Am Dienstag streitet das britische Unterhaus wieder über den Brexit-Deal. Die Lage scheint mittlerweile prekär - und die Not macht die Abgeordneten erfinderisch.

Am 29. März soll Großbritannien die EU verlassen - noch immer gibt es keinen „Deal“ über die Rahmenbedingungen.

Premierministerin Theresa May steht mit dem Rücken zur Wand. Ihren Deal hat das Unterhaus durchfallen lassen.

Die Gefahr eines „harten Brexit“ steigt - mit möglicherweise drastischen Folgen für die Insel.

Am Dienstag findet im Unterhaus die nächste Brexit-Abstimmung statt. Nun können die Abgeordneten Vorschläge einbringen

Die EU hat unterdessen Nachverhandlungen mehrfach ausgeschlossen.

14.58 Uhr: Zwei Monate vor dem geplanten Brexit hat am Dienstagnachmittag im Londoner Parlament eine wichtige Debatte über den umstrittenen Brexit begonnen. Kurz zuvor hatte sich ein Kurswechsel der Regierung über den weiteren Fahrplan abgezeichnet. Berichten zufolge will sich Premierministerin Theresa May hinter Forderungen von Abgeordneten stellen, das Brexit-Abkommen wieder aufzuschnüren.

Nächster Brexit-Showdown am Abend - jetzt will May den Deal wieder aufschnüren...

13.41 Uhr: Theresa May will das Brexit-Abkommen mit der EU wieder aufschnüren. „Wir müssen einen Deal bekommen, der die Unterstützung des Parlaments erhalten kann, und das erfordert einige Änderungen am Austrittsabkommen", sagte Mays Sprecher am Dienstag in London. Er äußerte sich vor einer Reihe von Abstimmungen im britischen Parlament über den künftigen Brexit-Kurs.

Die Debatte über den weiteren Brexit-Kurs im britischen Parlament wird unterdessen mit rund einstündiger Verspätung (ca. 15 Uhr MEZ) beginnen. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Abstimmungen sollen aber weiterhin um 20 Uhr (MEZ) stattfinden, so die Sprecherin. Zum Auftakt der Debatte spricht Premierministerin Theresa May. Sie will sich nach Medienberichten hinter einen Vorschlag für Nachverhandlungen mit Brüssel über die schwierige Irland-Frage stellen und hofft auf ein Mandat der Abgeordneten dafür.

29. Januar 2019, 10.16 Uhr: Kurz vor einer Abstimmung über den weiteren Brexit-Kurs hat das Parlament in London ein Pilotprojekt gebilligt, wonach Abgeordnete mit kleinen Kindern ihre Stimme über Bevollmächtigte abgeben können. Es werde erwartet, dass die neue Regelung bereits am (heutigen) Dienstagabend genutzt werden könne, wenn die Parlamentarier über mehrere Anträge zum weiteren Vorgehen Großbritanniens beim EU-Austritt abstimmten, berichtete die Nachrichtenagentur PA.

Laut einer Mitteilung des Parlaments vom Montagabend können Abgeordnete von dem System Gebrauch machen, die wegen der Geburt eines Kindes verhindert sind oder sich um Kleinkinder kümmern müssen. Dafür müssen sie rechtzeitig ein anderes Parlamentsmitglied benennen. Der Parlamentspräsident muss den Anspruch auf eine Vertretung bestätigen. Die Regelung wird zunächst für ein Jahr getestet.

Brexit-Chaos: Lösung in weiter Ferne

Das waren die News vom 28. Januar, 22.59 Uhr: Steht schon der Termin für den nächsten Showdown im Unterhaus? Laut einem Bericht des TV-Senders SkyNews will May am 13. Februar erneut über den EU-Deal abstimmen lassen. Das soll die Premierministerin bei einer Fraktionssitzung angekündigt haben. An diesem Dienstag sollten die Abgeordneten demnach zunächst ein Signal Richtung EU senden, welche Vertragsänderungen sie wünschten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters hat May hingegen angekündigt, bis zum 13. Februar ein Abkommen durch das Parlament bekommen zu wollen. Damit wäre ein konkreter Termin für die nächste Abstimmung noch offen.

28. Januar, 21.50 Uhr: Willkommen zu unserem News-Ticker rund um die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus am Dienstagabend. Zuletzt hatte Premierministerin Theresa May ihren „Plan B“ vorgestellt - nun sind die Abgeordneten am Zuge und bringen Vorschläge ein. Die wichtigsten Initiativen finden Sie im Text unten. In jedem Fall steigt der Druck auf Großbritannien: EU-Offizielle sehen mittlerweile das „sehr große Risiko“ eines harten Brexit.

