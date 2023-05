Bremen-Wahl im Liveticker: Die aktuellen Entwicklungen live im Überblick

Von: Felix Busjaeger

Macht Andreas Bovenschulte bei der Bremen-Wahl 2023 wieder das Rennen? Ergebnisse und Entwicklungen zur Bürgerschaftswahl in Bremen im Liveticker.

Der Liveticker zur Bremen-Wahl 2023 wird fortlaufend aktualisiert.

Bremen – In der Hansestadt im Nordosten gibt es seit Jahrzehnten eine feste Tradition: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die SPD ununterbrochen an der Macht. Zwar war es zuletzt im Jahr 2019 knapp geworden, doch bei der diesjährigen Bremen-Wahl 2023 am 14. Mai will der regierende Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) mit seinen Sozialdemokraten es nochmal wissen und sein Amt gegen die Herausforderer verteidigen. Die Chancen für den Amtsinhaber stehen nicht schlecht, doch insgesamt buhlen 16 Parteien um die Gunst der Wähler in Bremen. Wer regiert künftig in Bremen? Diese Frage wird wohl erst mit den ersten Wahlprognosen 2023 gegen 18 Uhr eine Tendenz kennen.

Liveticker zur Bremen-Wahl 2023: alle News und Infos am Wahlsonntag live

Seit 2019 heißt es in Bremen Rot-Grün-Rot. Ob das auch nach der Bremen-Wahl – so sieht übrigens der Stimmzettel aus – im kleinsten Bundesland Deutschlands so bleibt, hängt maßgeblich von etwa 450.000 Wahlberechtigten ab, die mit ihren Stimmen am Wahlsonntag live entscheiden können, wer künftig in Bremen regiert. Im Vorfeld zur Wahl der Bremischen Bürgerschaft sorgte immer wieder Nachrichten und News dafür, dass der Eindruck einer bröckelnden Freundschaft zwischen den Parteien entstanden sein könnte.

Bremen Wahl 2023: Laut Umfragen liegt die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte vor Frank Imhoff (CDU). © Hauke-Christian Dittrich/Karsten Klama/dpa/Imago (Montage)

Im Zwei-Stadt-Staat Bremen (bestehend aus Bremen und Bremerhaven) gilt das Wahlsystem als kompliziert. Insgesamt zählt das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, 87 Abgeordnete. Von ihnen werden 72 Abgeordnete für die Stadt Bremen gewählt, 15 für Bremerhaven. Am Wahlsonntag werden im Liveticker zur Bremen-Wahl alle wichtigen Entwicklungen, erste Prognosen und News abgebildet.

Bremen-Wahl 2023: Die wichtigsten Spitzenkandidaten und Parteien bei der Bürgerschaftswahl im Überblick

SPD, Andreas Bovenschulte

CDU, Frank Imhoff

Linke, Kristina Vogt

Grüne, Maike Schaefer

FDP, Thore Schäck

Bürger in Wut (BIW), Piet Leidreiter

Die Partei

Die Piraten

dieBasis

Grundeinkommen für Alle (GFA)

MERA25

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

Marxistisch-Leninistische Partei (MLPD)

Tierschutzpartei

Volt

Partei für schulmedizinische Verjünungsforschung

Umfrage zur Bremen-Wahl zeigt Führung für SPD – doch CDU ist dicht auf den Fersen

Unentschlossene und Erstwähler bei der Bremen-Wahl haben derweil die Möglichkeit, mithilfe des Wahl-o-Mats sich auf die Landtagswahl in Bremen einzustimmen und die 16 Parteien näher kennenzulernen. Im Zwei-Städte-Staat aus Bremen und Bremerhaven sind mehr als 450.000 Wahlberechtigte aufgerufen, das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, neu zu bestimmen.

Umfragen vor der Bremen-Wahl 2023 lassen Werte um 29 bis 30 Prozent für die Sozialdemokraten erwarten – wieder deutlich über ihrem Bremer Negativrekord von 24,9 Prozent vor vier Jahren. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Frank Imhoff liegt mit Umfragewerten um 27 Prozent dicht am Ergebnis von 26,7 Prozent 2019.

Warum die AfD nicht bei der Bremen-Wahl 2023 ist und was es mit den Bürgern in Wut (BIW) auf sich hat

Im Vorfeld zur Bürgerschaftswahl in Bremen, die am 14. Mai stattfindet, sorgte der endgültige Ausschluss der Alternative für Deutschland (AfD) bundesweit für Aufsehen. Der Landeswahlausschuss hat die konkurrierenden Kandidatenlisten der dort zerstrittenen Partei abgelehnt. Insgesamt wurden zwei Listen abgelehnt. Wegen eines Konflikts in der AfD im kleinsten Bundesland stand die Zulassung zu der Landtagswahl 2023 in Bremen seit langem infrage. Hintergrund: Bereits weit vor der Bremenwahl 2023 konkurrieren zwei Landesverbände darum, welcher von ihnen legitim ist.

Derweil sorgen die Bürger in Wut (BIW) Bremen vor der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft für Schlagzeilen. Die Partei des Partei­vorsitzenden Jan Timke gilt als rechts-konservativ und tritt nur bei der Wahl in Bremen an. Dank des AfD-Streits in Bremen konnte die Partei um Spitzenkandidat Piet Leidreiter in den Umfragen zur Bremen-Wahl an Boden gut machen.

Bremen-Wahl 2023 im Liveticker: Ab wann erste Wahlergebnisse und Prognosen vorliegen werden

Die ersten Ergebnisse und Prognosen der Bremen-Wahl 2023 werden zwar erst gegen 18 Uhr am Sonntag, dem 14. Mai, vorliegen, allerdings standen zuletzt die Chancen für die CDU nicht schlecht. Spitzenkandidat Frank Imhoff könnte sich am Wahlsonntag als starker Herausforderer vom regierenden Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) entpuppen. Aktuelle Umfragen zur Bremen-Wahl zeigten derweil kurz vor der Stimmenabgabe, dass die SPD weiterhin die stärkste Kraft in Bremen ist – allerdings ist der Vorsprung zur CDU deutlich geringer, als noch in den Jahren zuvor.