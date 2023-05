Bovenschulte vorn: Umfrage vor Bremen-Wahl lässt Scholz-SPD hoffen

Bald wieder stärkste Kraft?

Punktsieg für Bovenschulte: Der Bürgermeister ist laut Umfrage wesentlich beliebter als CDU-Herausforderer Imhoff. Das hilft vor der Bremen-Wahl der SPD.

Bremen - Die Landtagswahl in Bremen steht kurz bevor. Wer aber wird künftig die Regierungsgeschäfte des kleinsten Bundeslandes Deutschlands führen? Der amtierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD kämpft gegen seinen Herausforderer Frank Imhoff von der CDU. Die aktuellen Umfragen deuten jedenfalls auf ein spannendes Rennen am kommenden Sonntag (14. Mai) hin.

Bremen-Wahl 2023: SPD liegt mit Bovenschulte in Umfrage vor der CDU

Aktuellen Umfragen zufolge hat die SPD die besten Aussichten auf den Sieg. Laut einer Erhebung der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF-Politbarometers liegt die Partei mit drei Prozentpunkten vor der CDU. Die Sozialdemokraten, die seit dem Zweiten Weltkrieg ununterbrochen in der Hansestadt an der Macht sind, kommen laut dieser Umfrage auf 29 Prozent. Die CDU erreicht 26 Prozent.

Die Grünen, die gemeinsam mit der SPD regieren, erreichen in der Umfrage 13 Prozent. Die dritte Koalitionspartnerin, die Linke, erreicht immerhin noch 11 Prozent. Die AfD kann aufgrund interner Streitigkeiten nicht an der Wahl teilnehmen. Stattdessen könnte die rechtspopulistische Gruppierung Bürger in Wut (BiW) erstmals mit mindestens fünf Mandaten in die Bürgerschaft einziehen. Sie erreicht in der Umfrage 10 Prozent. Die FDP kommt auf 6 Prozent, die anderen Parteien zusammen auf 5 Prozent.

Umfrage-Trend vor Bremen-Wahl spricht klar für die SPD

Fraktion Prozent SPD 29,0 CDU 26,0 Grüne 13,0 Linke 11,0 BiW 10,0 FDP 6,0 Sonstige 5,0

Die aktuellen Werte bestätigen den Trend der anderen Umfragen vor der Bremen-Wahl. Auch laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag der ARD liegt die SPD mit drei Prozentpunkten vor der CDU. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Bild zeigt die SPD mit zwei Prozentpunkten vor der CDU. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die SPD zwischen 29 und 30 Prozent der Stimmen erreichen wird – das ist deutlich mehr als beim Negativrekord von 24,9 Prozent vor vier Jahren.

Tatsächlich hätte die CDU bei den Landtagswahlen in Bremen im Jahr 2019 um ein Haar die Macht übernommen. Damals wurden die Konservativen stärkste Kraft, konnten aber im Anschluss keine Koalition schmieden. Doch die Sozialdemokraten hoffen, diese Scharte diesmal auswetzen zu können. Der amtierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist optimistisch und glaubt, dass seine Partei das schwache Ergebnis von 2019 vergessen machen wird.

Umfragen sind keine Prognosen: Ergebnis der Bremen-Wahl 2023 noch völlig offen

Besonders der Bürgermeister selbst könnte dazu beitragen, dass die SPD erfolgreich ist. Die Umfrage des ZDF-Politbarometers ergab nämlich, dass Bovenschulte von 60 Prozent der Befragten als Regierungschef bevorzugt wird, während nur 23 Prozent für seinen Herausforderer Frank Imhoff ihren Stimmzettel bei der Bremen-Wahl abgeben würden. Allerdings sind 40 Prozent der Befragten unsicher, wen sie wählen wollen. Daher können die Ergebnisse sich bis zum Wahltag noch ändern.

Ergebnis als Signalwirkung? Bundes-FDP schaut gespannt auf Bremen-Wahl

Bundespolitisch ist die Bremen-Wahl 2023 vor allem für die FDP von großer Bedeutung. Seit der Bundestagswahl 2021 haben die Liberalen bei Landtagswahlen eine Reihe von Niederlagen hinnehmen müssen. Das hat die Stimmung in der Berliner Ampel-Koalition enorm gereizt. So dürfte es SPD und Grünen recht sein, wenn ihr Koalitionspartner in Bremen nicht erneut abstürzt. Auch sie selbst hoffen nach der mauen Berlin-Wahl auf eine Trendwende. Ein Sieg von Bovenschulte stände deshalb auch Kanzler Olaf Scholz gut zu Gesicht. Zu bedenken ist aber, dass die Umfragen lediglich das aktuelle Stimmungsbild wider geben und keine Prognose für den Wahlausgang am 14. Mai sind. (cs/dpa)

