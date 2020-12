Mitten durch Europa? Ein Gebiet ist vom Brexit-Deal nicht betroffen - es droht eine „harte“ Grenze

Das Brexit-Abkommen wurde gefeiert. Doch ein kleiner Felsen im Mittelmeer könnte der große Verlierer sein: Gibraltar. Denn für ihn gilt der Deal nicht. Gibraltar stellt sich auf die „harte Grenze“ ein.

Die EU und Großbritannien haben einen Brexit-Deal ausgehandelt.

Der Deal von Premier Boris Johnson mit der EU greift aber nicht in Gibraltar.

Die Zeit wird knapp - und so bereitet sich Gibraltar als einziges britisches Territorium auf den „harten Brexit“ vor.

London - Der Jubel über den Brexit-Deal war groß: Ein „harter Brexit“ ist nach monatelangem Ringen abgewendet worden. Doch ein Gebiet mitten in Europa betrifft das Abkommen überhaupt nicht: Gibraltar. Der „Affenfelsen“ an der Südspitze der Iberischen Halbinsel bereitet sich bereits darauf vor, dass ab 1. Januar große Veränderungen anstehen.

Im Vertrag zwischen Großbritannien und der EU wird Gibraltar nur ein einziges Mal erwähnt: Auf Seite 410 steht, dass das Handelsabkommen in diesem Territorium nicht greift. Was bedeutet das? Ohne eigenes Abkommen wird es künftig zwischen dem britischen Außenposten und Spanien eine harte Grenze geben. Die Auswirkungen auf Arbeiter und Touristen werden massiv sein.

Auch Spanien bereitet sich darauf vor: Die Regierung des iberischen Staats erklärte, die Demarkationslinie zwischen Gibraltar und dem spanischen Hoheitsgebiet künftig als EU-Außengrenze zu betrachten. Klingt wie ein Ultimatum.

Wer hütet künftig die Grenze zwischen Spanien und Gibraltar?

Als Notlösung ist Madrid zwar theoretisch dazu bereit, Gibraltar in den Schengen-Raum aufzunehmen, obwohl das Vereinigte Königreich diesem nicht angehört. Auch London will dem wohl zustimmen, selbst Brexit-Hardliner. Dann stellt sich aber die Frage, wer die Grenze kontrollieren würde.

Die EU-Grenzschutztruppe Frontex könnte künftig ihre Zelte an der Grenze aufschlagen, oder später auch spanische Grenzbeamte, wie spanische Medien am Dienstag in Aussicht stellten. Dies aber käme einem riesigen Umbruch gleich: Seit Jahrhunderten herrscht britische Souveränität in Gibraltar.

Madrid hatte in seinem Streben Erfolg gehabt, dass das Thema Gibraltar separat von den Brexit-Verhandlungen angegangen wird. Spanien wollte ein Mitspracherecht. Die Verhandlungen laufen seit Juli, doch noch gibt es kein Ergebnis. Ohne Sonderabkommen wäre Gibraltar laut Spaniens Außenministerin Arancha González Laya „der einzige Fleck, an dem wir den harten Brexit erleben würden, den wir doch alle stets verhindern wollten.“ Das sagte sie in einem Radiointerview mit RNE.

Folgen für Bewohner Gibraltars: Keine spanischen Arztbesuche mehr, Autos nicht mehr versichert

Reisende müssten künftig an der Grenze den Reisepass vorzeigen, mit Ausnahme von 15.000 registrierten Arbeitern, die mit dem Ausweis über die Grenze kämen. Zu Silvester könnten sich „Schlangen bilden, wie wir sie in Dover gesehen haben“. Rund 200 LKWs fahren täglich auf die Halbinsel. Außerdem soll es für Bewohner Gibraltars nicht mehr möglich sein, eine spanische Sozialversicherung zu erhalten. Sie könnten nicht mehr zu spanischen Ärzten, ihre Autos wären in Spanien nicht mehr versichert. Außerdem wäre Gibraltar dann kein EU-Luftraum mehr.

Seit 1713, als der Felsen den Briten überlassen wurde, ist Gibraltar Teil des Vereinigten Königreichs und Streitpunkt zwischen Spanien und Großbritannien. Die Spanier haben ihren Anspruch nie aufgegeben. Als wichtiger Militärstützpunkt im Mittelmeer hat Gibraltar einen hohen Wert für die Briten. Die Bewohner des Felsens an der Meerenge zum Atlantik stimmten 2016 mit 96 Prozent gegen den Brexit - ohne Erfolg.

Gibraltars Premierminister Fabian Picardo jedenfalls hat die Hoffnung auf ein Sonderabkommen noch nicht aufgegeben: „Wir wollen einen Deal. Wir sind optimistisch, dass es noch dazu kommt.“ Das sagte er dem Fernsehsender GBC. Zumindest eine Einigung gibt es schon: Arbeitnehmer, die täglich die Grenze passieren, können noch bis zum Jahreswechsel einen speziellen Ausweis bekommen. Haben sie diesen am 1. Januar noch nicht, werden sie wohl oder übel viele Passstempel sammeln müssen.