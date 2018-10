Briefwahl zur Landtagswahl in Bayern: So beantragt man Wahl per Post

Wie kann man Briefwahl für die Landtagswahl 2018 in Bayern beantragen und welche Fristen sind wichtig? Hier bekommen Sie die Antworten zur Wahl.

Die Briefwahl ist in Deutschland beliebt. Viele Wählerinnen und Wähler nutzen sie, um unkompliziert an Wahlen teilnehmen zu können. Doch wie funktioniert das überhaupt und birgt die Briefwahl sogar Risiken? Für die Landtagswahl 2018 in Bayern haben wir für Sie alles zusammengefasst, was Sie über die Briefwahl wissen sollten – inklusive Antragstellung, Fristen und Kosten.

Briefwahl wird zur Landtagswahl 2018 in Bayern häufig genutzt

Ein Trend zeichnet sich bereits ab: Immer mehr Menschen wählen bei der Landtagswahl 2018 in Bayern per Brief, wie Kommunen feststellen. In München sind rund eineinhalb Wochen vor der Wahl mehr Anträge auf eine Briefwahl im Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt eingegangen als die Zahl an Briefwählern zur Landtags- und Bezirkswahl 2013 zusammen genommen.

Zum Stand von Donnerstag, 4. Oktober, liegen fast 260.000 Wahlanträge vor – mehr als eine Woche vor dem Wahlsonntag am 14. Oktober. Vor fünf Jahren stimmten insgesamt 258.472 Münchner per Brief ab. Johannes Mayer, Sprecher des KVR, sagt, Briefwahl werde beliebter. Ein Anstieg sei aber auch mit einer möglichen höheren Wahlbeteiligung zu erklären.

Briefwahl beantragen für die Landtagswahl in Bayern: So geht es

In der Regel können Sie den Antrag für einen Wahlschein bis 15 Uhr am zweiten Tag vor der Wahl stellen. In Ausnahmefällen – zum Beispiel wegen plötzlicher Erkrankung – kann ein solcher Antrag auch noch am Wahltag gestellt werden. Der Wahlbrief muss dann bis zum Wahltag, den 14. Oktober 2018 um 18 Uhr bei dem entsprechenden Wahlamt eingehen.

Welches Wahlamt bei der Landtagswahl 2018 in Bayern für Sie zuständig ist, entnehmen Sie Ihren Wahlunterlagen, die Sie im Vorfeld der Wahl per Post erhalten. So erfahren Sie generell auf einfache Art die Antwort auf die Frage: Wo muss ich bei der Landtagswahl wählen?

Frist für die Briefwahl bei der Landtagswahl 2018 in Bayern

Falls Sie vergessen haben sollten, Ihre Unterlagen rechtzeitig und fristgerecht abzuschicken, können Sie Ihren Wahlschein immer noch persönlich am Wahltag vorbeibringen.

Wie beantragen Sie die Unterlagen zur Briefwahl?

Um Ihre Briefwahlunterlagen zu beantragen, benötigen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis, also Ihren Personalausweis oder Reisepass. Außerdem sollten Sie die Wahlbenachrichtigung zur Landtagswahl 2018 in Bayern vorlegen können, die Sie per Post erhalten haben. Falls eine dritte Person Ihre Briefwahlunterlagen beantragt, braucht sie eine schriftliche Vollmacht für die Beantragung und Abholung ihrer Unterlagen.

Sie können Ihre Unterlagen auch online beantragen. Unter diesem Link sehen Sie, ob Ihre Gemeinde das Online-Formular zur Anforderung von Briefwahlunterlagen unterstützt.

Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten, um Ihre Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 2018 zu beantragen:

Sie füllen die Rückseite der Ihnen zugesandten Wahlbenachrichtigung aus und schicken sie per Post an die Gemeinde beziehungsweise geben sie dort ab.



aus und schicken sie per Post an die Gemeinde beziehungsweise geben sie dort ab. Sie füllen ein entsprechendes Online-Formular aus, mit welchem Sie die Unterlagen für die Briefwahl anfordern können. Dies wird jedoch nicht von allen Gemeinden unterstützt.



aus, mit welchem Sie die Unterlagen für die Briefwahl anfordern können. Dies wird jedoch nicht von allen Gemeinden unterstützt. Sie beantragen Ihre Unterlagen schriftlich , zum Beispiel per Fax oder Mail bei Ihrer Gemeinde. Hier müssen Sie sämtliche persönliche Informationen sowie wenn möglich Ihre Wählerverzeichnisnummer angeben.



