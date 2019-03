„Kurze Verschiebung“ des Brexits wohl möglich - doch nur unter einer Bedingung

Laut EU-Ratschef Donald Tusk ist ein Brexit-Aufschub möglich - allerdings ist eine Bedingung daran geknüpft. Unterdessen gibt es neue Gerüchte um Boris Johnson. Der News-Ticker zum Brexit.

Geplante dritte Brexit-Abstimmung: Gesetz von 1604 macht Brexit-Absichten von Theresa May einen Strich durch die Rechnung.



Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU weiter als drohendes Szenario.

Premierministerin May hat die EU am Mittwoch um einen Brexit-Aufschub von drei Monaten gebeten.

Putsch-Gerüchte um das Amt der Premierministerin. Als Nachfolge-Kandidat wünschen sich viele Boris Johnson.

17.50 Uhr:

EU-Ratschef Donald Tusk hält nach Rücksprache mit anderen europäischen Politikern eine „kurze Verschiebung“ des Brexits für möglich, falls das britische Parlament den Austrittsvertrag doch noch annimmt. Dies sagte Tusk am Mittwochnachmittag in Brüssel.

Die von der britischen Premierministerin Theresa May vorgeschlagene Verlängerung der Austrittsfrist bis 30. Juni habe etwas für sich, fügte er hinzu. Allerdings werfe das neue Datum eine Reihe ernster juristischer und politischer Fragen auf. Die EU-Staats- und Regierungschefs würden dies beim Gipfel am Donnerstag besprechen. Kein Problem sieht Tusk darin, Zustimmung der übrigen 27 Länder für die letzten Nachbesserungen des Vertragspakets von voriger Woche zu bekommen.

Derzeit erwarte er keinen Sondergipfel kommende Woche, sagte Tusk weiter. Die Entscheidungen der EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel könnten im schriftlichen Verfahren unter Dach und Fach gebracht werden. Sollte es nötig werden, werde er aber auch nicht zögern, kommende Woche noch einmal nach Brüssel zu laden.

Man habe jetzt den kritischsten Punkt des Austrittsverfahrens erreicht, sagte Tusk. Die Chancen für einen endgültigen Erfolg erschienen derzeit schwach, vielleicht sogar illusionär. Aber: „Wir können nicht aufgeben, eine Lösung zu suchen“, sagte Tusk.

Ursprünglich wollte sich Großbritannien am 29. März von der Staatengemeinschaft trennen. Doch der Termin ist nicht mehr zu halten - es sei denn, das Land scheidet ohne Deal aus der EU aus.

Gegen den 30. Juni als neuen Termin hat die EU-Kommission Bedenken. Sollte Großbritannien zum Start der Europawahl ab 23. Mai noch Mitglied sein, müsste es an der Wahl teilnehmen. May lehnt das jedoch ab.

Frankreich droht zudem mit einem Veto für den Fall an, dass May beim EU-Gipfel keine „ausreichende Garantien“ für die Glaubwürdigkeit ihrer Strategie vorlege. In dem Fall würde Frankreich einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen vorziehen. Ein ungeregelter Brexit könnte allerdings wirtschaftliche Schäden verursachen.

15.22 Uhr: Während Großbritannien mit der Europäischen Union um den Austritt ringt, geht es im Parlament auch abseits der Brexit-Pläne turbulent zu. Premierministerin Theresa May ist auch wegen der chaotischen Umstände rund um die angespannte Situation mit den Bündnispartnern geschwächt. Schon seit geraumer Zeit gibt es politische Gegner, die einen Rückzug der Parteichefin der britischen Konservativen lieber heute als morgen begrüßen würden. Londons Ex-Bürgermeister Boris Johnson spielt bei diesen Gedankenspielen eine tragende Rolle. „Er hat immer noch Star-Qualitäten, die wir für die Wähler brauchen, um Corbyn zu schlagen, falls bald Wahlen stattfinden sollten. Und 2019 wird es Wahlen geben, wenn Sie sich das Parlament mal anschauen“, hat sich ein Abgeordneter der Konservativen laut Guardian geäußert.

