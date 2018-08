Präsidentengattin zeigt Haut: Brigitte Macron im Bikini auf dem Jetski 

Das französische Präsidentenpaar genießt gerade seine Ferien an der Côte d'Azur. Brigitte Macron zeigt viel Haut bei ihren Freizeitaktivitäten.

Bormes-les-Mimosas - Der französische Präsident Emmanuel Macron (40) und seine Frau Brigitte (65) verbringen gerade ihre zweite Urlaubswoche im Fort de Brégançon, einer alten Festung an der Côte d'Azur. Seit 1968 ist das malerisch gelegene Gemäuer offiziell eine Unterkunft für die Pariser Staatschefs. Die Première Dame scheint Aktivurlaub dem puren Badeurlaub vorzuziehen. Vor der südfranzösischen Küste wurde die 65-Jährige jetzt beim Jetskifahren abgelichtet. Statt eines Neoprenanzuges trug sie Bikini unter ihrer Rettungsweste.

+ Brigitte Macron auf dem Jetski © AFP / PASCAL GUYOT

Auch beim Radfahren in den Ferien bevorzugt die Frau des französischen Präsidenten ein sehr knappes Outfit und zeigt viel Haut.

+ Brigitte Macron beim Radfahren © AFP / YANN COATSALIOU

Ärger um verbotenen Drohnenflug

Völlig ungetrübter Urlaubsspaß ist dem Präsidentenpaar aber offenbar aber nicht gegönnt: Eine Drohne hatte am Montag für Unruhe gesorgt. Das Fluggerät war nach Behördenangaben in der Nähe des Forts von Brégançon am Mittelmeer gesichtet worden. Das französische Präsidialamt äußerte sich auf Anfrage nicht näher zu dem Vorfall - auch nicht zu der Frage, ob Sicherheitskräfte gegen die Drohne vorgegangen waren.

Für das Gebiet um das Fort gilt bis zur Höhe von rund 1000 Metern ein Überflugverbot. Dort hatte der Präsident am Freitag mit der britischen Premierministerin Theresa May (61) über den Brexit beraten. Seitdem ist er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Das solle auch die kommenden zwei Wochen so bleiben, betonte der Elysée-Palast: "Das gesamte Urlaubsprogramm des Präsidenten ist privat und nicht offiziell", hieß es.

es mit Material von AFP

Auch Angela Merkel hat ein Privatleben: So ticken ihr Mann und ihre beiden Stiefsöhne

SPD-Chefin Andrea Nahles lieferte ebenfalls Einblicke in ihr Familienleben

46 Flüchtlinge mit Sammelflug nach Afghanistan abgeschoben - Große Proteste

Nach Sommerinterview: AfD-Chef Gauland attackiert ZDF-Moderator scharf - So reagiert der TV-Sender

Türkei-Krise spitzt sich zu - Das steht auf Erdogans Rache-Liste gegen Trump

14-Jährige wohl in Saturn-Notausgang vergewaltigt: Hätte der Täter abgeschoben werden müssen?

Drastische Forderung: Merkel soll ihren Urlaub sofort beenden

Emmanuel Macron: Seine Ehefrau Brigitte ist 25 Jahre älter - Ihre Liebe war ein Skandal

News-Ticker: Alles zu Melania, Donald und Ivanka Trump