Brexit-Chaos: Unterhaus macht Vorschläge - am Dienstagabend wird abgestimmt

London - Am Dienstagabend, um 20 Uhr deutscher Zeit, wird es ernst in Sachen Brexit - mal wieder. Nach dem ersten Nein zu Theresa Mays Deal mit EU, einem Misstrauensvotum, sowie der offiziellen Vorstellung von Mays (äußerst vagem) Plan B, steht nun eine weitere Abstimmung im Unterhaus an. Es ist diesmal ein inhaltlich wesentlich offeneres Votum über das weitere Vorgehen.

Denn die Abgeordneten werden diesmal nicht nur „Ja“ oder „Nein“ zum Austritts-Deal sagen können. Auf dem Tisch liegen stattdessen gleich mehrere Änderungsanträge. Theresa Mays Regierung hat diese Variante nach dem jüngsten Zoff offen gefördert: Sie bringt am Dienstagabend einen „neutralen“ Antrag ein - der durch die Anträge modifiziert oder auch ergänzt werden kann. Laut einem Bericht von Spiegel Online lagen bis Montagabend 20 solcher Anträge vor.

Welche davon tatsächlich zur Abstimmung kommen, stand zunächst noch in den Sternen. Die Entscheidung trifft der - im Zuge der Brexit-Debatten international bekannt gewordene - Parlamentspräsident John Bercow.

Brexit-Abstimmung im Unterhaus: Wichtige Vorschläge im Überblick

Das Unterhaus übernimmt von Theresa May: Parteiübergreifend Freunde gefunden hat ein Notfallplan der früheren Ministerin Yvette Cooper - sie will dem Parlament die Kontrolle über das weitere Vorgehen geben, sollte May nicht bis zum 26. Februar einen Deal eingetütet haben. Das Unterhaus könnte nach diesem Vorschlag dafür stimmen, den Brexit bis zum Ende des Jahres 2019 aufzuschieben. Tory Dominic Grieve fordert sechs Tage, an denen das Unterhaus frei über mögliche Lösungen abstimmen kann.

Zeitbegrenzung für den „Backstop“: Tory-Abgeordnete wollen dem umstrittenen „Backstop“ an der Grenze zu Nordirland ein Ablaufdatum verpassen - konkret den Dezember 2021. Andere ähnlich gelagerte Anträge wollen den „Backstop“ ganz streichen, oder ein einseitiges Kündigungsrecht für Großbritannien erzwingen. Bei der ominösen Regelung handelt es sich um eine Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.

„No-Deal-Brexit“ ausschließen: Ebenfalls über die Parteigrenzen hinweg populär ist ein Vorschlag der Konservativen Caroline Spelman. Sie will das Unterhaus einen Brexit ohne Deal kategorisch ausschließen lassen. Wie genau diese Idee in die Tat umzusetzen wäre ist allerdings unklar.

Zollunion - oder erneutes Referendum: Dieser Vorschlag stammt von Oppositionsführer Jeremy Corbyn - und kommt, würde er in die Tat umgesetzt, einem Ultimatum gleich. Das Unterhaus soll die Wahl bekommen zwischen einem Brexit, bei dem Großbritannien in der Zollunion mit der EU verbleibt und einer erneuten Volksabstimmung. Worüber in dem Referendum entschieden werden soll, das ist nicht ausformuliert.

Bürgerversammlung statt Regierungs-Deal: Radikal fällt der Vorschlag der jungen Labour-Abgeordneten Stella Creasy aus: Wie ABC News berichtet, fordert sie einen Aufschub für den Brexit - in der gewonnenen Zeit solle dann eine 250-köpfige Bürgerversammlung Empfehlungen für das weitere Vorgehen ausarbeiten.

Stimmungstest statt schneller Entscheidung: Auch der Labour-Abgeordnete Hilary Benn - Obmann des Brexit-Komitees im Unterhaus - will zunächst zur Reflexion über die Optionen ansetzen. Er wünscht sich unverbindliche Abstimmungen im Parlament über mehrere Brexit-Varianten, um zunächst ein Stimmungsbild zu erhalten. Auf der Liste stehen unter anderem Theresa Mays Deal, ein No-Deal oder ein weiteres Referendum.

Großbritannien droht der „harte Brexit“ - den Unterhaus-Abgeordneten Wochenendschichten

Klar ist ungeachtet dessen: Der Brexit wird die Briten noch lange beschäftigen. Und mit ihnen die Parlamentarier. Wie der Guardian berichtet, stehen für die Abgeordneten Freitags- und Wochenendschichten im Raum. Denn die Zeit bis zum angepeilten Austrittstermin wird knapp - und es gibt noch viel zu entscheiden.

Die Lage ist in jedem Fall prekär. Am Montag warnten mehrere britische Unternehmen vor einer drohenden Knappheit bei einigen Lebensmitteln im Falle eines harten Brexit. Und genau den sieht die stellvertretende Chef-Unterhändlerin der EU, Sabine Weyand, bereits heraufdämmern: Es gebe ein „sehr großes Risiko“ in dieser Hinsicht, sagte sie dem Guardian.