Nachdem Johnson bis 2018 oberster Politiker der Metropole London war, trat der 54-Jährige daraufhin das Amt des britischen Außenministers an. Zuvor hatte Johnson die Kampagne der Befürworter eines EU-Austritts des Vereinigten Königreichs angeführt und gilt als harter Brexit-Verfechter. Schon vor seinem Antritt als Außenminister galt der Populist und bekennende „Krawall-Politiker“ als möglicher Nachfolge-Kandidat des damaligen Premiers David Cameron, welche dann jedoch May antrat. Wie der namentlich nicht erwähnte Abgeordnete gegenüber dem Guardian weiter sagte, würde er sich wünschen, dass Johnson der Nachfolger von Theresa May wird und das unabhängig vom Ausgang der Brexit-Verhandlungen.

+ Theresa May hat um drei Monate mehr Zeit für den Austritt gebeten. Innerhalb der Partei ist ein Machtkampf um die Nachfolge gestartet. © dpa / Stefan Rousseau

Dem Bericht zufolge besitzen viele Konservative die Meinung, dass nur Boris Johnson die nötige Stärke habe, um sich in einer neu durchgeführten Parlamentswahl gegen den Labour-Kandidaten Jeremy Corbyn durchzusetzen. Dass dann im britischen Parlament Ruhe einkehrt, erscheint jedoch ausgeschlossen: So gebe es auch Regierungspolitiker, die Johnson als Parteichef ablehnen und dies verhindern möchten. Die Bild zitiert einen unabhängigen britischen Politik-Experten mit der Einschätzung, dass parallel zur Brexit-Debatte hinter den Kulissen ein Führungswettbewerb entbrannt ist. Ein weiterer Kandidat für die Nachfolge von Theresa May als Oberhaupt der Konservativen sei Dominic Raab. Das Lager der Unterstützer von Johnson hält den Newcomer allerdings für zu unerfahren und unbekannt, um erfolgreich als neuer Parteichef fungieren zu können.

Raab wurde im Juli 2018 zum Minister für den Austritt aus der Europäischen Union bestimmt, wenig später übernahm Theresa May jedoch selbst die Verhandlungen mit der EU. Nachdem die britische Regierung dann einem Entwurf der EU-Kommission für ein Austrittsabkommen zugestimmt hatte, trat Raab im November aus dem Ministerium zurück. Begründung: Er könne dieses Abkommen „nicht guten Gewissens verantworten“.

14.58 Uhr: Die Bundesregierung hat den Antrag der britischen Premierministerin Theresa May für einen Brexit-Aufschub bis Ende Juni begrüßt. Es sei gut, „dass es jetzt einen klaren Antrag Großbritanniens gibt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. „Das ist die Grundlage, auf der die EU 27 Donnerstag und Freitag reagieren können.“ Der Antrag werde beim Europäischen Rat „sicher intensiv diskutiert werden“.

Aus Sicht der EU-Kommission müsste Großbritannien bei einer solchen Verschiebung des EU-Austritts an der Europawahl teilnehmen. Seibert sagte, das sei „eine der Fragen, die beantwortet werden müssen, die diskutiert werden müssen“. May bittet um einen Aufschub bis 30. Juni, will aber keine Teilnahme an der Europawahl. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) werde sich bis zur nahezu letzten Minute des 29. März dafür einsetzen, dass Großbritannien nicht ohne Abkommen, sondern geregelt aus der EU austrete, betonte Seibert. Es bleibe die Überzeugung der Bundesregierung, „dass ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen in niemands Interesse wäre“.

Neue Brexit-Komplikationen: Muss England noch an der Europawahl teilnehmen?

13.59 Uhr: Es gibt einen Haken an dem anvisierten Aufschub für den Brexit. Bei einer Verschiebung des Brexits bis Ende Juni müsste Großbritannien nämlich aus Sicht der EU-Kommission an der Europawahl teilnehmen. Dies geht aus einer internen Bewertung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nur bei einem Ausscheiden vor Beginn der Europawahl am 23. Mai könne sich Großbritannien sich die Ausrichtung der Wahl sparen.

Damit wendet sich die Behörde von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker de facto gegen den Vorschlag der britischen Premierministerin Theresa May. Sie bittet um einen Aufschub bis 30. Juni, will aber keine Teilnahme an der Europawahl. Aus Sicht der Kommission sind dem internen Papier zufolge nur zwei Optionen für den Aufschub des Brexits sinnvoll: eine kurze, „technische Verlängerung“ bis 23. Mai ohne Teilnahme an der Europawahl; oder eine „lange Verlängerung“ bis mindestens Ende 2019 mit der Option einer Verkürzung, falls vorher eine Lösung gefunden wird. In jedem Fall solle es nur eine einmalige Verlängerung geben, heißt es weiter.

