen die Grünen bei der Bremen-Wahl 2023 zwischen zwölf und 13 Prozent, im Jahr 2019 hatten sie noch bei 17,4 Prozent gelegen. Eine Mehrheit für das rot-grüne-Bündnis würde es demnach aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben.

Eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP gilt ebenfalls als unwahrscheinlich, da sich FDP und Grüne seit den vergangenen Wahlen noch weiter voneinander entfernt hatten. Während die Grünen vehement die Mobilitätswende vertreten, bekannten sich die Liberalen klar zum Auto. Der beste Klimaschutz sei, wenn Autos zügig durch die Stadt fahren, hieß es dazu von FDP-Spitzenkandidat Thore Schäck. Entsprechend käme die CDU nur in einer Großen Koalition mit der SPD an die Regierung. Die Liberalen lagen mit sechs Prozent nur knapp über der Fünfprozenthürde. Bei den Wahlen in Berlin und Niedersachsen war die Partei zuletzt an der Sperrklausel gescheitert.

Laut Umfragen könnten die Linken neun bis elf Prozent erreichen. Die in Bremen zerstrittene AfD hatte zwei konkurrierende Kandidatenlisten eingereicht und war deshalb von der Wahl ausgeschlossen. Profitieren könnten davon die Rechtspopulisten Bürger in Wut (BiW), die Umfragen zufolge auf acht bis zehn Prozent kommen. Eine Koalition mit der BiW schlossen allerdings alle im Parlament vertretenen Parteien klar aus. Wer Bremen künftig regiert, bleibt indes weiterhin offen: Das offizielle Wahlergebnis der Bremen-Wahl steht erst in drei Tagen fest. Eine erste offizielle Hochrechnung vom Wahlleiter der Bürgerschaftswahl gibt es allerdings bereits am Sonntag gegen 21.30 Uhr.