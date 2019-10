Bei Abstimmungspleite heute: Johnson kündigt drastische Konsequenz für Brexit an

Nach der Schlappe am Montag möchte Boris Johnson sein Brexit-Gesetz im Eiltempo durch das Parlament pauken. Welche Auswirkungen hätte eine politische Trennung auf die Wirtschaft? Der News-Ticker.

Hier finden sie alle wichtigen Brexit-News zum Nachlesen - die aktuellen Entwicklungen im Überblick:

EU und Großbritannien haben sich auf einen Brexit-Vertrag geeinigt

Boris Johnson hat im britischen Parlament den Rückhalt von Koalitionspartner DUP verloren.

Am Montag schmetterte John Bercow den Antrag von Johnson ab

Der EU-Austritt Großbritanniens ist aktuell für den 31. Oktober vorgesehen

Update von 15 .55 Uhr: Boris Johnson sendet eine offene Drohung an das britische Parlament, seinen Brexit-Deal zurückzuziehen und Neuwahlen anzustreben. Dies sei dann nötig, wenn dem Premierminister die Abgeordneten die Zustimmung für den Zeitplan zur Beratung des Brexit-Gesetzes verweigerten. Dies formulierte Johnson im Londoner Unterhaus am Dienstag wenige Stunden vor einer entscheidenden Abstimmung.

Eine Ablehnung des Zeitplans von Johnson würde „den Pfad für einen No-Deal-Brexit in neun Tagen öffnen“, sagte Johnson. Er steuerte am Dienstagabend auf eine hauchdünne und möglicherweise wegweisende Parlamentsentscheidung zum Brexit zu. Die Abgeordneten des Unterhauses werden nach der zweiten Lesung des Brexit-Deals nicht nur ein Meinungsbild zu dem Gesetzespaket abgeben, sondern auch über den von Johnson vorgeschlagenen Zeitplan abstimmen.

Der Premier sagte weiter, eine Abstimmungsniederlage würde die Macht über den weiteren Verlauf an die EU weitergeben. Der beste Weg, einen No-Deal-Brexit zu vermeiden, sei es, einem Deal zuzustimmen.

Update von 14 .11 Uhr: Geht es nach Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, hat die Europäische Union alles in ihrer Macht Stehende getan, um den Briten einen geordneten Brexit zu ermöglichen. Laut dem Belgier liege es nun am Parlament in London, ob es dem überarbeiteten Austrittsabkommen zustimme, so Juncker bei einer Rede im Europaparlament. Im britischen Unterhaus sind am Dienstag zwei Abstimmungen zur Umsetzung des Abkommens geplant, unter anderem über den ambitionierten Brexit-Zeitplan von Premierminister Boris Johnson (siehe unten).

Unterdessen steht die gravierende Frage im Raum, in welchem Ausmaß sich ein Brexit auf die wirtschaftliche Situation sowohl in Großbritannien als auch der EU auswirken würde. Ein ziemlich düsteres Bild zeichnet eine Kolumne von Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld bei T-Online:

Habe in der EU-Schaltzentrale auf dem europäischen Festland in Brüssel bis vor einigen Wochen noch die Hoffnung geherrscht, die Briten würden einem Brexit letztlich doch die Absage erteilen, habe sich dies mittlerweile geändert. So herrsche in der EU-Komission nun die Überzeugung vor, dass der Austritt des Verbündeten unausweichlich ist.

Brexit aus der EU: Wie sehr trifft es die deutsche Wirtschaft?

Das Problem für Großbritannien und die EU: Je länger sich das Brexit-Chaos zieht, desto mehr politische Ressourcen würden verschwendet und das Wirtschaftswachstum gebremst, so das Urteil des Artikels.

Der Grund ist denkbar simpel: Den Brexit immer verschieben zu müssen, bis sich die Briten endlich auf eine Lösung verständigt haben, führe auf beiden Seiten des Ärmelkanals zu Investitionszurückhaltung und Planungsstau.

Aus deutscher Sicht werden demnach besonders zwei Branchen von dem zähen Ringen um eine Brexit-Lösung in Mitleidenschaft gezogen: Vor allem seien es die Autohersteller und die Chemieindustrie, die ohnehin schon durch die weltweite Wirtschaftsflaute getroffen seien. Dies sorge dafür, dass immer weniger Produkte nach Großbritannien abgesetzt werden.