+ Der Brexit wird nun wohl erstmal nicht vonstatten gehen. Nächste Deadline: 30. Juni! © dpa / Matt Dunham

„Jede andere Option (zum Beispiel eine Verlängerung bis 30. Juni 2019) würde ernste rechtliche und politische Risiken für die Europäische Union bedeuten und einige der derzeitigen Unsicherheiten im Vereinigten Königreich in die EU importieren.“ Jedes andere Szenario hätte auch direkte juristische und praktische Konsequenzen für die Europawahl in 14 EU-Ländern.

Schlimmstenfalls könnte die Konstituierung des neuen Parlaments rechtswidrig werden und nach der Wahl die Bestimmung der neuen EU-Kommission und des EU-Haushaltsrahmens gefährden. Zudem wäre jede Entscheidung anfechtbar, heißt es in dem Kommissionspapier weiter.

13.45 Uhr: Die EU-Kommission sieht "ernsthafte rechtliche und politische Risiken" für die Europäische Union, wenn diese einer Verschiebung des Brexit-Datums bis Ende Juni zustimmt. Dies geht aus einem internen Dokument vor, das am Mittwoch bei der wöchentlichen Sitzung der Behörde beraten wurde und der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat inzwischen bei der EU beantragt, das Brexit Datum von Ende März auf Ende Juni zu verschieben.

Macrons Europaministerin scherzt über Katze namens "Brexit"

13.01 Uhr: Mit einem Scherz über ihre Katze namens "Brexit" hat die französische Europaministerin Nathalie Loiseau in Großbritannien für Wirbel gesorgt. Kurz vor dem EU-Gipfel zum Brexit ab Donnerstag gestand die 54-Jährige nun aber ein, sie habe gar keine Katze.

Und ich dachte, es seien die Briten, die für ihren schwarzen Humor bekannt sind ... #brexit #Loiseau https://t.co/pcBuvFJLgA pic.twitter.com/uNZe6Zu95n — Inga Catharina Thomas (@ingathomas) 18. März 2019

Loiseau hatte nach Angaben der französischen Zeitung "Journal du Dimanche" auf ihrer privaten Facebookseite geschrieben, sie habe ihre Katze "Brexit" getauft. "Sie weckt mich mit höllischem Miauen auf, weil sie raus will", schrieb sie demnach. "Aber sobald ich die Tür öffne, bleibt sie unentschlossen sitzen und wirft mir einen düsteren Blick zu, wenn ich sie raussetze" - eine Anspielung auf die unentschlossene Haltung der Briten beim EU-Austritt.

In Online-Netzwerken fand die Geschichte von der "Brexit-Katze" rasende Verbreitung. Die britische Zeitung "Independent" warf der Europaministerin eine "provozierende Haltung" in der Brexit-Frage vor. Loiseaus Büro stellte aber inzwischen klar: Die Ministerin hat gar keine Katze.

Im Internet nahmen viele Briten die Nachricht mit Galgenhumor auf und sprachen von "Fake mews" (falschem Miauen). Ein Twitter-Nutzer scherzte, die nächste Hauskatze von Premierministerin Theresa May in Downing Street No. 10 werde sicher "Brexit" heißen.

Update vom 20. März, um 12.16 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat die Europäische Union um einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni gebeten. Das verkündete May am Mittwoch im Unterhaus in London. Außerdem sollte das in einem Brief an den Ratspräsidenten Donald Tusk übermittelt werden, berichteten zuvor mehrere britische Medien. Downing Street lehnte im Vorfeld eine Stellungnahme dazu ab.

Nach Ansicht von Frankreich ist dies seitens EU keine Selbstverständlichkeit. Zum einen müsse London einen Plan vorlegen und aufzeigen, wie die gewonnene Zeit genutzt werden soll, hieß es aus Élyséekreisen. Man dürfe nicht unnötig aufschieben. Zum anderen dürfe das Funktionieren der Europäischen Union nicht gefährdet werden. Das gelte etwa mit Blick auf die Europawahlen oder Haushaltsfragen. Die EU dürfe nicht blockiert werden, die anhaltende Unsicherheit sei schlecht. London müsse nun schnell eine Strategie vorweisen, die die Interessen der EU wahrt.

