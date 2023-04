Das müssen Sie zum Stimmzettel der Bremen-Wahl wissen

14. Mai 2023

Von Julia Schöneseiffen schließen

Bremen wählt im Mai eine neue Bürgerschaft. Außerdem finden die Wahlen zur Bremer Stadtbürgerschaft und Beiräte sowie zur Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung statt.

Bremen – Am 14. Mai findet die Bremen-Wahl statt. Wir geben einen Überblick, wie Stimmzettel und Stimmabgabe aussehen.

Wahl Bremische Bürgerschaftswahl Datum 14. Mai 2023 Letzte Landtagswahl 26. Mai 2019 Zahl der Abgeordneten 87

Bremen-Wahl: So ist der Stimmzettel aufgebaut

Die Bürgerschaft, also das Bremische Parlament, wird in den Wahlbezirken Bremen und Bremerhaven gewählt. Für jeden Wahlbereich gibt es eigene Wahlvorschläge und damit auch einen eigenen Stimmzettel. Der Stimmzettel kann sowohl direkt am Wahltag im Wahllokal ausgefüllt als auch per Briefwahl abgegeben werden. Jede Partei bzw. Wählervereinigung stellt eine Liste ihrer Mitglieder auf, die sich zur Wahl stellen. Dabei gibt es jeweils eine Liste für Bremen und eine für Bremerhaven.

Die Stimmzettel können aus einem Blatt bestehen oder als Heft gestaltet sein. Die Kandidaten werden in der Reihenfolge des Wahlvorschlages mit Namen, Beruf, Stadt- oder Ortsteil und Geburtsjahrgang aufgeführt. Die Reihenfolge der Parteien ergibt sich aus ihrem Wahlergebnis der vorherigen Bürgerschaftswahl im Land Bremen. Die übrigen Vorschläge folgen in alphabetischer Reihenfolge der Namen.

+ Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen stehen den Wahlberechtigten fünf Stimmen zur Verfügung. © Sina Schuldt / dpa

Wie funktioniert die Stimmabgabe bei der Bremen-Wahl?

Jeder Wahlberechtigte hat bis zu fünf Stimmen, die auf unterschiedliche Arten verteilt werden können (Kumulieren und Panaschieren). Dabei ist jede Kombination zulässig. Dementsprechend sind auf dem Stimmzettel fünf Stimmabgabefelder für jeden Kandidaten und jede Liste vorgesehen.

Man gibt alle fünf Stimmen an die gesamte Liste einer Partei.

Man gibt alle fünf Stimmen an einen bestimmten Kandidaten.

Man verteilt die Stimmen auf die Listen verschiedener Parteien.

die Stimmen auf die Man verteilt die Stimmen auf verschiedene Bewerber.

die Stimmen auf Man verteilt die Stimmen auf Listen und bestimmte Bewerber.

Allerdings gilt es zu beachten, nicht mehr als fünf Kreuze zu machen. Ansonsten ist der Stimmzettel ungültig. Außerdem sollten die Kreuze deutlich geschrieben sein.

Kumulieren und Panaschieren Kumulieren bezeichnet die Abgabe mehrerer Stimmen für einen Kandidaten oder eine Liste. Beim Panaschieren haben die Wähler die Möglichkeit, ihre Stimmen auf mehrere Kandidaten und/oder Listen zu verteilen.

Sowohl bei der Wahl der Beiräte als auch bei der Wahl der Stadtverordnetenversammlung funktioniert die Stimmabgabe wie bei der Landtagswahl. Vor der Wahl erfolgt der Versand von Musterstimmzetteln.

Welche Farbe hat der Stimmzettel?

Der Stimmzettel für die Bürgerschaftswahl ist sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven weiß. Im Wahlbereich Bremen ist dieser zugleich der Stimmzettel für die Wahl der Stadtbürgerschaft. Für EU-Bürger ist der Stimmzettel für die Stadtbürgerschaftswahl hingegen grün. Einen gelben Stimmzettel gibt es in der Stadt Bremen bei der Wahl der Beiräte.

Neben dem weißen Stimmzettel für die Bürgerschaftswahl erhalten Wählende in Bremerhaven einen gelben Stimmzettel für die Wahl der Stadtverordneten.

Werden Sie die Bürgerschaftswahl in Bremen verfolgen?

Bremen-Wahl: Wahl-o-Mat hilft bei der Entscheidung

Die SPD mit dem Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte wählen oder die CDU mit Spitzenkandidat Frank Imhoff? Wählern, die noch nicht wissen, wo sie bei der Bremen-Wahl ihr Kreuz auf dem Stimmzettel setzen sollen, könnte der Wahl-o-Mat helfen. Der Wahl-o-Mat kommt seit 2002 zum Einsatz und wird von der Bundeszentrale für politische Bildung bereitgestellt.

Was passiert nach der Abgabe der Stimmzettel?

Nach Schließung der Wahllokale (18 Uhr) werden die Stimmzettel gezählt, protokolliert, verpackt und versiegelt. Nachdem die Zettel in Auszählzentren gebracht wurden, werden die Stimmen ausgezählt und erfasst. Dabei werden laufend Zwischenergebnisse übermittelt und für Hochrechnungen benutzt. Die Auszählung dauert mehrere Tage. (jsch)

Rubriklistenbild: © Sina Schuldt / dpa