Bremen Wahl 2023: Prognosen und Entwicklungen im Live-Ticker

14. Mai 2023

Von Bona Hyun schließen

In Bremen wird am 14. Mai die Bürgerschaft gewählt. Vorab zeichnet sich bei den Umfragen ein spannendes Bild ab. Der Ticker zur Bremen Wahl 2023.

Der Liveticker zur Bremen-Wahl 2023 wird fortlaufend aktualisiert.

Bremen – Die Wahl in Bremen steht kurz bevor. Am 14. Mai 2023 entscheidet sich, wer künftig im Bundesland regieren wird. Eine Besonderheit: Die AfD wird bei der Bremen Wahl fernbleiben. Vorab sprechen die Umfragen der Bremen Wahl 2023 für die SPD als führende Partei. Noch ist allerdings nichts in Stein gemeißelt. Wird die SPD bei der Wahl in Bremen 2023 nach ihrer Niederlage aus 2019 zu stärksten Kraft?

Bremen Wahl 2023: SPD laut Umfragen vor Frank Imhoff von der CDU

Vor der Bremen Wahl 2023 liegen Sozialdemokraten derzeit knapp vor der CDU. Laut dem ZDF-Politbarometer käme die SPD auf 29 Prozent, CDU auf 26 Prozent und die Grünen erreichen 13 Prozent. Die Linken würden elf Prozent erreichen, die FDP sechs Prozent und die BIW zehn Prozent.

Die anderen Parteien lägen zusammen bei fünf Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Damit gäbe es neben SPD-geführten Dreier-Koalitionen auch eine Mehrheit für eine Koalition aus SPD und CDU. Bovenschulte möchte sich zumindest alle Optionen offenhalten. Bei der Bürgerschaftswahl 2019 wählten die Bremer die CDU erstmals als stärkste Partei. Die Sozialdemokraten rutschten bei der Bremen Wahl 2019 auf historisch schlechte 24,9 Prozent ab.

AfD bei Bremen Wahl ausgeschlossen – profitieren „Bürger in Wut“ vom Streit?

Die AfD ist bei der Bremen Wahl 2023 nicht zugelassen. Aus der seit Jahren gespaltenen Partei im kleinsten Bundesland hatten zwei konkurrierende Vorstände Kandidatenlisten für die Wahl des Landesparlaments aufgestellt. Das führte dazu, dass der Landeswahlausschuss keine der Listen für den Wahlbereich Bremen zuließ und auch eine AfD-Liste für Bremerhaven gekippt wurde.

Weil die AfD in Bremen nicht antreten kann, steht die Protestpartei „Bürger in Wut“ bei der Bürgerschaftswahl vor einem Rekordergebnis. Seit Bekanntwerden dieser Nachricht stiegen die zuvor in den Umfragen noch nicht einmal eigens ausgewiesenen Werte der „Bürger in Wut“ schnell von sechs auf neun Prozent. Im Wahlbezirk Bremen könnten sie bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai zum ersten Mal die Fünf-Prozent-Hürde überschreiten.

Wer sind die Kandidaten bei der Bürgerschaftswahl in Bremen?

Seit der Bremischen Bürgerschaftswahl 2019 gibt es eine rot-grün-rote Landesregierung, bestehend aus SPD, Grünen und der Linken. Der derzeitige Bürgermeister und Präsident des Senats ist Andreas Bovenschulte. Er tritt bei der Bremen-Wahl 2023 als Spitzenkandidat für die SPD an.

Bremen-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick Bremen-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick

Die Grünen schicken die derzeitige Klimaschutzsenatorin Maike Schaefer als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf. Mit 81,3 Prozent wurde Schaefer bei einer Deligiertenversammlung im September auf den ersten Platz der Landesliste gewählt. Die derzeitige Wirtschaftssenatorin Bremens, Kristina Vogt, führt den Wahlkampf der Linken an. Einstimmig gewählt wurde Frank Imhoff als CDU-Spitzenkandidat für die Bremische Bürgerschaftswahl 2023. Für die FDP tritt Spitzenkandidat Thore Schäck an, der sich für mehr Polizisten einsetzen will. Der Spitzenkandidat für die Partei BIW (Bürger in Wut) ist Piet Leidreiter

Wahlergebnisse nach der Bürgerschaftswahl 2023: Auszählung könnte dauern

Gewählt wird am Sonntag (14. Mai). Bis 18.00 Uhr werden die Wahllokale bei der Bremen-Wahl geöffnet sein. Nach der Schließung der Wahllokale wird es aber erst einmal ab 18.00 Uhr Prognosen zum Ausgang der Bremen-Wahl geben. Dabei handelt es sich erst einmal um Erhebungen von Meinungsforschungsinstituten.

Eine offizielle Hochrechnung vom Wahlleiter der Bürgerschaftswahl soll erst gegen 21.30 erfolgen. Am Montag (15. Mai) soll für den Wahlbereich in Bremerhaven das vorläufige Endergebnis zur Bremen-Wahl 2023 mitgeteilt werden. In Bremen könnte es länger dauern, bis alle Stimmzettel ausgezählt sind. Ein vorläufiges Ergebnis könnte vielleicht sogar erst am Mittwoch verkündet werden, hieß es.