Die Staats- und Regierungschefs der übrigen 27 EU-Länder müssten einen entsprechenden Antrag auf Fristverlängerung der Briten einstimmig billigen. Sie kommen am Donnerstag zu einem Gipfel zusammen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht nicht davon aus, dass es bei diesem Gipfel zu einer Entscheidung kommen wird. Über eine Verschiebung des Brexits wird nach seiner Einschätzung erst kurz vor dem Austrittsdatum am 29. März entschieden.

Update vom 20. März, um 08.53 Uhr: Die britische Premierministerin Theresa May hat sich offenbar entschieden und wird die Europäische Union Berichten zufolge nur um einen kurzen Brexit-Aufschub von etwa drei Monaten bitten.

Video: So reagieren die Reichen auf den Brexit

Brexit: Juncker erwartet diese Woche keine Entscheidung über Austritts-Termin

Update vom 20. März, um 8.37 Uhr: EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet diese Woche beim EU-Gipfel noch keine Entscheidung über eine Verschiebung des Brexits. Vermutlich werde man nächste Woche erneut darüber beraten müssen, sagte Juncker im Deutschlandfunk.

Update vom 19. März, um 17.00 Uhr: Die britische Regierungschefin Theresa May will die EU mit einem Brief von einer Brexit-Verschiebung überzeugen. May werde in dem Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Fristverlängerung beantragen, sagte ihr Sprecher am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in London. Der Brief solle noch im Laufe des Tages, spätestens aber am Mittwoch, versandt werden.

+ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet diese Woche beim EU-Gipfel noch keine Entscheidung für eine Brexit-Verschiebung. © dpa / Jean-Francois Badias

Berichten zufolge will May erreichen, dass der geplante EU-Austritt um ein Jahr verschoben wird. Ihr Sprecher machte dazu keine Angaben. Bislang ist vorgesehen, dass Großbritannien die EU am 29. März verlässt.

Die anderen 27 EU-Staaten müssten einen Brexit-Aufschub einstimmig billigen. Sie verlangen dafür klare Lösungsvorschläge von London. Die Verlängerung der Frist über den 29. März hinaus sei "weder selbstverständlich noch automatisch", hieß es am Dienstag aus dem Elysée-Palast in Paris.

„Ich sehe mich außerstande ...“: Merkel erhöht Druck auf May und stellt Brexit-Bedingungen

Update vom 19. März, um 13.06 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit aller Kraft ein chaotisches Ausscheiden Großbritanniens aus der EU vermeiden. "Ich werde bis zur letzten Stunde der Laufdauer des 29. März dafür kämpfen, dass wir noch zu einem geordneten Austritt kommen", sagte Merkel am Dienstag in Berlin auf einer politischen Konferenz. Es gebe "immer noch einige Tage Zeit" für eine Einigung auf einen geordneten Brexit.

Die Kanzlerin ließ Ratlosigkeit angesichts der verfahrenen politischen Lage in London erkennen, wo der Parlamentspräsident am Montag unerwartet eine neuerliche Abstimmung über den Brexit-Vertrag absagen ließ. Im Moment sei "viel zu viel im Fluss", um die weitere Entwicklung auf dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel vorauszusagen, sagte sie.

Was ist Ihre Meinung? Machen Sie mit und stimmen ab

Brexit: Merkels Entscheidung hängt von London ab

"Ich sehe mich jetzt zu dieser Stunde außerstande, irgendwie zu mutmaßen, wofür ich am Donnerstag sein werde", sagte Merkel. Dies hänge "unglaublich" von den nächsten Schritten der britischen Premierministerin Theresa May und dem weiteren Geschehen im Londoner Unterhaus ab.

"Insofern werden wir jetzt sehr aufmerksam verfolgen, wie die britische Regierung auf das, was gestern im Parlament gesagt wurde, reagiert und dann mit der Situation umgehen", sagte Merkel. Derzeit könne sie die Situation "nicht bewerten".