Zu den Konsequenzen eines Brexits hatte Anfang 2019 die Bertelsmann-Stiftung eine Untersuchung veröffentlicht. Dabei schnitt insbesondere das No-Deal-Szenario verheerend ab: Einkommensverluste von bis zu 40 Milliarden Euro jährlich müssten die zurückgebliebenen EU-Staaten demnach hinnehmen. Großbritannien selbst träfe es ungleich härter: So hätten die Briten einen Ausfall von bis zu 57 Milliarden Euro zu verzeichnen.

Und bei einem geregelten Austritt? Auch hier wären die Verluste drastisch - jedoch zumindest halbiert. Wie T-Online weiter schildert, dürfte der Plan, den Boris Johnson nun im Eiltempo durch das Parlament schleusen möchte, sowohl Großbritannien als auch die EU nochmal tiefer treffen als das Verhandlungsergebnis unter Theresa May. Der Unterschied: Wollte dessen Vorgängerin Großbritannien de facto in einer engen Zollunion mit dem europäischen Kontinent halten, plane Johnson vielmehr einen eigenen Weg mit verschieden Bündnissen mit den jeweiligen Handelspartnern.

Brexit-Chaos: Presse schießt gegen Johnson - auch Bercow bekommt es ab

Update von 13 .00 Uhr: Die EU selbst lehnt laut Ratspräsident Donald Tusk einen „harten Brexit“ ohne Vertrag ab. „Ein No-Deal-Brexit wird niemals unsere Entscheidung sein“, ließ der Pole am Dienstag im Europaparlament wissen. Das habe er Boris Johnson am vergangenen Wochenende mitgeteilt. Tusks Aussage würde wohl nötigenfalls eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus empfehlen. Die Entscheidung über einen möglichen Aufschub werde aber erst in den nächsten Tagen fallen. „Dies hängt sehr davon ab, was das Unterhaus entscheidet - oder nicht entscheidet“, sagte Tusk.

Update vom 22. Oktober, 09.02 Uhr: Boris Johnson läuft die Zeit davon. Am Montag blockierte John Bercow, der Sprecher des britischen Unterhauses, das Anliegen des Premierministers: Das Parlament durfte am Montag nicht noch einmal über den Brexit-Deal abstimmen. Wie Bercow betonte, verbiete diese Wiederholung ein Gesetz aus dem 17. Jahrhundert (siehe unten). Wie sehen die Reaktionen der britischen Presse aus, die bekanntermaßen alles andere als zimperlich ist?

Der Independent geht mit der Regierung hart ins Gericht: „Sie ist es, die herumwurstelt und Zeit vergeudet. Sie hat das mit albernen Briefen an die EU getan und damit, dass sie wertvolle Zeit im Parlament verschwendet, weil es ihr nicht gelingt, ihr neues EU-Austrittsgesetz voranzubringen. Je länger die Regierung benötigt, um ihren Job zu machen, desto länger dauert es mit dem Brexit und desto größer ist die Chance, dass er unter dem Gewicht seiner eigenen Widersprüche zusammenbricht.“

Johnson und das Brexit-Ringen: „Wir werden immer Europäer bleiben“

Doch ist es auch Bercow, der angesichts seiner Ablehnung für eine mögliche Wende mächtig Kritik einstecken muss: Die britischen Medien sind sich einig, dass es im Unterhaus mittlerweile eine Mehrheit für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gibt. „Dennoch bleibt es eine demokratische Notwendigkeit, dass das Volk abstimmt. Was im Juni 2016 durch das Volk begonnen wurde, kann auch nur durch das Volk abgeschlossen werden“, urteilt der Independent.

Und was macht Boris Johnson? Der Premier will das Gesetz zur Genehmigung des Brexit-Vertrags nun im Eiltempo durch das Parlament befördern - denn der EU-Austritt ist weiterhin für den 31. Oktober anvisiert. Am Dienstag berät das Unterhaus in zweiter Lesung über den entsprechenden Gesetzesentwurf. Der erfolgreiche Prozess benötigt ein Verfahren mit insgesamt drei Lesungen in beiden Londoner Parlamentskammern. Erst nach Vollendung dieses Prozesses wird das europäische Parlament in Straßburg über das Vertragswerk abstimmen.