, zum Beispiel per Fax oder Mail bei Ihrer Gemeinde. Hier müssen Sie sämtliche persönliche Informationen sowie wenn möglich Ihre Wählerverzeichnisnummer angeben. Sie können das Amt auch persönlich aufsuchen und unter Vorlage Ihrer Wahlbenachrichtigung und Ihres Lichtbildausweises die Unterlagen zur Briefwahl beantragen.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Was kostet die Briefwahl?

Die Beantragung Ihrer Briefwahlunterlagen ist kostenlos. Ihre Unterlagen zur Briefwahl können Sie ausgefüllt kostenlos zurückschicken – das geschieht in einem amtlichen roten Umschlag, der nicht frankiert werden muss.

Briefwahl-Unterlagen richtig ausfüllen

Der Wahlschein der Briefwahl unterscheidet sich nicht maßgeblich von den Wahlzetteln, die Sie in Ihrem Wahllokal erhalten. Sie müssen auf zwei Stimmzetteln abstimmen, einmal für Ihre Erststimme und einmal für Ihre Zweitstimme. Die Erststimme bezieht sich hierbei auf einen Direktkandidaten Ihres Stimmkreises, mit der Zweitstimme wählen Sie bei der Landtagswahl 2018 in Bayern die Kandidaten der Landes- beziehungsweise Wahlkreisliste Ihrer Partei.

Nachdem Sie Ihre zwei Kreuzchen gesetzt haben, legen Sie ihre Stimmzettel für die Bayern-Wahl in den beigefügten blauen Umschlag. Dieser wiederum kommt in den beiliegenden roten Umschlag, der innerhalb Deutschlands unfrankiert verschickt werden kann.

Die Stimmen der Briefwahl werden ganz regulär für die Region gewertet, in der der Wähler heimisch ist. Die Wahlzettel sind also dieselben, die er auch im Wahllokal erhalten würde. Bei uns erfahren Sie ganz bequem online, wie vor Ort gewählt wurde und wie das lokale Wahlergebnis einer bestimmten Gemeinde in Bayern aussah.

+ Wer per Briefwahl an der Landtagswahl Bayern teilnimmt, schickt die Stimmzettel per Post zurück. © dpa / Karl-Josef Hildenbrand (Archivfoto)

Können Auslandsdeutsche für die Landtagswahl in Bayern Briefwahl beantragen?

Als Auslandsdeutscher gilt, wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat aber nicht in Deutschland lebt. Auslandsdeutsche im strengen Sinn des Wortes sind nicht wahlberechtigt, da sie nicht mehr in Deutschland gemeldet sind.

Um an der Landtagswahl 2018 in Bayern - per Briefwahl oder persönlich - teilnehmen zu können, muss der Wähler nämlich schon seit mindestens drei Monate seinen Wohnsitz in Bayern haben.

Hat die Briefwahl für die Landtagswahl 2018 in Bayern auch Nachteile?

Wer per Briefwahl abstimmt, nimmt das Risiko in Kauf, dass die eigene Stimme auf dem Postweg verloren geht. Verspätungen oder auch organisatorische Fehler beim Versand der Unterlagen sind in vergangenen Wahlen bereits häufig aufgetreten. So wurden beispielsweise veraltete Briefunterlagen verschickt oder die falschen Wahlzettel an die Bürger gesendet. Auch Dopplungen sind schon passiert. Einen solcher Fall ist in Fürstenfeldbruck vorgekommen, berichtet merkur.de*.

Ist Briefwahl prinzipiell eine gute Idee?

Insgesamt ist die Briefwahl im Vergleich zur persönlichen Wahl die unsicherere Möglichkeit, die eigene Stimme abzugeben. Wer bei der Landtagswahl 2018 in Bayern persönlich das Wahlbüro aufsucht, reduziert die Risiken, die eine Briefwahl mit sich bringt, und hat die Abgabe der eigenen Stimme selbst in der Hand.

Dennoch: Die Briefwahl ist definitiv eine bessere Alternative, als nicht zur Wahl zu gehen. Denn dann würde man eine wichtige Chance der demokratischen Wahl verpassen. Wer sich nicht für eine Partei entscheiden kann, findet beim Wahl-O-Mat für die Landtagswahl Bayern 2018 vielleicht die nötige Hilfe.

