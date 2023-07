Putins Russland will BRICS-Staatenbund offenbar mit Vasallen auffüllen - samt Lukaschenko

Von: Christian Stör

Alexander Lukaschenko (r.) gilt als enger Verbündeter von Kremlchef Wladimir Putin. © Sergei Chirikov/EPA/AP/dpa

Die Staatengruppe BRICS will zu einem Gegenpol zur G7 heranwachsen. Russlands Präsident Wladimir Putin sucht dort neue Verbündete.

Minsk - Wladimir Putin wird nicht vor Ort sein. Dass der russische Präsident auf seine Reise zum Treffen der BRICS-Staaten im August in Südafrika verzichtet, hat einen simplen Grund: Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat im März einen Haftbefehl gegen den Kremlchef wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen. Da Südafrika die Statuten des Haager Gerichts unterzeichnet hat, wäre das Land verpflichtet gewesen, Putin bei der Einreise festzunehmen.

Tatsächlich geht aus einer eidesstattlichen Erklärung des Justizministeriums hervor, dass Südafrikas Regierung Russlands Präsidenten im Falle einer Einreise in das Land festnehmen lassen würde. Für Putin ist der Weg also versperrt. Am 19. Juli hatte das Büro des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa nach monatelangem Zaudern auch offiziell mitgeteilt, dass Putin nicht persönlich am BRICS-Gipfel teilnehmen werde. Dafür wird er nach Angaben aus Moskau per Video zugeschaltet werden.

BRICS-Staaten Die BRICS-Staaten sind eine Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften. Die Abkürzung „BRICS“ steht dabei für die Anfangsbuchstaben der fünf zugehörigen Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Russlands BRICS-Partner verurteilen Ukraine-Krieg nicht

Für Putin ist der diesjährige BRICS-Gipfel so oder so nicht ohne Bedeutung. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sucht Russland nach weiteren Verbündeten. Immerhin haben sich Russlands bisherige BRICS-Partner meist nur zurückhaltend zum Kriegsgeschehen geäußert. Chinas Präsident Xi Jinping und Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa rügten die Sanktionen des Westens, für Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist die ukrainische Regierung „genauso verantwortlich für den Krieg wie Putin“.

Schon vor einem Jahr erklärte Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), dass der Staatenbund nach mehr politischem Gewicht strebe und versuche, „sich als Alternative zur G7 zu positionieren“. Nun sieht es in der Tat so aus, als könnte Putin mit weiteren Verbündeten rechnen. An erster Stelle zu nennen ist hier Belarus. Schon Ende Januar hatte der belarussische Außenminister Sergej Alejnik erklärt, Moskau habe seine Bereitschaft signalisiert, Minsk bei einem möglichen Beitritt in den BRICS-Staatenbund zu unterstützen.

Lukaschenko stellt Antrag auf BRICS-Mitgliedschaft von Belarus

Tatsächlich hat Belarus nun offenbar den nächsten Schritt unternommen. Im Mai 2023 habe Präsident Alexander Lukaschenko einen offiziellen Antrag an die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Mitgliedstaaten über die Aufnahme des Landes in die BRICS geschickt, teilte der Pressedienst des Außenministeriums laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta mit. „Dieser Schritt war ein absolut logischer Schritt im Zusammenhang mit der Umsetzung der belarussischen Vision zur Ausweitung der Zusammenarbeit in multilateralen Formaten mit traditionellen Partnern und befreundeten Staaten“, heißt es in der Erklärung.

„Unter Berücksichtigung objektiver Faktoren kann man mit Fug und Recht sagen, dass die weltweite Bedeutung und Schlagkraft der BRICS-Staaten stetig zunehmen wird“, heißt es weiter. Deshalb seien außer Belarus auch zahlreiche andere Länder entschlossen, der Organisation beizutreten. Nach Angaben der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor sind zwölf Länder daran interessiert, sich der Gruppe anzuschließen. Konkret nannte sie im März sieben Staaten beim Namen: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Algerien, Argentinien, Mexiko und Nigeria.

Für Belarus ist jedenfalls klar, dass der BRICS-Staatenbund zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen wird. „Basierend auf den objektiven Realitäten glauben wir, dass die Bedeutung und der Einfluss der BRICS-Staaten weltweit stetig zunehmen werden“, heißt es in der Erklärung des Minsker Außenministeriums. „Wir freuen uns auf die weitere progressive Entwicklung unserer Zusammenarbeit mit BRICS in verschiedenen möglichen Formaten.“ Wladimir Putin wird es freuen. (cs)