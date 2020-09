Brexit: Johnson ignoriert bisherige Vereinbarungen - und droht EU mit derben Konsequenzen

Zwischen der EU und Großbritannien steigt die nächste Verhandlungsrunde in Sachen Brexit. Premierminister Boris Johnson fährt harte Bandagen auf - und droht.

Die EU verhandelt mit Großbritannien einmal mehr über den Brexit und seine Folgen.

verhandelt mit einmal mehr über den und seine Folgen. Ein Handelsabkommen ist das Ziel beider Parteien.

ist das Ziel beider Parteien. Doch Premierminister Boris Johnson will der Europäischen Union Zugeständnisse abringen - und greift zu Tricks.

London/Brüssel - Der Brexit* ist längst beschlossen, doch die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien* über die Beziehungen nach dem Austritt* des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union sind noch nicht zu einem zum Abschluss gekommen. Das soll nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson* aber bis Mitte Oktober passieren.

Es stehe nun „die letzte Phase“ der Gespräche an, wird Johnson in einem Statement zitiert, dass sein Büro bereits am Sonntag in Auszügen veröffentlichte. Vor dem EU-Gipfel am 15. und 16. Oktober will der britische Regierungschef mit den „europäischen Freunden“ eine Übereinkunft erreichen, um diese bis Jahresende umsetzen zu können.

Brexit: Großbritanniens Premier Boris Johnson will EU offenbar mit Gesetzesänderungen austricksen

Johnson drohte der EU im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen mit harten Konsequenzen. Sollte es bis Mitte Oktober keine Einigung geben, „sehe ich nicht, dass es ein Freihandelsabkommen zwischen uns geben wird“, bekräftigte Johnson. Auch die EU hatte zuvor ihr Interesse signalisiert, sich bis Mitte Oktober zu einigen, da entsprechende Vereinbarungen noch übersetzt und vom EU-Parlament ratifiziert werden müssten.

Auszug aus Boris Johnson’s Erklärung zum #Brexit :



-Verhandlg mit EU nur bis 15. Oktober



- no deal kein Problem, dann eben Freihandelsabkommen à la Australien



-Hauptsache: Kontrolle über Grenzen, Gesetze, Fischereirecht



„And we will prosper mightily as a result.“ — Anne Gellinek (@a_gellinek) September 7, 2020

Unterdessen mahnte die EU Johnson, er müsse bereits verhandelte Abkommen einhalten. „Alles, was unterschrieben wurde, muss respektiert werden“, betonte EU-Verhandlungsführer Michel Barnier gegenüber dem Radiosender France Inter in Paris. Zuvor hatte ein Bericht der Financial Times für Wirbel gesorgt. Demnach plant Johnson in den Brexit-Verhandlungen, zwei Kernvereinbarungen mit der EU zu Nordirland mit einem neuen Gesetz auszuhebeln.

Konkret geht es einerseits um Staatshilfen für Unternehmen in Nordirland. Diese würden laut Austrittsabkommen auch künftig unter EU-Regeln fallen, allerdings möchte Johnson offenbar die Informations-Pflicht der britischen Regierung gegenüber Brüssel aufweichen.

Des Weiteren will Großbritanniens Premier möglicherweise Auflagen für nordirische Unternehmen beim Transport von Waren in das Vereinigte Königreich ändern. Eigentlich war vereinbart worden, dass die Unternehmen solche Warensendungen als Exporte deklarieren müssen.

Brexit: Nächste Verhandlungsrunde zwischen Großbritannien und EU in London

Ab Dienstag geht die Brexit-Verhandlung zwischen der EU und Großbritannien in London in die nächste Runde. Nach der letzten Zusammenkunft im August mussten sich beide Parteien ohne Ergebnisse vertagen. Barnier und EU-Vertreter hatten damals vor einem Scheitern gewarnt - von Großbritannien gab es Vorwürfe, die EU würde die Gespräche „unnötig“ erschweren.

Am 31. Januar 2020 war Großbritannien offiziell aus der EU ausgetreten, bis zum Jahresende gilt für das Land eine Übergangsphase. In dieser wollen beide Seiten ihre künftigen Beziehungen regeln, vor allem soll ein Handelsabkommen vereinbart werden.

Johnson zeigte sich trotz der schwierigen Verhandlungen selbstbewusst und kündigte an, dass seine Regierung auch auf ein Scheitern „vorbereitet“ sein werde. Auch dann wäre ein „gutes Ergebnis“ für Großbritannien möglich, äußerte sich der Premier. (kh) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes