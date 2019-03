Brinkhaus und die Idee vom muslimischen Kanzler: Unfassbar dumm

Mag sein, dass viele die Aussage des Herrn Brinkhaus als dumm bezeichnen, jedoch hat diese Aussage auch was von Ehrlichkeit inne und spiegelt lediglich den Kurs der Merkel-CDU und natürlich auch der kleinen Schwester CSU wieder.

Da wollen die Altparteien also hin und die Bürger dieses Landes sollten sich nun bald entscheiden, nicht nur am Stammtisch sondern auch in der Wahlkabine, ob sie da auch hin wollen.