Noch am Abend der Absage durch Bercow appellierte Boris Johnson an die Parlamentarier, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen. „Wir verlassen die Europäische Union, aber wir werden immer Europäer bleiben“, versuchte der britische Premierminister die politische Trennung vom Festland verbal abzufedern: „Lasst uns den Brexit am 31. Oktober vollziehen.“ Als „skandalös“ bezeichnete Labours Brexit-Experte Keir Starmer das Vorgehen. Auch Pete Wishart von der Schottischen Nationalpartei war erbost: „Wie um Himmels willen sollen wir die Chance haben, das angemessen zu beurteilen?“ Das jetzt den Abgeordneten präsentierte Dokument zum Gesetz umfasst etwa 110 Seiten. Um abstimmen zu können, müsse man den Inhalt kennen, sagte Emily Thornberry, ebenfalls von der Labour-Partei. „Warum sollten wir das Spiel von Boris Johnson mitspielen?“

Brexit-Showdown: John Bercow blockiert entscheidende Abstimmung

Update vom 21. Oktober, 17.31 Uhr: Die Entscheidung von John Bercow, nicht noch einmal über den Brexit-Deal abstimmen zu lassen, setzt Boris Johnson weiter unter Druck. Großbritannien würde ohne Abkommen oder einer weiteren Verlängerung der Frist am 31. Oktober automatisch aus der EU austreten - das wäre der nach aktuellem Stand der befürchtete Chaos-Brexit oder No-Deal-Brexit. Die Verlängerung musste Johnson am Samstag bereits bei der EU beantragen, unterschrieb aber den Brief nicht.

Viele Brexit-Hardliner kritisierten die Entscheidung Bercows vom Montag. Warum? Die No-Deal-Gegner befürchteten, dass dem Deal zugestimmt werde, die gesetzliche Basis für eine Umsetzung aber dann im Nachgang so lange blockiert und hinausgezögert werde, dass letzten Endes doch ein Chaos-Brexit eintritt. Deshalb zwang man Johnson zum Verlängerungs-Antrag.

Das will Johnson aber eigentlich unbedingt verhindern. Deshalb wird Bercow nun von den Johnson-Unterstützern EU-Nähe unterstellt.

Brexit-Abstimmung gekippt: John Bercow untersagt das Votum

Update vom 21. Oktober, 16.53 Uhr: Im britischen Unterhaus sieht sich John Bercow nun einer lauten Diskussion über seine Entscheidung ausgesetzt. Unter anderem wird ihm einmal mehr vorgeworfen, dass er zu EU-lastig entscheide.

Update vom 21. Oktober, 16.33 Uhr: Wird am Montag über den Brexit-Deal abgestimmt? John Bercow spricht nun im Unterhaus und gibt seine Entscheidung bekannt.

Wichtig sei, ob der Antrag am Montag derselbe, wie der Vorschlag am Samstag ist, so Bercow. Vom Wesen her seien beide dieselben. Das Parlament habe dazu schon entschieden, so Bercow. Deshalb lehnt der Präsident des Unterhauses die Abstimmung für Montag ab, da es eine Wiederholung sei. Ein Gesetz aus dem 17. Jahrhundert verbietet, dass zweimal über den selben Antrag abgestimmt wird.

+ Brexit: John Bercow lehnt die Abstimmung zum Deal am Montag ab. © dpa / House Of Commons

Zudem sagte Bercow, dass sich auch die Umstände nicht geändert hätten. Damit meint Bercow, dass die Mitglieder des Unterhauses am Samstag nicht über den Antrag abstimmen wollten, da nicht sicher sei, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen EU-Austritt rechtzeitig geschaffen seien. Auch daran habe sich nichts geändert. Auch deshalb halte er eine Abstimmung für unsinnig.

Brexit-Showdown steht bevor: Was hat die EU vor?

Update vom 21. Oktober, 16.02 Uhr: Das Europaparlament will den Brexit-Vertrag nach den Worten des Grünen-Fraktionschefs Philippe Lamberts erst nach dem britischen Parlament ratifizieren. Eine Grundsatzentscheidung des Unterhauses für den Vertrag - ein sogenanntes Meaningful Vote - reiche nicht, sagte Lamberts am Montag in Straßburg. „Bevor es einen Rechtsakt gibt, der die britische Ratifizierung bestätigt, sollten wir nicht ratifizieren.“

Lamberts meinte, die Gesetzgebung in London werde schwerlich diese Woche abgeschlossen sein. Auch könnte der neue Austrittsvertrag mit Zusätzen vom britischen Parlament verändert werden. In dem Fall müsste mit Brüssel nachverhandelt werden. Es sei für das EU-Parlament nicht sinnvoll, vorher eine andere Fassung zu billigen.

