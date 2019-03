Geheimplan und Uralt-Regel: Doppelter Brexit-Schock für Theresa May

Das Unterhaus darf dem Parlamentspräsidenten zufolge nur erneut über die Brexit-Vereinbarung abstimmen, wenn es echte Änderungen daran gibt. Nicht der einzige Dämpfer für Theresa May.

London - Theresa May, das steht nun fest, wird den EU-Austrittsvertrag in seiner jetzigen Form nicht ein drittes Mal dem Parlament vorlegen können. Damit dürfte auch die Hoffnung gescheitert sein, vor dem Gipfel in Brüssel am Donnerstag irgendeinen Deal vom Parlament abgesegnet zu bekommen.

Mays Unterhändler hatten sich zu diesem Zeitpunkt in Verhandlungen mit europakritischen Abgeordneten aus der eigenen Partei sowie der nordirischen DUP befunden - die stützt Mays Tory-Regierung - als der "Speaker" des britischen Unterhauses, John Bercow, am Montagnachmittag in einer überraschenden wie kurzfristig anberaumten Intervention klarmachte, dass es nach den prozeduralen Regeln des Hauses nicht zulässig sei, wenn dem Parlament wieder und wieder die gleiche Frage vorgelegt werde. Diese Regeln hätten schon seit dem 17. Jahrhundert Bestand.

May hatte ihren Deal bereits zweimal nicht durch das Parlament boxen können, zuletzt vergangenen Dienstag. Auch im dritten Anlauf war es mehr als fraglich, ob sie die erforderliche Mehrheit dafür bekommen würde - zumal sie dazu dutzende Abgeordnete hätte "bekehren" müssen. Die zweite Abstimmung vergangene Woche habe er zugelassen, weil die Regierung in Brüssel juristisch bindende Zusicherungen zur Auffanglösung für Nordirland ausgehandelt habe. Doch nun stand May gar ohne Neuerungen im Vertrag da. Dies sei dem Parlament nicht zuzumuten, so Speaker Bercow.

Die Erklärung rief bei den Torys teils massive Verärgerung hervor. Bercow machte jedoch auch klar, dass die Sache anders aussehe, wenn etwa in Verhandlungen mit der EU das Austrittsabkommen in der Sache geändert würde. Das hatte Brüssel aber bis zuletzt strikt abgelehnt.

Dass nun also ein Gesetz aus dem Jahr 1604 Theresa May einen Strich durch die Rechnung macht, wirkt ganz so, als seien höhere Mächte am Werk, die keinesfalls zulassen möchten, dass May ihren Deal ins Ziel bringt. Doch so ist es nicht. Eine "in der Substanz" wortgleiche Vorlage dürfe nicht mehr eingebracht werden, so Bercow. Es geht also schlicht um von Menschen gemachte Gesetze. Würde es nicht um so viel gehen, es wäre eines der Dinge für ein Kuriositätenkabinett zum Brexit.

So liegen nun erneut alle Optionen auf dem Tisch, ganz so, als wären sie immer da gewesen: No-Brexit-Deal, Misstrauensantrag gegen Brexit-Premierministerin Theresa May, oder sollte sie gar selbst endgültig ihren Hut nehmen? Als weitere Option bliebe natürlich die Brexit-Verschiebung im Repertoire. Da muss aber die EU mitspielen.

May muss nun erneut improvisieren. Ohne eine erneute Abstimmung über den Deal am Donnerstag nach Brüssel zu kommen, mit schweren Niederlagen im Gepäck, dürfte die Sache nicht leichter machen.

Denn jetzt muss May entweder grundlegende Kompromisse mit der Opposition eingehen - um vielleicht doch noch einen Deal zu erlangen - oder massive Zugeständnisse von Brüssel einholen, um den veränderten Deal dann im Anschluss zuhause erneut dem Unterhaus zur Abstimmung zu stellen. Beide Alternativen sind jedoch schwer vorstellbar. Weil sich die Europäer nicht mehr bewegen möchten und können und sich in Großbritannien selbst die Parteien innerhalb in Brexit-Befürworter und -Gegner teilen.

So ist trotz des "Neins" im Unterhaus zum No-Deal-Szenario auch dieser wieder in den Bereich des Möglichen gerückt. Denn, stimmt die EU einer Verschiebung nicht zu und kommt es auch zu keinem neuen Detail im Vertrag, scheint das Breit-Szenario ohne Vertrag unausweichlich. Und da könnte es noch schwer werden. Denn ALLE Regierungen ALLER verbleibenden Länder müssen einer Verschiebung noch zustimmen - sollte May am Donnerstag danach bitten. Der Brexit-Beauftragten der Europäischen Volkspartei (EVP), Elmar Brok (CDU), etwa hält eine Zustimmung der EU-Staaten zu einer Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens für unsicher. Dazu gebe es derzeit „doch sehr unterschiedliche Auffassungen“, sagte der EU-Parlamentarier dem „Deutschlandfunk“.

Mit einer langen Verschiebung würde sich die Europäische Union wohl ohnehin keinen Gefallen tun. Dann könnte der Wahlkampf für das anstehende Votum durch den Brexit überschattet werden. Inhaltlich relevante Dinge würden wohl wieder in den Hintergrund rücken. Populistische Äußerungen und Taktierereien dürften befürchtet werden. Einen Vorgeschmack soll Ober-Brexit Nigel Farage bereits geliefert haben: Laut dem Brexit-Befürworter schlechthin gebe es eine Absprache mit „dem starken Mann der italienischen Regierung“, Innenminister Matteo Salvini, dass Rom jede Verlängerung der Brexit-Frist ablehnen werde.

Doch May hat weitere Probleme: Offenbar diskutiert die Labour-Party erneut einen Misstrauensantrag gegen sie. Und natürlich fordern viele auch jetzt wieder, May solle endlich von sich aus gehen. Sie habe den Brexit nun endgültig gegen die Wand gefahren.

Eine Option wäre da noch, die jedoch ausgeschlossen sein dürfte: In ersten Reaktionen auf die Erklärung des Sprechers wurde von Tory-Abgeordneten aber auch diskutiert, Bercow mit einem Votum im Haus zu überstimmen. Das allerdings käme wohl einem Affront gegenüber der Opposition gleich.