Am Donnerstag kommen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zu Beratungen über den Brexit zusammen. May dürfte die EU-Kollegen darum bitten, das bislang für den 29. März festgelegte Austrittsdatum zu verschieben. Allerdings sind noch viele Detailfragen offen.

Update vom 19. März, um 12.42 Uhr: Nach dem Aus für eine dritte Abstimmung über Theresa Mays Brexit-Plan ist die britische Regierung am Dienstag zu Beratungen über das weitere Vorgehen zusammengekommen. Brexit-Minister Stephen Barclay warb vor der Kabinettssitzung in London abermals für das Abkommen, das im Unterhaus bereits zwei Mal durchgefallen war: Es sei weiterhin "der beste Weg", den Brexit zu erreichen, sagte der Minister der BBC.Das aktuelle Abkommen sei das einzige, das von Seiten der EU vorliege, sagte Barcley. Habe der Vorschlag der Premierministerin keinen Erfolg, dann bestehe die Gefahr, dass es gar keinen Austritt Großbritanniens aus der EU gebe.

Bundesregierung stellt Bedingungen für Brexit-Verschiebung - News

Die Bundesregierung will einer Brexit-Verschiebung nur zustimmen, wenn Großbritannien einen klaren Plan für das weitere Vorgehen vorlegt. „Ich kann nur noch einmal an unsere britischen Partner in London appellieren, jetzt endlich einen konkreten Vorschlag zu machen, warum man überhaupt eine Verlängerung anstrebt“, sagte Europastaatsminister Michael Roth (SPD) am Dienstag am Rande von EU-Beratungen in Brüssel. „Eine Verlängerung ohne entsprechende klare Bedingungen wird es aus unserer Sicht nicht geben können.“

Brexit: „No Deal“ wäre der schlimmste Fall - News

Offen ließ Roth allerdings, wie die Bundesregierung die Linie durchsetzen will. Deutschland will nämlich wie viele ander EU-Länder auch zugleich einen Brexit ohne Austrittsabkommen verhindern. „Das wäre wirklich der schlimmste Fall für die Menschen in Großbritannien, aber auch für die EU der 27“, sagte Roth zu dem Szenario eines „No Deal“.

Geheimplan und Uralt-Regel: Doppelter Brexit-Schock für Theresa May

London - Theresa May, das steht nun fest, wird den EU-Austrittsvertrag in seiner jetzigen Form nicht ein drittes Mal dem Parlament vorlegen können. Damit dürfte auch die Hoffnung gescheitert sein, vor dem Gipfel in Brüssel am Donnerstag irgendeinen Deal vom Parlament abgesegnet zu bekommen.

Mays Unterhändler hatten sich zu diesem Zeitpunkt in Verhandlungen mit europakritischen Abgeordneten aus der eigenen Partei sowie der nordirischen DUP befunden - die stützt Mays Tory-Regierung - als der "Speaker" des britischen Unterhauses, John Bercow, am Montagnachmittag in einer überraschenden wie kurzfristig anberaumten Intervention klarmachte, dass es nach den prozeduralen Regeln des Hauses nicht zulässig sei, wenn dem Parlament wieder und wieder die gleiche Frage vorgelegt werde. Diese Regeln hätten schon seit dem 17. Jahrhundert Bestand.

Brexit-Deal: May scheiterte bereits zweimal im Unterhaus

May hatte ihren Deal bereits zweimal nicht durch das Parlament boxen können, zuletzt vergangenen Dienstag. Auch im dritten Anlauf war es mehr als fraglich, ob sie die erforderliche Mehrheit dafür bekommen würde - zumal sie dazu dutzende Abgeordnete hätte "bekehren" müssen. Die zweite Abstimmung vergangene Woche habe er zugelassen, weil die Regierung in Brüssel juristisch bindende Zusicherungen zur Auffanglösung für Nordirland ausgehandelt habe. Doch nun stand May gar ohne Neuerungen im Vertrag da. Dies sei dem Parlament nicht zuzumuten, so Speaker Bercow.

Die Erklärung rief bei den Torys teils massive Verärgerung hervor. Bercow machte jedoch auch klar, dass die Sache anders aussehe, wenn etwa in Verhandlungen mit der EU das Austrittsabkommen in der Sache geändert würde. Das hatte Brüssel aber bis zuletzt strikt abgelehnt.

