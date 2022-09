Bremer Linke: Kristina Vogt zu Spitzenkandidatin für Bürgerschaftswahl gewählt

Kristina Vogt © IMAGO / Eckhard Stengel

Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt ist von der Bremer Linken zur Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl in rund acht Monaten gewählt worden.

Bremen in Deutschland - Ein Parteitag wählte die 57-Jährige am Samstag in der Hansestadt auf den ersten Platz der Landesliste. Vogt war bereits bei der vergangenen Bürgerschaftswahl als Spitzenkandidatin ihrer Partei angetreten und wurde danach Senatorin. In Bremen regiert eine Koalition aus SPD, Grünen und Linker.

"Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Regierung auch unter Krisenbedingungen können", erklärte Vogt nach ihrer Kür. Die gegenwärtige Politik der "Ampel" im Bund zeige, "dass es wichtig ist, dass es einen Unterschied macht, ob die Linke Teil der Regierung ist oder nicht." Die Linke vertrete die Interessen von Menschen, "die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden".

Auf Platz zwei und drei der Landesliste folgen Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard und die Bürgerschaftsabgeordnete Sofia Leonidakis.



In Bremen soll im Mai 2023 turnusgemäß eine neue Bürgerschaft gewählt werden, der letzte Urnengang war 2019. Damals wurde die CDU stärkste Kraft vor der SPD, die allerdings unter ihrem Bürgermeister Andreas Bovenschulte eine rot-grün-rote Koalition schmiedete. Derzeit stellen sich die Parteien für die neue Wahl auf.

Die Bremer CDU wählte bereits Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff zu ihrem Spitzenkandidaten, die FDP stellte ihren Landesvorsitzenden Thore Schäck auf. Die SPD nominierte Bovenschulte, bei den Grünen will Klimaschutz- und Umweltsenatorin Maike Schaefer als Spitzenkandidatin antreten. In beiden Fällen sollen am kommenden Samstag offizielle Parteitagsbeschlüsse folgen. Wie sich die AfD aufstellt, ist bisher unklar. Sie gilt in Bremen als tief zerstritten. bro/cfm/pw/gt