Lamberts schloss aber eine Sondersitzung kommende Woche nicht aus, falls vor dem Austrittsdatum 31. Oktober nur noch das Votum des Europaparlaments fehlen sollte. Auch eine Verschiebung des Brexit-Termins wäre aus seiner Sicht möglich.

Update vom 21. Oktober, 15.50 Uhr: Am deutschen Aktienmarkt ist die Hoffnung der Anleger mit Blick auf den Brexit und den Handelsstreit größer als die Sorge über ein Scheitern. Der Dax schüttelte seine Schwäche vom Freitag ab und stieg bis zum Nachmittag um 1,02 Prozent auf 12 762,21 Punkte. Der MDax für mittelgroße Werte rückte um 0,69 Prozent auf 26 180,42 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,60 Prozent.

Update vom 21. Oktober, 14.52 Uhr Falls John Bercow die Abstimmung über den neuen Brexit-Deal am Montag freigibt, will die britische Rehgierung nur abstimmen lassen, wenn es keine weiteren Änderungsanträge gibt.

„Die Abstimmung wird voranschreiten, wenn der Präsident sie zulässt und wenn keine Änderungsanträge ausgewählt werden, die die Abstimmung sinnlos machen würden“, sagte der Regierungssprecher. „Es hat keinen Zweck, eine sinnlose Abstimmung durchzuführen - die Regierung würde den Entwurf dann zurückziehen“, erklärte er.

Update vom 21. Oktober, 14.48 Uhr: Im Tauziehen um den Brexit lässt sich Frankreich zur Zeit nicht auf eine Debatte über eine weitere Verschiebung des für den 31. Oktober geplanten EU-Austritts Großbritanniens ein. „Es ist nunmehr an den Briten, uns eine klare Antwort zu geben“, sagte die Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Montag in Paris. Erst wenn klar sei, ob Großbritannien den Vertrag mit den übrigen EU-Ländern annehme oder nicht, könne über die Haltung Frankreichs entschieden werden.

Brexit-Abstimmung am Montag? Was macht Bercow?

Update vom 21. Oktober, 14.33 Uhr: Warum ist es eigentlich nicht sicher, dass das britische Parlament am Montag über den Brexit-Deal entscheidet? Unterhaussprecher John Bercow muss der Abstimmung erst die Freigabe erteilen. Aktuell wird erwartet, dass er nicht abstimmen lässt, denn: Der Vorgang wäre eine Wiederholung des Vorgangs vom Samstag. Das twitterte der Financial Times-Mann Sebastian Payne. Seine Entscheidung wird Bercow gegen 16.30 Uhr bekannt geben.

Brexit-Verschiebung möglich: Die EU hält sich „alle Optionen offen“

Update vom 21. Oktober, 14.23 Uhr: Derweil berät die EU über ihr weiteres Vorgehen. EU-Ratspräsident Donald Tusk will die Mitgliedstaaten in den kommenden Tagen mit Blick auf eine mögliche Verlängerung der Brexit-Frist konsultieren. Die EU hält sich nach Angaben eines Diplomaten vorerst "alle Optionen offen".

Die Bundesregierung stimme sich mit den EU-Partnern über die Antwort auf Johnsons Antrag ab, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die Gespräche liefen "parallel zu dem, was in Westminster geschieht oder geschehen mag".

Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) zeigte sich grundsätzlich offen für eine Brexit-Verlängerung. "An einer kurzen Verlängerung der Brexit-Frist sollte es aus meiner Sicht nicht scheitern, wenn sie mit einem klaren politischen Fahrplan verbunden ist", sagte Roth der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Die Vize-Präsidentin des Europaparlaments Nicola Beer (FDP) forderte eine Verlängerung der Frist. Grund seien die noch nötigen Gesetze zur Umsetzung eines möglichen Brexit-Beschlusses, sagte Beer im Deutschlandfunk. "Keiner glaubt doch daran, dass dies in zehn Tagen als Gesetzgebung umsetzbar ist. Da wird es ohnehin eine technische Verlängerung geben."

Update vom 21. Oktober, 14.11 Uhr: Nachdem das britische Unterhaus die Abstimmung über Johnsons neuen Brexit-Deal am Samstag vertagt hatte, könnte es heute soweit sein. Doch wie schon vor zwei Tagen bereitet die Opposition auch für eine mögliche Abstimmung am Montag Änderungsanträge vor. Ein solcher hatte am Samstag einen Beschluss gekippt.