Jetzt liegen wieder alle Brexit-Optionen auf dem Tisch

Dass nun also ein Gesetz aus dem Jahr 1604 Theresa May einen Strich durch die Rechnung macht, wirkt ganz so, als seien höhere Mächte am Werk, die keinesfalls zulassen möchten, dass May ihren Deal ins Ziel bringt. Doch so ist es nicht. Eine "in der Substanz" wortgleiche Vorlage dürfe nicht mehr eingebracht werden, so Bercow. Es geht also schlicht um von Menschen gemachte Gesetze. Würde es nicht um so viel gehen, es wäre eines der Dinge für ein Kuriositätenkabinett zum Brexit.

So liegen nun erneut alle Optionen auf dem Tisch, ganz so, als wären sie immer da gewesen: No-Brexit-Deal, Misstrauensantrag gegen Brexit-Premierministerin Theresa May, oder sollte sie gar selbst endgültig ihren Hut nehmen? Als weitere Option bliebe natürlich die Brexit-Verschiebung im Repertoire. Da muss aber die EU mitspielen.

May muss nun erneut improvisieren. Ohne eine erneute Abstimmung über den Deal am Donnerstag nach Brüssel zu kommen, mit schweren Niederlagen im Gepäck, dürfte die Sache nicht leichter machen.

Brexit-Verschiebung: Auch das ist nicht innerhalb der EU gesichert

Denn jetzt muss May entweder grundlegende Kompromisse mit der Opposition eingehen - um vielleicht doch noch einen Deal zu erlangen - oder massive Zugeständnisse von Brüssel einholen, um den veränderten Deal dann im Anschluss zuhause erneut dem Unterhaus zur Abstimmung zu stellen. Beide Alternativen sind jedoch schwer vorstellbar. Weil sich die Europäer nicht mehr bewegen möchten und können und sich in Großbritannien selbst die Parteien innerhalb in Brexit-Befürworter und -Gegner teilen.

So ist trotz des "Neins" im Unterhaus zum No-Deal-Szenario auch dieser wieder in den Bereich des Möglichen gerückt. Denn, stimmt die EU einer Verschiebung nicht zu und kommt es auch zu keinem neuen Detail im Vertrag, scheint das Breit-Szenario ohne Vertrag unausweichlich. Und da könnte es noch schwer werden. Denn ALLE Regierungen ALLER verbleibenden Länder müssen einer Verschiebung noch zustimmen - sollte May am Donnerstag danach bitten. Der Brexit-Beauftragten der Europäischen Volkspartei (EVP), Elmar Brok (CDU), etwa hält eine Zustimmung der EU-Staaten zu einer Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens für unsicher. Dazu gebe es derzeit „doch sehr unterschiedliche Auffassungen“, sagte der EU-Parlamentarier dem „Deutschlandfunk“.

Farages Brexit-Geheimplan mit Italien: Macht er Theresa May einen Strich durch die Rechnung?

Mit einer langen Verschiebung würde sich die Europäische Union wohl ohnehin keinen Gefallen tun. Dann könnte der Wahlkampf für das anstehende Votum durch den Brexit überschattet werden. Inhaltlich relevante Dinge würden wohl wieder in den Hintergrund rücken. Populistische Äußerungen und Taktierereien dürften befürchtet werden. Einen Vorgeschmack soll Ober-Brexit Nigel Farage bereits geliefert haben: Laut dem Brexit-Befürworter schlechthin gebe es eine Absprache mit „dem starken Mann der italienischen Regierung“, Innenminister Matteo Salvini, dass Rom jede Verlängerung der Brexit-Frist ablehnen werde.

Doch May hat weitere Probleme: Offenbar diskutiert die Labour-Party erneut einen Misstrauensantrag gegen sie. Und natürlich fordern viele auch jetzt wieder, May solle endlich von sich aus gehen. Sie habe den Brexit nun endgültig gegen die Wand gefahren.

Eine Option wäre da noch, die jedoch ausgeschlossen sein dürfte: In ersten Reaktionen auf die Erklärung des Sprechers wurde von Tory-Abgeordneten aber auch diskutiert, Bercow mit einem Votum im Haus zu überstimmen. Das allerdings käme wohl einem Affront gegenüber der Opposition gleich.