Die Entscheidung, ob abgestimmt wird, liegt aber vorerst noch bei John Bercow. Sollte Bercow am Montagnachmittag einer erneuten Abstimmung über den Deal eine Absage erteilen, rücken die ab Dienstag vorgesehenen Abstimmungen über das Gesetzespaket in den Fokus. Die Labour-Partei arbeitete an einem parteiübergreifenden Bündnis, das zwar Johnsons Abkommen mit Brüssel unterstützen würde, allerdings unter der Bedingung, dass Großbritannien im Gegenzug in einer Zollunion und damit eng an die EU angebunden bleibt.

Genau dies lehnt Brexit-Hardliner Johnson aber ab. Der Verbleib in einer Zollunion mit Brüssel würde Großbritannien der Möglichkeit berauben, selbstständige Handelsabkommen mit anderen Staaten zu schließen - ein Kernargument der Brexit-Befürworter.

Brexit-Abstimmung: Entscheidung im Londoner Parlament steht noch aus - John Bercow muss entscheiden

London - Der Brexit-Showdown wurde in der vergangenen Woche um eine Posse reicher. Die „Quadratur des Kreises“, wie Angela Merkel es genannt hatte, schien gelungen: Boris Johnson und die EU-Vertreter hatten sich auf einen Brexit-Deal geeinigt, den wir hier Punkt für Punkt erklären. Doch das britische Parlament fügte Johnson einmal mehr eine schwere Niederlage zu und wollte den Beschluss nicht ratifizieren.

Brexit-Abstimmung im Unterhaus: Was macht Bercow? Gericht in Schottland nimmt Johnson ins Visier

Die Folge: Johnson wurde per Gesetz verpflichtet, in Brüssel eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus zu beantragen - dies tat er sehr widerwillig und sendete ein offizielles Schreiben ohne Unterschrift an die EU. Sein Verhalten könnte am Montag bei einer Anhörung vor einem Gericht in Schottland eine Rolle spielen. Kritiker werfen Johnson vor, den Willen des Parlaments zu torpedieren.

Ein Chaos-Brexit Ende Oktober mit all seinen wirtschaftlichen Turbulenzen wird unwahrscheinlicher. Der britische Staatsminister Michael Gove drohte zwar am Sonntag erneut damit und sagte, die Gefahr sei gestiegen. Doch stemmt sich eine Mehrheit im Unterhaus dagegen. Auch die Europäische Union hat kein Interesse daran, wie Diplomaten in Brüssel am Wochenende bekräftigten.

Brexit-Abstimmung am Montag möglich: Gibt Bercow den Weg frei?

Dennoch könnte das britische Parlament bereits am Montag über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am späten Nachmittag im Unterhaus in London bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am selben Tag abstimmen. Auch mit Änderungsanträgen von Parlamentariern wird wieder gerechnet.

Johnson hat im Parlament, das im Brexit-Kurs total zerstritten ist, keine eigene Mehrheit und ist für die Ratifizierung des Brexit-Deals auf jede Stimme angewiesen. Die Labour-Partei signalisierte inzwischen ihre Bereitschaft, ein Abkommen zu unterstützen, wenn es in einem Referendum zur Abstimmung gestellt wird.

Brexit aktuell: Was ist neu an Johnsons Deal mit der EU?

Johnson hatte vor wenigen Tagen nach langem Streit mit der EU einen geänderten Austrittsvertrag vereinbart, der sofort von den EU-Staats- und Regierungschefs gebilligt wurde. Neu geklärt wurde die Frage, wie die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland auch nach dem Brexit offen bleiben kann. Zudem vereinbarte Johnson mit Brüssel in einer politischen Erklärung, dass es auf längere Sicht nur eine lose Bindung seines Landes an die EU geben soll.

Der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann, warnte vor weiteren Schäden für die Wirtschaft. „Es ist unfassbar, was die Briten ihren europäischen Partnern zumuten“, sagte Bingmann der „Rheinischen Post“ (Montag). „Die Unternehmen beiderseits des Ärmelkanals hängen weiter in der Luft und wissen noch immer nicht, wann und wie sie ihre Zoll- und Handelsprozesse künftig zu gestalten haben.“ Bei anhaltender Unsicherheit könnte dies den Umsatzrückgang deutscher Exporte nach Großbritannien noch beschleunigen. Allein im ersten Halbjahr sei der Umsatz um mehr als 1,8 Milliarden Euro zurückgegangen.

pf/rjs/dpa